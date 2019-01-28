Туктамышева и другие замены. Кто усилит сборную на чемпионате мира?

Фигурное катание 28 января 2019 20:12 Источник: «Советский спорт» Автор: Тигай Лев

Чемпионат Европы в Минске, где Россия впервые с 2011 года ограничилась одной золотой медалью, показал: перед ЧМ-2019 состав сборной нуждается в изменениях.

Спортивный принцип отбора, которому наша федерация фигурного катания в этом году следовала от и до, подложил сборной свинью. Чемпионы Саранска, где в декабре состоялось первенство страны, взяли в Минске лишь одну серебрянную медаль и никто из них своим выступлением доволен быть не может.

С другой стороны, те, кто на чемпионате страны заработали третьи, последние путевки на ЧЕ и по правилам могли бы быть заменены решением ФФКР, в Белоруссии проявили себя прекрасно. Именно из их числа выдвинулись новые лидеры в одиночном катании – Софья Самодурова и Александр Самарин. А вот отказать в месте в сборной, скажем, триумфатору Саранска Максиму Ковтуну, только что с треском провалившему континентальный турнир, федерация в любом случае не могла бы, даже если в ней и опасались подобной неудаче. Без отборочного статуса чемпионат России просто потерял бы свой статус и смысл. Раз его выиграл - значит, езжай.

ЛЮДИ «ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ» В СБОРНОЙ НЕ НУЖНЫ

В результате образовалась некая прослойка не шибко стабильных фигуристов для, так сказать, внутреннего пользования. Они делают ставку именно на ЧР, хорошо катаются там при родной публике, а, попав в национальную команду, где надо выступать не у себя и не за себя, а за страну, совершенно теряются под повышенным давлением. Это относится не только к Ковтуну - например, Станислава Константинова проходит в сборную второй год подряд, но ничего внятного там еще не показала. Как и, кстати, в серии Гран-при. Или возьмем Михаила Коляду, с которым аналогичные срывы на международной арене тоже случались не однажды.

В общем, что-то тут не так. В системе явно есть изъян и пока не вполне понятно, как с ним бороться. Может, стоит учинить некий комплексный рейтинг, где учитывались бы и чемпионат России, и Гран-при? А может даже и «челленджеры», не знаю. Но идея, по-моему, любопытная. Только надо очень тщательно сбалансировать формулу - в смысле веса в ней разных турниров. Может, и сам рискну что-нибудь разработать-предложить. Но не сейчас, а в межсезонье. Нынче минский поезд уже ушел, и перед ЧМ, который пройдет с 20 по 23 марта в японской Саитаме, у ФФКР есть уйма времени – и уйма же возможностей для корректировки состава.

Сразу зазвучали голоса маститых экспертов, что надо, мол, организовать дополнительный внутренний отбор – например, в рамках Кубка России. Ой ли? Не угодим ли мы опять в «саранскую ловушку»? Конечно, за два месяца с фигуристом всякое может случиться. Но что наши отборщики будут делать, если тот же Ковтун приедет на КР и снова уберет там всех? Сделают вид, что никакого горе-Минска не было?

Как-то слишком уж это отдает не фигурным катанием, а другим нашим национальным видом спорта - ходьбой по граблям. На мой неавторитетный вкус, устроить какие-то контрольные прокаты можно (почему нет?), а вот жестко привязывать их результаты к будущему составу Саитамы - ни в коем случае нельзя. Иначе рискуем на главном турнире года вновь обнаружить под своим триколором некую полу-недо-сборную.

ТУКТАМЫШЕВУ И ЗАБИЯКО С ЭНБЕРТОМ БЕРЕМ БЕЗ РАЗДУМИЙ

Переходим к конкретным видам и кандидатурам. В танцах все просто: здесь мы можем выставить на чемпионат мира только два дуэта, и как раз два дуэта мирового уровня у нас и есть. Степанова/Букин, Синицина/Кацалапов. Глупое падение Кацалапова на минском катке изменить этот очевидный расклад все равно не способно. В Японии, даст бог, не упадет.

В трех остальных дисциплинах Россия располагает максимальной, тройной квотой, и там все гораздо интереснее. Например, у пар явно напрашивается замена сколь перспективных, столь и юных Павлюченко/Ходыкина на куда более опытных Забияко/Энберта. Последние отобрались на ЧЕ со второго места в Саранске, но потом снялись с Минска из-за проблем со здоровьем у партнера. Если сейчас у Энберта все в порядке, их надо ставить, как дважды два.

Константинова еще в Белоруссии сама констатировала: шансов доехать до Саитамы у нее негусто. Новоиспеченная чемпионка Европы Самодурова теперь, напротив, не обсуждается. И Алина Загитова, при всех ее проблемах, думаю, все-таки тоже. Медаль ЧЕ есть, медаль Гран-при есть, мировые рекорды есть, отбор на ЧР прошла - какие вопросы? Так что вакансия тут одна, и ее, конечно, должна занять Елизавета Туктамышева, пропустившая Саранск из-за воспаления легких. 219 баллов (на шесть больше, чем у Самодуровой в Минске) и тройной аксель на дороге, знаете ли, не валяются.

МЕДВЕДЕВУ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ, ВОРОНОВ - ПОД ВОПРОСОМ

Медведева? Ну вот, опять вы за свое… Ни по одному внятному показателю (а популярность в данном случае – показатель все-таки невнятный) она в эту команду не проходит. Ни по местам, ни по баллам (см. таблицу), ни анфас, ни боком - никак. Да, ее жалко, но конкурентки-то здесь при чем? Сборная ведь - не резиновая. Пусть потренируется до осени с Орсером в Канаде – и пусть хоть разок этой осенью две сотни наберет. Тогда и поговорим.

Остаются мужчины разной степени мужественности. Самарин теперь - герой, здесь нечего обсуждать. Коляда, получивший по ходу произвольной программы в Минске травму руки, в воскресенье объявил, что перелома нет и вообще «будем жить». Так что все опять упирается в бедолагу Ковтуна.

Если его менять (а очень хочется), то по результатам первой половины сезона претендент №1 - Сергей Воронов. И дело тут даже не в его бойцовских качествах (хотя о том, как они важны, ЧЕ-2019 напомнил недвусмысленней некуда) и не в статусе единственного российского финалиста Гран-при-2018. Просто если идти строго «по процедуре», то по итогам Саранска следующий в очереди - не талантливый (серебро прошлогоднего ЧЕ) и нестабильный Дмитрий Алиев, а совсем уж неопытный Андрей Лазукин. Выбор между ним и Вороновым в пользу последнего применительно к такой мясорубке, как ЧМ, - очевиден. Пусть Воронов из-за травмы и отсутствовал на чемпионате России на манер Туктамышевой.

Теперь мы точно знаем: лучший на первенстве страны - далеко не всегда лучший в стране. Доказано Минском.

МЕСТА И СУММЫ БАЛЛОВ ЛУЧШИХ РОССИЙСКИХ ФИГУРИСТОВ НА ГЛАВНЫХ ТУРНИРАХ СЕЗОНА-2018/19

Мужчины

ЧЕ ЧР ГП Александр САМАРИН 2 (269,84) 3 (265,49) 8 (248,78) Михаил КОЛЯДА 5 (240,87) 2 (268,40) 11 (238,79) Максим Ковтун 14 (216,18) 1 (281,59) - Сергей ВОРОНОВ - - 6 (254,28) Дмитрий Алиев - 5 (235,48) 13 (237,82) Андрей Лазукин - 4 (237,66) 18 (218,22)

Женщины

ЧЕ ЧР ГП Софья САМОДУРОВА 1 (213,84) 3 (209,77) 5 (204,33) Алина ЗАГИТОВА 2 (198,34) 2 (212,03) 2 (226,53) Станислава Константинова 4 (189,72) 1 (212,92) 8 (197,57) Елизавета ТУКТАМЫШЕВА - - 3 (219,02) Евгения Медведева - 4 (205,90) 9 (197,91)

Пары

ЧЕ ЧР ГП Евгения ТАРАСОВА/Владимир МОРОЗОВ 2 (218,82) 1 (236,80) 3 (220,25) Александра БОЙКОВА/Дмитрий КОЗЛОВСКИЙ 3 (205,28) 3 (220,40) 10 (196,54) Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин 5 (185,92) 4 (209,15) 6 (190,01) Наталья ЗАБИЯКО/Александр ЭНБЕРТ - 2 (230,49) 4 (214,14) Алиса Ефимова/Александр Коровин - 6 (199,67) 7 (181,62)

Танцы

ЧЕ ЧР ГП Александра СТЕПАНОВА/Иван БУКИН 2 (206,41) 2 (208,49) 4 (200,09) Виктория СИНИЦИНА/Никита КАЦАЛАПОВ 4 (193,95) 1 (212,32) 2 (201,37) Софья Евдокимова/Егор Базин 9 (175,62) 3 (179,21) 17 (164,66) Тиффани Загорски/Джонатан Гуррейро - 7 (171,76) 5 (184,37) Бетина Попова/Сергей Мозгов - 4 (176,93) 22 (163,18)

ЧЕ – чемпионат Европы, ЧР – чемпионат России (места – без учета юниоров, не имеющих права выступать на «взрослых» международных соревнованиях), ГП - Гран-при (указана лучшая сумма баллов в одном из турниров серии).

Прописными буквами выделены фамилии фигуристов, которые должны войти в состав сборной России на ЧМ-2019.