На ЧЕ он почти обыграл Фернандеса и не испугался пожарной сигнализации

Фигурное катание 30 января 2019 19:30 Источник: «Советский спорт» Автор: Подгорнов Сергей

Интервью с Александром Самариным, который сенсационно занял второе место на чемпионате Европы в Минске.

«ПУСТЬ ГОРИТ ВСЕ»

– Что было самым сложным для вас во время исполнения произвольной программы, с которой вы героически справились?

– Самым сложным было просто выйти на лед и целиком держать всю программу под контролем.

– Было несколько моментов, когда казалось, что вы уже должны упасть, но каким-то образом вытаскивали элементы.

– Это для интриги.

– После произвольной общались с Михаилом Колядой или Максимом Ковтуном?

– После старта с ними не пересекались. Макс катал раньше, Миша – позже. Потом у меня была пресс-конференция, дальше на допинг-контроль попал. А в гостиницу уже вернулся к себе в номер.

– Самый счастливый момент минувшего чемпионата Европы для вас?

– Я думаю, эмоции, которые я испытал в «кис-энд-край» после произвольной программы. Даже не награждение, а именно то ощущение, когда ты сидишь, ждешь оценок. К тебе приходит осознание того, что ты сделал. Это очень круто и непередаваемо.

– А самый неприятный, я так понимаю, начало дня, когда катали произвольную.

– День начался с приключений. Утром меня кто-то разбудил. Видимо, ошиблись номером. Но стук в шесть утра был очень настойчивым. Тяжело было не проснуться. После тренировки вернулся в гостиницу, был небольшой перерыв примерно на полтора часа – как раз в себя прийти, настроиться на старт. Сработала пожарная сигнализация. Я слышал, как по коридору все топают, бегают. Но решил, что я никуда не побегу, пусть горит все. Спокойно причесался, оделся, собрался. Сыграл частично роль героя фильма «Величайший шоумен», на тему которого моя произвольная программа. Спиной к взрыву, так сказать. Эти моменты просто взбодрили, привели в чувство, отвлекли от старта.

– Какие у вас отношения с Хавьером Фернандесом и есть ли они вообще?

– Он отличный человек, радужный, прекрасный, веселый. Я с ним не так часто пересекаюсь, поскольку недавно вышел на взрослый уровень, а Хави выступает очень давно. Но так, здороваемся, когда видимся.

– У вас не сложилось впечатления, что если бы он заранее не объявил о том, что этот старт будет последним в карьере, вы бы сейчас были чемпионом Европы?

– Нет, я второй и это справедливо. У меня были ошибки, из-за которых я потерял приличное количество баллов. Тем не менее, я рад, что смог завоевать медаль. Считаю, что сейчас она будет для меня стимулом расти и развиваться дальше.

«РАД, ЧТО НЕ ПОДВЕЛ ТРЕНЕРОВ»

– Ошибки, которые вы допустили, были технического или психологического характера?

– Это были технические ошибки психологического характера. В произвольной не было каскада, в короткой не сделал четверной, который хотелось показать. Но, в целом, я рад, что все закончилось именно так. Смог достойно представить свою страну, не подвел тренерскую команду, которая очень много со мной работает.

– Вы рискнули и заявили в короткую четверной флип, который начал у вас получаться только перед Новым годом. Не считаете, что это решение был ошибочным?

– Не считаю, что зря пошел на четверной флип. Меня и мой тренер Светлана Соколовская в этом поддержала. Когда, если не сейчас, пробовать что-то новое? Зачем откладывать на потом? Во всяком случае, для себя я понял, что именно нужно делать в соревнованиях, чтобы он получился так, как планируется. Упрощать программы я не собираюсь.

– Вы уверенно идете вперед, несмотря на то, что в вашей карьере было много неудачных моментов.

– Все те неудачи, которые были в моей карьере, сделали меня сильнее. Это мой путь, через который нужно пройти. Бывали обидные моменты, но я ни о чем не жалею. Значит, так нужно. Иногда нужно упасть, чтобы подняться. Без всего того, что было в моей карьере, я бы не поднялся сейчас. Хочу сказать огромное спасибо своему тренеру. Со Светланой Владимировной мы прошли практически через все и продолжаем идти дальше. Она может и подтолкнуть, и заставить, и вообще добивается своего.

– Вы производите впечатление очень серьезного и постоянно сконцентрированного человека. Бывают моменты, когда отпускаете себя?

– Только после стартов. В остальном могу сказать, что у меня есть цели, которых я хочу достичь. Когда работаю, то не замечаю ничего вокруг.

– Вы очень много говорите о целях. Вы их можете озвучить?

– Только себе.

«ТРАНСПОРТИРОВКУ УТОПАЮЩЕГО СДАЛ С ТРУДОМ»

– Следующий старт для вас – Универсиада. Не боитесь давления такого ответственного соревнования, да еще и перед своими болельщиками?

– Старт, конечно, важный и ответственный, но его стоит расценивать, как последнюю репетицию перед чемпионатом мира. Но, безусловно, я с радостью выступлю на Универсиаде, это будет очень круто и впечатляюще.

– Когда поняли, что теперь точно поедете на чемпионат мира, паники не появилось? Все-таки, это совсем другой уровень.

– Нет, в конечном счете, я понимаю, что все будет зависеть от того, что сделаю. Грубо говоря, от меня самого.

– У вас есть ориентиры в мировом фигурном катании?

– Не могу сказать, что у меня есть кумиры. Повторюсь, у меня есть цели, которых я хочу добиться.

– Доводилось слышать о том, что в будущем вы хотите стать детским тренером. Это правда?

– Надеюсь, что до этого еще долго, но я хочу себя в этом попробовать. Сейчас восстановился в РГУФКе, поскольку из-за армии пришлось брать академический отпуск. Мне хотелось бы понять, как это происходит с азов. Это будет полезный жизненный опыт, который поможет не только на льду, но и вне его. Например, тому, чтобы никогда не сдаваться, верить в себя, а нерешаемых проблем не бывает. Мне это интересно. Я хотел бы окунуться в это. Пока только учусь этому. Учеба отнимает очень много времени. Тяжеловато, не всего все успеваю. Но это необходимо, выбора нет. Сейчас в процессе сдачи сессии. Перед отъездом на чемпионат Европы сдавал плавание. Сдал с трудом, ведь одним из заданий была транспортировка утопающего.