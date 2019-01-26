Коляда упал, Ковтун пропал, Самарин проиграл. А Фернандес – семикратный

Фигурное катание 26 января 2019 16:15 Источник: «Советский спорт» Автор: Тигай Лев

Из трех наших фигуристов медаль ЧЕ-2019 смог завоевать только Александр Самарин. Он – второй. После завершившего сегодня карьеру испанца Хавьера Фернандеса.

Серьезное катание в мужской произвольной программе началось с предпоследней разминки, где 20-летний Маттео Риццо с ходу на 18 баллов улучшил личный рекорд. А потом рядом с ним в промежуточном протоколе встал еще один юный итальянец Даниэль Грассль. Этому долговязому блондину вообще 16, а он, похоже, владеет чуть ли не всеми четверными прыжками, включая редчайший ритбергер! В Минске Грассль, правда, упал с лутца, но запомнить себя заставил точно всех. Забавно: откуда ни возьмись пошла новая сильная волна одиночников с Апеннинского полуострова…

А потом довольные итальянские мальчишки отправились отдыхать и на лед выплеснулась другая волна – из русских. Которые закружились втроем на разминке вокруг грозного Хавьера Фернандеса. Для двукратного чемпиона мира и 6-кратного (тогда еще) чемпиона Европы сегодняшний прокат должен был стать последним в карьере, что автоматически делало минскую произвольную событием «из ряда вон».

ГОРЕ-РАЗВЕДЧИК И СУПЕРБОЕЦ

Первым из наших, как и позавчера, на разведку отправился Максим Ковтун. Хотя, если честно, то лучше бы он туда и не ходил. С первого четверного выехал вполне сносно, с небольшим касанием льда рукой. Со второго – упал уже всерьез, что называется, с треском. А потом что-то зашуршало, и на каток выпорхнула «бабочка». Первая для российской троицы на этом чемпионате. Двойной тулуп, который в мужском катании за прыжок не считают и за который не ставят ничего. Ноль.

Это что же такое?! Опять?! Господи, да сколько ж можно?..

Про Ковтуна рассказывать больше нечего. Он развалился, и докатывал кое-как, почти без чистых элементов. С такими оценками во вчерашней женской произвольной Ковтун занял бы деревянное четвертое место. Чуть ниже финки Вивеки Линдфорс, чуть выше Алины Загитовой, тоже провалившейся «ниже льда».

Поскольку передовой отряд нашей армии сдался в плен без боя, Александру Самарину пришлось биться за двоих – что он с успехом и сделал! Боролся за каждый прыжок, в стиле «а-ля-Ханю» спас оба четверных. Да, немного не досчитал (в уме, по ходу проката) и не сделал третий каскад. Да было приземление на две ноги с ритбергера. Но он провел и закончил эту программу «от и до» в том же положении, что и начал, – вертикальном. А это, поверьте, очень даже немало. Браво, вот уж кто-мужик так мужик! И ни о каких «бабочках» там, конечно, и речи не шло. Их у Самарина просто не бывает.

Риццо с Грасслем, ожидавшие своей участи в специальной комнате, заметно поскучнели. Хотя они – еще пацаны, что с них взять? Главное: как там поживает Он? Матерый Дон Хави. Ну-ка, пожалуйте, сеньор, на лед…

СУДЬБУ ЗОЛОТА РЕШИЛИ 1,75 БАЛЛА

А знаете, там все было на грани. Фернандес начал с «4+3», но с грязным выездом. Так называемый стэп-аут. Дальше выдал чистый четверной сальхов – но сдвоил каскадный тулуп. А в середине программы на лед вдруг выпорхнула еще одна, теперь уже испанская «бабочка». Уп-с. Неужели Он – поплыл?..

Нет, не поплыл. Сразу опомнился, прицепил к «полуторному» флипу тройной сальхоф и докатал все до конца, как полагается. После короткой программы Фернандес отставал от Самарина на 13 сотых, и хотя по технике испанец россиянину произвольную проиграл (разница – 4,08), было ясно, что компоненты его спасут. Так и вышло. Итоговая разница между ними составила 1,75. Увы, не в нашу пользу.

И, ради бога, не надо поднимать крик, что Самарина засудили. Ничего подобного! Он молодец, он боролся, как мог, но проиграл. Всего чуть-чуть – и великому фигуристу, который к тому же уходит. Даже у мужчин фигурное катание – это не только прыжки.

Впрочем, оставался еще Михаил Коляда, имевший, в отличие от Самарина, приличный запас в «плюс девять» относительно Фернандеса после короткой программы. Но здесь, к сожалению, не срослось. Коляда сразу рухнул с четверного сальхова и хотя вытащил затем тулуп, еще дальше, на акселе, приземлился на руку, получив, похоже, серьезную травму. До конца дотерпел, пятое место занял, но ни о какой борьбе за медаль речи там уже, конечно, не шло. И критиковать Коляду за этот прокат лично у меня язык не повернется. Увольте.

Другой вопрос: что там с рукой и успеет ли Михаил восстановиться к мартовскому чемпионату мира? А уж Ковтуна с его бабочками на льду, тараканами в голове и прочими насекомыми посылать на ЧМ, думаю, бессмысленно совершенно. Вообще, пора уже закрывать эту лавочку для мужчин, которые катаются, как женщины. В конце концов, у нас в загашнике есть ветеран Сергей Воронов, который не сдается никогда. И он, между прочим, – единственный российский финалист Гран-при-2018/19. В соревнованиях мужчин должны участвовать мужчины.

Такие, как Фернандес. И как Самарин.

Минск. Чемпионат Европы. Мужчины. Произвольная программа

1. Хавьер Фернандес (Испания) – 179,75

2. Александр Самарин (Россия) – 177,87

3. Маттео Риццо (Италия) – 165,67

4. Кевин Аймоз (Франция) – 158,32

5. Даниэль Грассль (Италия) – 155,01

…11. Михаил Коляда (Россия) – 140,38

…16. Максим Ковтун (Россия) – 128,48

Сумма двух программ

1. Хавьер Фернандес (Испания) – 271,59

2. Александр Самарин (Россия) – 269,84

3. Маттео Риццо (Италия) – 247,08

4. Кевин Аймоз (Франция) – 246,34

5. Михаил Коляда (Россия) – 240,87

…13. Максим Ковтун (Россия) – 216,18