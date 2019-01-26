Катарина Гербольдт: Драматический итог для Загитовой, но нужно оставить Алину в покое

Фигурное катание 26 января 2019 09:08 Источник: «Советский спорт» Автор: Волохов Юрий

Мастер спорта международного класса Катарина Гербольдт подвела итог чемпионата Европы в женском катании.

– С одной стороны у девушек получился неожиданный финал, – говорит Катарина Гербольдт. – Но с другой, многие прогнозировали, что все закончится именно так – победой Софьи Самодуровой. И, конечно, этот чемпионат драматически сложился для Алины Загитовой. И никто не ожидал, что третье место займет финская фигуристка. Многие полагали, что весь пьедестал в женском катании будет российским.

– А если б Загитова не ошиблась, откатала чисто?

– Тогда бы она выиграла чемпионат Европы. Но это спорт, предсказать заранее результат трудно. Все мы люди, спортсмены тоже не роботы. Поэтому иногда случаются такие неожиданные провалы. А что Алине с этим делать, это больше вопрос к ее тренеру и к самой спортсменке. Это их внутренняя кухня, только они знают, что там внутри происходит.

– Давайте проанализируем программу Загитовой. Какие ошибки она допустила?

– Алина упала с первого каскада, у нее было несколько недокрутов. Второй лутц она тоже неудачно исполнила, недокрутила. Была ошибка во время исполнения флипа. Соответственно, общее впечатление от выступления Алины смазалось, что отразилось на оценке.

– Самодурова…

– Софья откаталась очень внимательно и аккуратно, все у нее получилось, а в конце она зажгла. Мы видели, как после выступления она радовалась. Понимала, что выиграла чемпионат Европы.

– И тут же заплакала…

– Софья заплакала от счастья, от того, что победила.

– Чего не хватило Константиновой, чтобы остаться на пьедестале?

– Изначально ей не хватило короткой программы. Если б Станислава откатала короткую по-другому, финальный расклад был бы другим. Ей не хватает какой-то эмоциональной стабильности. Она может катать очень хорошо, но, к сожалению, бывают такие провалы. Думаю, Станиславе нужно поработать над психологией. То, что она все умеет, мы это видели. Опять же, вопросы к самой фигуристке и к ее тренеру.

– Впереди чемпионат мира. Там будут очень сильные японки. Софья, видимо, может с ними побороться, а вот, что делать Алине?

– Думаю, сейчас Алину нужно оставить в покое. Вначале сезона одну тему все с ней обсуждали. Сейчас нужно дать ей выдохнуть, чтобы она пришла в себя. До чемпионата мира много времени, все еще можно исправить. Японки тоже живые люди, не роботы. Все будет решаться непосредственно на чемпионате мира. Кто будет лучше готов психологически, тот и победит.