Медведева в сборной? Только если вместо Загитовой

Фигурное катание 26 января 2019 11:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Тигай Лев

Первое золото ЧЕ-2019 России принесла не олимпийская чемпионка Алина Загитова, провалившая произвольную программу, а дебютантка Софья Самодурова.

А знаете, я совершенно не удивился. Вот, ей-богу, вообще.

Мы еще в пятницу утром вполне всерьез обсуждали этот вариант с нашим собкором на минском чемпионате Сергеем Подгорновым. После чего он все это, собственно, и написал. Причем деликатно – потому что тогда было еще «до». Но сейчас, когда наша догадка стала реальностью, пусть мы этого совершенно и не желали, деликатничать уже не нужно. Более того: нельзя!

Итак, пункт №1. Произвольная программа Загитовой в Минске – это позорище. Даже не буду углубляться в отдельные элементы – нормальных элементов там было, мягко говоря, не густо. Это не просто провал, а провал «ниже дна». С технической оценкой 54,10 Загитова на декабрьском чемпионате России в Саранске заняла бы в произвольной программе почетное 16-е место. Оно же третье с конца. Нормальное катаньице?!

Да, для серебра ЧЕ, с учетом короткой и компонентов, этого все равно хватило. Но применительно к предстоящей схватке с Рикой Кихирой и другими японками на мартовском чемпионате мира в Саитаме такая Загитова – не то, что не фаворит, а не очень-то вариант. Не вполне фигуристка сборной России. Кстати, в Японии пять девочек в этом сезоне имеют результаты выше минско-загитовских 198. Пять! И в том числе три – выше минско-самодуровских 213.

К Самодуровой при этом – никаких претензий. Упаси бог! Чисто, четко, бесспорно лучше всех прочих европеек. И обсуждать ее место в сборной на ЧМ теперь уж точно никому в голову не взбредет. Очевидно, что в Саитаму должны ехать обе подопечные легендарного тренера Алексея Мишина – и Самодурова, и Елизавета Туктамышева, имеющая в активе недавнюю сумму в 219 и бронзу декабрьского финала Гран-при, где Самодурова была, кстати, пятой.

Но Загитова-то – второй! При всей ее нестабильности – и тем не менее. Олимпийский титул – черт с ним, дело прошлое, но ведь она и рекордсменка мира этого сезона, не так ли?

В общем, тройка лучших фигуристок России-2018/19 теперь очевидна. Медведева? А с какого, извините, бодуна? Может, она сначала хоть разок нормально проедет подряд две программы? Не три года назад, а сейчас. Короче, если и Медведева – то только вместо Загитовой. Мишинских не трожь, они катаются не старыми заслугами да компонентами, а теперь и реально.

Остается еще один, последний вопрос. Самый сложный: а что с Алиной-то происходит?..

МОЖЕТ, ТУТБЕРИДЗЕ ИХ ПРОСТО НЕ ЛЮБИТ?

Да знаю я, что она выросла за год на пять сантиметров. Про это знает вся страна! И? По-моему, одними сантиметрами такое не объясняется. После Пхенчхана – год провалов, причем не сплошных, а именно через раз. Как и у Медведевой – хотя та от Этери Тутберидзе ушла, а Загитова – наоборот, осталась. Хм…

Не знаю, это лишь догадка стороннего наблюдателя – пусть минская произвольная и показала, что мои догадки сбываются иногда. Лично я их (не догадок, а Загитову с Тутберидзе) лично вообще не знаю, но… Как-то накопились впечатления. Может, и ошибочные. Просто теперь, по-моему, пришло время их вам изложить.

По тому, как Загитова закрывается, как она сидит отдельно от всех на жеребьевках, очевидно: с давлением огромной, всеобще-назойливой популярности, обрушившейся на эту девочку после Пхенчхана, она не справляется. И это, в принципе, естественно, но… По-моему, в этой борьбе ей по-настоящему никто не помогает. Она одна! Не только на жеребьевках, а всегда. В 16 лет! Ну, наверное, кроме тех редких случаев, когда рядом семья – не ежедневный муж (мужа еще рано), только папы-мамы да бабушки-дедушки. А в ее настоящей нынешней семье, в школе Тутберидзе, ее – не любят.

Не потому, что она какая-то плохая. Там, по-моему, не любят никого. Просто очень хорошо – лучше всех в мире! – учат маленьких девочек фигурному катанию.

Не поймите меня неправильно. Номинальные приличия и забота там, уверен, в наличии. Как и, конечно, оплата. Просто я говорю о чем-то большем, о человеческом. У Мишина оно есть. Точно есть. А у железной Этери... Похоже, она учит прыгать, но не учит на учившихся прыгать – жить. Что ж, по идее, и не обязана…

Потому и Медведева ушла (кстати, не она одна). Потому и Загитова все через раз срывает. Или я все-таки (вполне допускаю) не прав?..

МУЖИКИ, ДОКАТАЙТЕ, КАК НАЧАЛИ, – БЕЗ «БАБОЧЕК»!

Если вы думаете, что после женского дубля, пусть даже в столь сенсационной комбинации, пик этого ЧЕ для России уже пройдет, то ошибаетесь. Самое интересное будет в субботу, в последний день. Я о мужской произвольной программе, которая станет последним выступлением в карьере 6-кратного чемпиона Европы Хавьера Фернандеса. Испанец уже подтвердил в интервью «Советскому спорту»: на ЧМ-2019 он точно не собирается, и никакие результаты Минска этого решения не изменят.

А результаты-то пока – удивительные. В хорошем смысле – и не для Фернандеса, а для нас. Дело даже не в том, что после короткой программы испанца опережают и Михаил Коляда (на 8,65), и Александр Самарин (0,13), да и идущий пятым Максим Ковтун отстал недалеко (4,14). Наши удивили не высокими оценками, а тем, что откатались, как настоящие мужики. Все и хором. На троих – лишь две серьезных ошибки, одно падение и, что особенно важно, ни единой безвольной «бабочки».

Ох уж это проклятое насекомое… Столько зла за последние годы оно российским одиночникам принесло, столько медалей и сотен баллов поотнимало. Когда ты видишь, как фигурист борется за каждый элемент, пусть и набивая при этом синяки-шишки, это одно. А когда вместо четырех или трех оборотов он вдруг выдает один, словно его выключили… Это, знаете ли, уже не спорт. Руки опускаются, кончаются не только цензурные слова, но и буквы.

Больше всего перед минской произвольной я боюсь именно возвращения «русских бабочек». Что угодно, только не это! Пусть они попадают вповалку один за другим, пусть расшибутся о лед до крови, пусть даже проиграют, в конце концов. Наплевать! Все равно их совесть будет чиста, а наши аплодисменты – искренни и восторженны. И потом, их же много, их трое, они – команда. А Фернандес, при всем его величии, – один, как перст.

Судьи? На их счет я бы сильно не беспокоился, и вот почему. В короткой компоненты у уважаемо-провожаемого испанца и Коляды были практически одинаковыми. Разница там –тьфу, какие-то две десятых. Самарину с Ковтуном поставили на четыре пониже (перед субботой эту разницу лучше умножить на два), но и это – вовсе не смертельно. Надо просто биться и прыгать, биться и прыгать. Сжав зубы, вопреки всему – как Самарин, в четверг только за один каскад получивший почти двадцать (!) баллов. И тогда у России должен быть новый чемпион. Европы, в мужском фигурном катании. Впервые после Евгения Плющенко-2012. И это вам не «считанные» Загитова с Самодуровой, про преимущество которых над прочими европейками мы и так все заранее распрекрасно знали. Это может быть настоящий прорыв.

Только чтоб без «бабочек». Договорились, а?..

Минск. Чемпионат Европы. Женщины. Произвольная программа

1. Софья Самодурова (Россия) – 140,96

2. Станислава Константинова (Россия) – 132,96

3. Вивека Линдфорс (Финляндия) – 128,79

4. Алина Загитова (Россия) – 123,34

Сумма двух программ

1. Софья Самодурова (Россия) – 213,84

2. Алина Загитова (Россия) – 198,34

3. Вивека Линдфорс (Финляндия) – 194,40

4. Станислава Константинова (Россия) – 189,72

Расписание последнего дня ЧЕ-2019

26 января, суббота

11.15-15.10. Мужчины. Произвольная программа

16.25-19.45. Танцы. Произвольная программа