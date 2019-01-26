«Рад, что смог потрепать нервы Хавьеру». Пресс-конференция Самарина и Фернандеса

Фигурное катание 26 января 2019 16:45 Источник: «Советский спорт» Автор: Подгорнов Сергей

Россиянин Александр Самарин выиграл серебро на чемпионате Европы по фигурному катанию, испанец Хавьер Фернандес – седьмое золото подряд и завершил карьеру.

– У соперников до вас было очень много падений. Как вам удалось справиться с падением и устоять на льду?

– Александр Самарин (АС): Я старался отключиться от всего, что происходило вокруг меня. Не все получилось так, как хотелось. Рад, что получилось дотерпеть до конца, бороться за каждый элемент и наконец-то, с третьего раза, порадовать свою команду.

– Если бы до чемпионата Европы вам бы сказали, что вы проиграете чуть больше балла Хавьеру Фернандесу, вы бы расстроились или обрадовались?

– АС: Ну если бы мне кто-то сказал, что так будет – не факт, что так получилось бы. Надо просто работать и стремиться достичь и покорить большие вершины. Смешанные чувства, я уважаю Хавьера Фернандеса, смотрел его выступления в детстве. Это для него последний старт, я рад, что ему удалось так красиво уйти победителем. За себя тоже рад, что смог его немного потрепать.

– Вы второй семикратный чемпион Европы в истории фигурного катания. Вы выиграли семь ЧЕ подряд. Вы приехали сюда, чтобы напоследок достичь этого результата?

– Хавьер Фернандес (ХФ): Вообще-то нет. Семь лет назад я не подозревал, что смогу выиграть чемпионат Европы. Я просто рад, что все это произошло со мной.

– Какие эмоции испытываете после того, как выступили на последнем турнире?

– ХФ: Конечно, я немного расстроен. Не сказал бы, что испытываю облегчение. Я тренировался 21 год, пришло время завершить карьеру. Я буду кататься, но не на соревнованиях. Мне кажется, что у меня получилась неплохая карьера и я достиг больше, чем я ожидал.

– Насколько тяжело было выиграть? Как удалось успокоиться после короткой программы?

– ХФ: Когда я вышел на лед, публика была горячей, меня очень тепло встретили. У меня было очень много соревнований, у меня изначально был нужный настрой. У меня богатый опыт, я был уверен в себе и знал, что могу откатать программу хорошо.

– Вы и Софья Самодурова были третьими номерами сборной, но опередили в Минске тех, кто был выше вас на чемпионате России. В этом есть какая-то тенденция?

– АС: Хотел бы поздравить Соню, мы переживали за нее. Она молодец! Не вижу никакой тенденции, все работают, стараются добиться высших результатов. У кого-то получается, у кого-то нет. Сейчас все получилось так, как получилось. Рад за нее, рад за себя, за свою команду. Мне удалось с третьего раза удачно представить свою страну на ответственном старте.

– Вы стали частью истории фигурного катания. Как вы можете оценить свой вклад в его развитие в Испании?

– ХФ: Испания является не самой сильной страной в мировом фигурном катании. Я рад, что я здесь. Рад, что у каждого есть свои возможности и рассказать свою историю. Я буду развивать фигурное катание в Испании. Мне предстоит много работы.

– Вчера вы были недовольны судейством.

– ХФ: Я не был разозлен из-за судей. Я был зол на себя. Я понимал свои ошибки. Я был недоволен тем, что они в принципе были и хотел их исправить. Я рад, что мне это удалось.

– Что нужно делать, чтобы выиграть семь чемпионатов Европы подряд?

– ХФ: В первую очередь, нужно знать всю правду о самом себе. Нельзя ставить себе слишком высокие цели или жалеть себя на тренировках. Нужно понимать изменения, которые происходят в организме. Сейчас карьера фигуристов длится 3-4 года, хотя раньше длилась 20 лет. Этот вопрос нужно адресовать тем, кто сможет в этом разобраться. Я не тот человек, который может говорить другим, что делать.

– Можете ли вы вспомнить самое памятное событие в карьере? Из-за чего вы пропустили начало сезона?

– ХФ: Никаких травм или психологических трудностей не было. Я был занят в Испании организацией своего шоу. Потом я начал тренироваться и готовиться к чемпионату Европы. Что касается воспоминаний, то их очень много, я участвовал во многих соревнований. Я строил свою карьеру с самого низа и стал чемпионом. Сегодняшний день также является для меня особым, потому что это последние соревнования для меня.

– Вы точно решили завершить карьеру? Есть ли вероятность, что вы вернетесь через пару лет?

– ХФ: Нет, я не собираюсь возвращаться. Я достиг всего, что хотел. Я буду тренировать фигуристов, буду кататься для себя, но не думаю, что буду участвовать в серьезных соревнованиях.