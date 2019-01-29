«Люблю постебать Сашку». Мегапозитивное интервью Степановой и Букина

Фигурное катание 29 января 2019 13:02 Источник: «Советский спорт» Автор: Подгорнов Сергей

Интервью самой горячей танцевальной пары мирового фигурного катания, которая стала второй на чемпионате Европы. Просто зашкаливающий уровень искренности и мимимишности.

«НАДЕЮСЬ, МОЙ КОСТЮМ НЕ ВЫГЛЯДЕЛ ПОШЛО»

– У вас новый показательный номер. Расскажите, как пришла идея, почему выбрали песню Аллы Пугачевой?

– Иван Букин (ИБ): Идея этого номера появилась очень давно. Моя мама хотела, чтобы катались под эту музыку. Так получилось, что ближе к концу сезона она предложила, и мы все вместе коллективно согласились. Хочется сказать, что было волнительно выступать с этим номером.

– Александра Степанова (АС): Было очень волнительно.

– ИБ: Да, были небольшие помарочки, потому что первый раз показывали этот номер, очень хотелось откатать его чувственно, с душой. Не все получилось, но я думаю, что мы его отработаем чуть лучше и покажем еще раз.

– Сколько времени ушло на постановку?

– ИБ: Два дня.

– АС: Такие номера быстро ставятся. Иногда даже программы сезонные ставятся за два дня. Бывает, что вдохновение на тренера находит, и он нашим юниорам может поставить номер за два-три дня.

– А у вас были программы, поставленные за такой короткий срок?

– АС: Да.

– ИБ: Наверное, это было «Болеро» – победный танец на чемпионате мира среди юниоров. Его поставили очень быстро, потому что Ирина Владимировна (Жук) пришла в каком-то нереальном энергетическом состоянии. Мы работали, все шло достаточно тяжело, но справились.

– Саша, у вас прекрасный наряд для показательного номера. Он смотрелся чрезвычайно эффектно. Чья это была идея?

– ИБ: Это называется «together».

– АС: Да, мы все вместе хотели, чтобы это было не пошло, но…

– ИБ: Чтобы это был костюм сексуально-эротический, немножко вызывающий.

– АС: Я очень надеюсь, что он не выглядел пошлым. Мы еще потом сами посмотрим, как это выглядело. Просто у нас нет возможности посмотреть костюмы при таком свете, как арене. Мы смотрим на них при обычном освещении. Так что, может быть, что-то изменим, но если было классно, то оставим.

– В этом сезоне в показательных номерах пошла мода на легкий трэшачок. Лиза Туктамышева раздевается, Сергей Мозгов изображает пьяного мужа в паре с Бетиной Поповой. От вас стоит ждать подобных программ или это не ваш стиль?

– АС: Не хочу обижать или как-то задеватького-то названных вами ребят. Я думаю, что у нас есть свой стиль и такой вариант нам немножко не подойдет. Мы просто другие и вряд ли сможем исполнить такие номера.

– ИБ: На самом деле, тяжело составлять конкуренциюв таких номерах Лизе и ребятам.

– АС: Потому что Сережа с Бетиной они в жизни такие приколисты, веселые. Лиза тоже такая – всегда смеется. Не знаю, мне кажется, у нас просто не получилось бы такое.

– Вы считаете, что вы серьезные?

– АС: Нет.

– ИБ: Нет, дело не в серьезности.

– АС: Это не по душе нам.

– ИБ: Просто это состояние должно быть внутри. У нас оно немножко другое. Мы же все разные.

«ОПЫТ ШОУ ПОМОГАЕТ НА СОРЕВНОВАНИЯХ»

– До чемпионата мира еще много времени. Как будете строить подготовку? Какие планы?

– АС: У нас даже не будет пары дней на то, чтобы отдохнуть. Мы уезжаем на шоу «Art on ice». Для нас это безумно круто. Потому что я помню, как наши ребята ездили…

– ИБ: Яна Хохлова с Сергеем Новицким.

– АС: Да, это было просто «вау!». Мы очень хотели туда поехать, потому что там очень крутой уровень. И то, что нас туда пригласили, это серьезный комплимент.

– ИБ: Да, нас пригласили еще в начале сезона. Но мы поедем только сейчас, проведем 10 дней в Швейцарии. Будем выступать в разных городах.

– Вы не впервые в карьере будете участвовать в шоу. Что они вообще дают спортсменам?

– ИБ: Общение с публикой, более комфортное ощущение себя на льду. Все это переносится в программу. Когда ты выступаешь в шоу, от тебя не требуют каких-то элементов, чистоты исполнения. Просто катаешься в свое удовольствие и потом пытаешься это состояние перенести в свои программы. В таком случае они начинают играть другими красками.

– АС: В удовольствие надо кататься не только на шоу, но и на соревнованиях. Тогда действительно все будет классно.

– Можно ли рассматривать шоу, как полигон для обкатки каких-то идей?

– (синхронно): Конечно!

– АС: Бывает так, что на многие шоу ты приезжаешь не со своей программой, а тебе дают определенные музыку и образ и просят исполнить что-то конкретное. И ты пытаешься это сделать.

– То есть все ложится исключительно на вас?

– ИБ: Нет, конечно.

– АС: Работаешь с тренерами. Просто постановка не та, которую ты задумал, а та, которая нужна именно для этого шоу.

– После этого легче кататься на соревнованиях?

– ИБ: Да, конечно. Там тоже переживаешь, ведь хочется показать себя перед зрителями. Получается тренинг твоего внутреннего состояния, нервной системы. Чем чаще находишься на публике, тем проще выходить на соревнования. Безусловно, старты – это совсем другое, но совмещать свое эмоциональное состояние на шоу и на соревнованиях, конечно же, нужно.

«В ЖИЗНИ НЕ ЛЮБЛЮ КРАСИТЬСЯ»

– Саша, вы на льду всегда очень яркая, страстная, сексуальная. Но в инстаграмчасто выкладываете фотографии без косметики, превращаясь в нежную, милую девочку. Как вы перевоплощаетесь?

– АС (Букину): Да хватит уже надо мной смеяться! Ты что-то хочешь сказать? Давай, скажи!

– ИБ: Нет, я молчу.

– АС: На самом деле, просто в этом сезоне получается так, что у меня два достаточно ярких роковых образа, но в прошлом году в программе «Грезы любви» я была достаточно нежной, у меня не было вызывающего макияжа. А в жизни я просто не особо люблю краситься.

– Времени жалко?

– АС: Нет, просто не люблю краситься. Не люблю на себя что-то наносить, потом переживать,что у меня там что-то съехало. Мне просто так комфортней. Если кому-то не нравится, что я могу поделать. Мне так хорошо. Партнеру моему тоже хорошо.

– ИБ: Да, я вообще без претензий.

– АС: Но в основном, да, мне чаще говорят, что я милая и мне лучше без косметики.

– Вы очень эмоциональная пара. Складывается ощущение, что на льду вы оставляете все. Как поддерживаете свой эмоциональный уровень?

– ИБ: Конечно, это очень много сил отнимает. Когда приезжаешь со старта любого уровня, чувствуешь опустошение. Ты постоянно находишься в движении, тебя прет от этой энергии, поэтому потом хочется восстановиться – немного полежать дома под одеяльцем и попить горячий чай. Но к соревнованиям надо готовиться. Мы стараемся держать уровень эмоций, чтобы не перегореть и показать то, что нужно.

– А как наполняетесь эмоционально?

– ИБ: Я вот люблю Сашку постебать.

– АС: Да, он прямо издевается надо мной! Я не знаю, что с этим делать. Я уже не могу, он меня достал!

– ИБ: Зато заряжаюсь очень хорошо.

– АС: Да, заряжается он просто прекрасно! А потом заряжает этим меня. На самом деле, у нас забавные отношения.

«НА ПРОИЗВОЛЬНЫЙ ВЫШЛА КАК БУДТО ПАРАЛИЗОВАННАЯ»

– Саша, в интернете появилась фотография, где у вас на шее фиксирующий воротник. Что это такое?

– АС: На тренировке перед произвольным танцем меня либо продуло, либо я где-то дернула шею, и потом просто не смогла ей двигать. Врачи сделали все, что могли: и укольчики, и растирали, и массировали, но мне ничего не помогло. Видимо, все-таки продуло, и они сказали, что тут ничего не поможет. Просто надо отдохнуть, расслабиться, чтобы сошел спазм. Поэтому перед показательным мне предложили надеть вот этот воротник, он давал возможность расслабить мышцы шеи. Была надежда, что меня чуть-чуть отпустит перед показательным, но, как видите, не особо получилось.

– Ну, так и не скажешь, что вас не отпустило. Иногда клинит так, что они могут только всем телом поворачиваться.

– АС: Я так и поворачиваюсь. На самом деле, во время проката мы выглядели очень скованно. Кто-то даже сказал, что мы боялись потерять второе место. Там вроде бы был отрыв от итальянцев, и мы очень хотели хорошо показать свой произвольный, но я вышла как будто парализованная. Очень обидно, что нам не удалось показать эту программу на разрыв. Хотелось бы большего. И в «кис-энд-край» у меня не было эмоций, потому что я была недовольна собой. Я понимала, что не отдалась программе по полной. Ритм-танец прошел хорошо. Произволку, конечно, хотелось бы лучше откатать.

– Но какая может быть страсть с больной шеей?

– ИБ: Все равно, когда катаешься, об этом забываешь.

– АС: Да, конечно, про боль я на время забыла. Но в некоторые моменты мне прямо простреливало в шею, поэтому я чуть-чуть себя сковывала. Обидно. Очень обидно из-за этого. Поэтому таких эмоций у меня не было. Прошу зрителей меня простить.

– ИБ: Я за тебя отрабатывал.

– АС: Да, Ваня отрывался там как всегда.

– Вы говорили о том, что в начале сезона получили хорошие баллы, а потом последовала серия неудач, были ошибки. Как переламывали эту тенденцию?

– АС: Не сказать, что мы что-то переламывали. Мы просто прекрасно понимали, что в тех ситуациях допускали ошибки. На всех неудачных стартах были какие-то мелкие, дурацкие помарки на ровном месте. На чемпионате России я споткнулась на дорожке. Вот просто так. Это даже не элемент, но я беру и спотыкаюсь. Потом в твиззлах перекручиваю-недокручиваю… Вот абсолютно идиотские ошибки, и они, естественно, очень сильно смазывали всю картину. Ни о каких «сизон бестах» нельзя было говорить, потому что мы сами виноваты.

– Но это стало мотивирующим моментом.

– АС: Да, конечно, это мотивировало более внимательно относиться к работе. Ошибка на твиззлах привела всю нашу группу к их отработке по миллиону раз: и по одному, и в паре, и как только мы их ни делали, чтобы довести до автоматизма.

– ИБ: Да, чтобы если в три часа ночи разбудили, мы их сделали.

– Что для вас главная похвала от тренеров?

– ИБ: После ритм-танца это было.

– АС: Да, после короткой программы они нам сказали, что прослезились. Это просто безумно приятно, потому что только тренеры нас видят на тренировках и знают, на что мы способны, как мы можем кататься. После чемпионата России было такое непонятное состояние. Мы – вторая пара страны, приехали на чемпионат Европы, нужно бороться, не останавливаться… И когда они сказали, что мы их так растрогали… Это не передать словами.

– ИБ: Пошел уже 13-й год, как мы все идем, работаем. Мы уже как семья, потому что очень много времени проводим вместе. Поэтому для нас получить такую похвалу, это очень приятно.