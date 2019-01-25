«Не осознала, что выиграла золото». Пресс-конференция Самодуровой и Загитовой

Фигурное катание 25 января 2019 23:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Подгорнов Сергей

Софья Самодурова выиграла чемпионат Европы по фигурному катанию. Алина Загитова стала второй. Первые слова российских медалисток после завершения соревнований.

– Как вы оцените результаты чемпионата Европы?

Софья Самодурова (СС): Я довольна результатом. Очень сложно собрать слова в кучу. Просто хочу сказать спасибо всем за поддержку!

– У вас сегодня не все получилось, но вы боролись до конца. Что вы чувствовали во время своего проката?

– Алина Загитова (АЗ): Я хочу сказать всем моим болельщикам огромное спасибо за поддержку, она очень помогает мне. Хочу извиниться перед ними за свой не очень удачный прокат.

– Мы видели, что ваше катание было безупречным. Казалось, что ничего плохого с вами не произойдет в этот вечер. Как вы опишете свое состояние во время проката?

– СС: Я настраивалась на чистый прокат. Надеялась, что ничего досадного не произойдет. Старалась ничего такого допустить. Еще пока не осознала, что завоевала золотую медаль.

– Для вас это серебро – успех или то, что вы хотите побыстрее забыть?

– АЗ: То, что я заняла место в тройке – это хорошо. То, что я стала второй – это тоже хорошо. Могло бы и не быть этой медали, я могла бы остаться ни с чем. Я рада этому серебру, но хотелось выступить лучше.

– Вы несколько раз были близки к победе на этапах Гран-при, но не получалось. Что для вас стало ключевым фактором в победе?

– СС:Мне кажется, что если бы я каким-то образом выиграла один из этапов Гран-при, мне было бы тяжелее собраться. Я сделала тяжелую работу после чемпионата России. Значит так должно было быть.

– Дошел ли до вас огромный красный медведь? Что вообще будете делать с подарками? Что сегодня не получилось?

– АЗ:Я очень дорожу тем, что столько людей болеют за меня, переживают. Это очень помогает. Сегодня не получилось откатать так, как я хотела, и порадовать зрителей. Но я надеюсь, что лучшие моменты у меня впереди. А медведя я еще не видела. Конечно, я повезу его домой. Может быть, мне будет не хватать там места, но ничего, как-нибудь помещусь.

– Как будете отдыхать и восстанавливаться после турнира?

– СС: Будет несколько дней, чтобы отдохнуть, прийти в себя, сходить в школу, сдать предметы некоторые. Дальше буду продолжать усердно работать и стремиться к лучшему.

– АЗ: Пойду на тренировку.

– Что вам сказали после проката?

– АЗ: Мы сразу начали разбирать ошибки. Потом Этери Георгиевна сказала слова поддержки. Будем дальше работать.

– Вас ждут в Японии на чемпионате мира.Вас считают главной соперницей для японских фигуристок. Вы уже учили четверные прыжки? Кто для вас главная соперница? У вас не получаются произвольные программы. Будете ли что-то менять перед ЧМ?

– СС: Четверные я еще не пробовала. Японские фигуристки одни из самых сильных в мире. Точно так же как и российские, канадские и американские спортсмены.

– АЗ: Я пробовала четверные прыжки – риттбергер, флип. Пока что для меня главная цель – откатать две программы чисто. Если мне это удастся, я буду очень рада. Для меня самый главный соперник – это я. Масару мне очень помогает, я всех своих животных очень люблю. Масару не может мне мешать. Это психологически и морально разгружает. Мы приедем с ней в Японию.

Итоговое положение

1. Софья Самодурова (Россия) — 213,84

2. Алина Загитова (Россия) — 198,34

3. Вивека Линдфорс (Финляндия) — 194,40

4. Станислава Константинова (Россия) — 189,72

5. Лорин Лекавалье (Франция) — 180,05

6. Алексия Паганини (Швейцария) — 179,90

7. Мэ Беренис Мейте (Франция) — 177,10

8. Эмми Пелтонен (Финляндия) — 170,03

9. Николь Райичова (Словакия) — 169,03

10. Элишка Бржезинова (Чехия) — 166,77