Как наши вторые номера стали первыми. Герои и жертвы ЧЕ-2019

Фигурное катание 27 января 2019 21:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Тигай Лев

На завершившемся чемпионате Европы в Минске у России – шесть медалей. Включая единственное, женское золото, добытое не Алиной Загитовой, а Софьей Самодуровой.

ПЯТЬ ГЕРОЕВ МИНСКА-2019

Александр САМАРИН

Его субботняя произвольная программа стала эмоциональной кульминацией турнира. Бронзовый призер декабрьского чемпионата России в решающий момент вышел из тени более опытных и именитых партнеров, проявив себя настоящим бойцом. По ходу проката Самарину несколько раз приходилось спасать прыжки, но он всякий раз выезжал в стиле «а-ля Ханю» и все сделал – включая два четверных. Это было по-настоящему мужское катание. Когда музыка смолкла, 20-летний фигурист упал на колени посреди катка и долго не мог отдышаться, а после объявления оценок (плюс 21 балл к личному рекорду по сумме!) расплакался в объятиях тренера Светланы Соколовской. Наградой Самарину стала первая в карьере медаль ЧЕ, причем это серебро – явно их тех, что стоят иного золота. До которого ему, кстати, тоже не хватило совсем чуть-чуть…

Хавьер ФЕРНАНДЕС

Испанец, накануне подтвердивший, что в любом случае завершает карьеру этим турниром, катался сразу после Самарина, с которым их после короткой разделяли всего 0,13. И произвольная тоже далась двукратному чемпиону мира непросто: он ошибся на первом же каскаде, а на последнем даже сделал «бабочку». Однако падений все-таки избежал. И компенсировал 4-балльное отставание от Самарина по технике традиционно (и, надо признать, заслуженно) высокими компонентами. Ни о каком засуживании речь тут не шло, хотя итоговая разница между ними составила всего-то 1,75. Не приземлись россиянин с ритбергера на обе ноги или сделай все три каскада (от одного он отказался сам, из-за усталости), титул достался бы ему. А так Фернандес ушел 7-кратным подряд чемпионом Европы. Таких победных серий никто не делал уже сорок лет. Прощай, Дон Хави.

Софья САМОДУРОВА

Из трех одиночниц, представлявших Россию на ЧЕ, она, как и Самарин, была худшей на отборочном национальном чемпионате. И выйти в Минске на первый план Самодуровой тоже помогла надежность, умение не терять голову в стрессовой ситуации. За два дня 16-летняя россиянка не то, что не упала, а не допустила ни одной серьезной ошибки. Все, что смогли отыскать у нее крючкотворы-судьи – единственное «неясное ребро». И стоило дать слабину звездной Алине Загитовой, которая исполняла в Минске ту же роль фаворита, что и Фернандес у мужчин, как Самодурова воспользовалась этим шансом на удивление уверенно, внешне даже легко. И стала новой чемпионкой Европы – и тоже плакала, не веря своему счастью.

Алексей МИШИН

Знаменитого 77-летнего тренера, воспитавшего уйму чемпионов (взять хоть Евгения Плющенко с Алексеем Урмановым), я, пожалуй, поставил бы на этом ЧЕ вообще выше всех. Даже Самарина и новой мишинской чудо-воспитанницы Самодуровой. Петербургский мэтр триумфально вернулся на мировую арену – и где, в женском катании, которое ныне принято считать чуть ли не монопольной вотчиной Этери Тутберидзе! А ведь кроме Самодуровой в этом сезоне блестяще выступает еще одна подопечная Мишина – Елизавета Туктамышева. Весьма вероятно, что на мартовский ЧМ в Японию они поедут все втроем. Или даже вчетвером – с учетом итальянки Каролины Костнер, которая тренируется все там же и все у него же. Но каков дед? Молодец!

Александра БОЙКОВА и Дмитрий КОЗЛОВСКИЙ

Еще один медальный дебют. Правда, бронзовый, однако эта бронза будет потяжелее других, якобы более благородных и ценных металлов. Ведь в парном катании большинство лучших дуэтов мира сейчас представляют именно Европу, так что конкуренция в Минске была заоблачной, на уровне мировых рекордов. И питерские новички (да-да, опять оттуда – и от другого легендарного тренера Тамары Москвиной!) совершенно не затерялись в этой звездной толпе. По технике они не уступили опытным Евгении Тарасовой/Владимиру Морозову, а если бы не единственная за весь турнир ошибка Козловского, в произвольной сорвавшего второй прыжок в каскаде, то и обошли бы признанных лидеров сборной! В общем, для этой пары (Бойковой 17 лет, партнеру – 19) с пьедестала в Минске открывается весьма перспективный вид на пьедесталы даже не ЧМ, а бери выше – олимпийского Пекина-2022.

ПЯТЬ ЖЕРТВ МИНСКА-2019

Алина ЗАГИТОВА

К сожалению, провалы олимпийской чемпионки в произвольной программе за почти год, прошедший после Пхенчхана, стали делом привычным. Так было на ЧМ-2018, на недавнем ЧР в Саранске – теперь вот, для полноты коллекции, добавился ЧЕ. Хотя такого жуткого проката, как в Минске, у Загитовой еще не случалось. Здесь она рухнула «ниже льда», напрочь испортив аж четыре прыжковых элемента – недокрут на недокруте сидел и падением погонял. И пусть компоненты вместе с довольно слабым набором соперниц позволили Алине остаться с серебром, обольщаться тут не следует. На чемпионате страны ее минские 54 балла за технику – это было бы 16-е место. Оно же – третье с конца. Очевидно, что Загитова не справляется с навалившимся на нее грузом «всего и сразу»: огромной популярности, ответственности – и, конечно, пяти добавившихся сантиметров роста.

Михаил КОЛЯДА

После блестящей короткой программы (больше ста – третий результат в мире!) он выигрывал у всех почти «десятку». Но выходить на лед последним, сразу за Самариным и Фернандесом, поставившими на уши громадный зал, – штука психологически очень нелегкая. Коляда и упал. Сразу, с первого же четверного. Второй, правда, скрутил на хороший «плюс» и, может, дальше дело пошло бы, но… Новое падение на тройном акселе, причем себе же на руку – травма. Степень тяжести которой пока не ясна. Программу Коляда кое-как докатал, то и дело потряхивая от боли левой кистью, однако ни о каких медалях речи там, конечно, уже не было. И при всех прошлых грехах, бросать в него камни сейчас я, уж извините, не стану. Это, по-моему, было бы чересчур. Пусть выздоравливает.

Максим КОВТУН

И в этого тоже не возьмусь, но по причине совершенно другого рода: просто лень. Жалко силы на него тратить. После того, что Ковтун выдал в субботу, его надо взять аккуратно под локотки – и вынести обратно вон из сборной, куда он вернулся после победы в Саранске. Вынести, положить на лавочку, похлопать по щеке… И обязательно прикрыть потом за собой дверь, причем поплотнее. Хватит уже с нас вот этого всего. Сыты по горло, ей-богу…

В короткой Ковтун хоть разок и упал, но боролся. И баллы, соответственно, получил немногим хуже Фернандеса. Там у нас была команда из трех мужиков, единый фронт, важнее чего ничего нет и быть не может. Зато через два дня он наворотил такой кавардак из падений, «бабочек» и прочих ляпов, что на этом фоне Загитова смотрелась чуть ли не святой. 48,54 по технике за произвольную – это не мужское катание и даже не женское. Так, медуза какая-то склизкая каток попачкала. Б-р-р…

Никита КАЦАЛАПОВ

В танцах падают редко, там прыжков нет. Но матерый олимпийский чемпион Сочи в командном турнире и серебряный призер недавнего финала Гран-при умудрился плюхнуться в короткой программе ничком прямо посреди твизлов. М-да, мастерьство есть мастерьство… За это Кацалапов с Викторией Синициной разом схлопотали «-9» от третьего места. И пусть дальше все было чин-чинарем (хотя поддержку в произвольной тоже по времени просрочили), поезд уже ушел. Итог: деревянные-четвертые.

Евгения ТАРАСОВА

По компонентам у нее и Владимира Морозова в противостоянии с Ванессой Джеймс и Морганом Сипре получилась ничья. Хотя последние победили с двумя мировыми рекордами (кстати, на этом ЧЕ все пять рекордов французские, а Россия лишь с одним золотом – впервые с 2011 года). Все решили две похожие ошибки Тарасовой на параллельных тулупах: отдельном в первой программе и каскадном – во второй. Так что хватит им вместе с тренером Максимом Траньковым метаться туда-сюда по мелочам, переставляя элементы и меняя костюмы. С прыжками надо разбираться, иначе – швах. Кстати, уже имела место встреча (явно по этому поводу) нашего дуэта не с кем-нибудь, а с самим Мишиным. Уж он-то плохого не посоветует точно.

Минский чемпионат завершен. Перед ЧМ-2019 в сборной назревают серьезные изменения. Но об этом мы с вами подробно поговорим завтра.

Минск. Чемпионат Европы

Мужчины

Короткая Произвольная Сумма 1 Хавьер Фернандес (Испания) 91,84 (3) 179,75 (1) 271,59 2 Александр Самарин (Россия) 91,97 (2) 177,87 (2) 269,84 3 Маттео Риццо (Италия) 81,41 (10) 165,67 (3) 247,08 4 Кевин Аймоз (Франция) 88,02 (4) 158,32 (4) 246,34 5 Михаил Коляда (Россия) 100,49 (1) 140,38 (11) 240,87 …13 Максим Ковтун (Россия) 87,70 (5) 128,48 (16) 216,18

Женщины

Короткая Произвольная Сумма 1 Софья Самодурова (Россия) 72,88 (2) 140,96 (1) 213,84 2 Алина Загитова (Россия) 75,00 (1) 123,34 (4) 198,34 3 Вивека Линдфорс (Финляндия) 65,61 (4) 128,79 (3) 194,40 4 Станислава Константинова (Россия) 56,76 (11) 132,96 (2) 189,72 5 Лорен Лекавалье (Франция) 63,29 (6) 116,76 (6) 180,05

Пары

Короткая Произвольная Сумма 1 Ванесса Джеймс/Морган Сипре (Франция) 76,55 (1) 149,11 (1) рекорд мира 225,66 рекорд мира 2 Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) 73,90 (2) 144,92 (2) 218,82 3 Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) 72,58 (4) 132,70 (3) 205,28 4 Николь Делла Моника/Маттео Гаризе (Италия) 73,70 (3) 131,44 (4) 205,14 15 Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (Россия) 65,89 (5) 120,03 (6) 185,92

Танцы

Короткая Произвольная Сумма 1 Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) 84,79 (1) рекорд мира 133,19 (1) рекорд мира 217,98 рекорд мира 2 Александра Степанова/Иван Букин (Россия) 81,37 (2) 125,04 (2) 206,41 3 Шарлен Гиньяр/Марко Фабри (Италия) 79,05 (3) 120,79 (4) 199,84 4 Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) 70,24 (5) 123,71 (3) 193,95 5 Наталья Калижек/Максим Сподырев (Польша) 72,87 (4) 112,48 (5) 185,35 …9 Софья Евдокимова/Егор Базин (Россия) 66,65 (11) 108,97 (8) 175,62

Все медали ЧЕ-2019