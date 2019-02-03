Саша на луне. За произвольную программу в Перми Трусова получила 164,44!

Фигурное катание 03 февраля 2019 21:03 Источник: «Советский спорт» Автор: Тигай Лев

На юниорском первенстве страны 14-летняя Александра Трусова заработала феноменальные, небывалые, немыслимые оценки.

Лучше сразу оговориться - чтобы оговорка не мешалась под ногами потом. Итак, это не официальный мировой рекорд. На внутренних соревнованиях официально-мировые не фиксируются. Не положено, низ-зя.

Ну, а теперь, когда формальность соблюдена, - поехали!

БОБ БИМОН НА ЛЬДУ

Это и правда был не мировой рекорд. Это был рекорд космический, межпланетный! Ни одно человеческое существо женского пола никогда и близко не делало ничего подобного на поверхности замороженной воды с двумя железными лезвиями на ногах. Маленькая русская девочка Саша, оттолкнувшись от пермского катка, улетела прямо на луну! Или даже куда еще подальше. Отсюда, честно говоря, не очень-то видать.

Тот самый «официально-мировой» от олимпийской чемпионки Алины Загитовой – 158,50. Личное достижение новой японской суперзвезды, чемпионки Гран-при-2018/19 Рики Кихиры - 154,72. Трусова в Перми получила 164,44. Это примерно то же самое, как если бы Боб Бимон сиганул полвека назад в длину на свои легендарные 8,90 не на Играх в Мехико, а на чемпионате водокачки. И что с того? 8,90 есть 8,90.

Ладно, бог с ними, с женщинами. Переходим к сравнениям мужского рода. Ни одному из российских одиночников никогда не доводилось получать за технику в произвольной трусовские 92,68. Да что там наши: у самого гениального Юдзуру Ханю соответствующий рекорд равен 98,01. Близэнько, не правда ли?

Домашнее судейство? А за что, скажите на милость, там было снижать? «4+3» и еще один, отдельный четверной тулуп были выполнены Трусовой так (причем с интервалом в несколько секунд), что любой Ханю бы обзавидовался напрочь. Четко, с запасом, на какой-то совершенно нереальной высоте. Я ж говорю: эта Саша умеет летать в космос!

ОБАЛДЕВШИЙ ЯГУДИН

И потом тоже - ни одной заметной ошибки. До самого конца. Алексей Ягудин, сидевший у комментаторского микрофона, явно обалдел. Он понял: перенеси эту девочку в мужской олимпийский турнир Солт-Лейк-Сити 2002-го, и тамошнее золото взяла бы она, а не он!

А сейчас – вот прямо сейчас, когда вы это читаете, - гарантирую, продолжают обалдевать другие знаменитые фигуристы по всему миру.

- Ты это видел?

- Что?

- Не видел прокат этой русской?! Ну, тогда найди и посмотри. Я тебе ничего говорить не стану. Просто глянь. Только сидя. Потому что башку у тебя точно унесет.

При чем тут Ягудин? А при том, что после того, как трио юных подопечных Этери Тутберидзе (Трусовой и Анне Щербаковой – по 14, Алене Косторной - 15) в декабре заграбастало весь пьедестал чемпионата России, выкинув оттуда Загитову с Евгенией Медведевой, страна, похоже, окончательно сошла с ума по женскому фигурному катанию. В субботу и воскресенье юниорские соревнования из скромного пермского зала транслировались от и до в прямом эфире не только через Yutube, но и на сайте 1-го национального телеканала! В том числе - с комментатором Ягудиным. Это уже не фигурномания, а какая-то фигурноклиника наступает…

И я даже подозреваю, когда она наступит окончательно - о чем вас, кстати, многократно предупреждал. Это будет ближайшей осенью: со следующего сезона Трусова и ее компания ворвутся на «взрослую» международную арену. Кстати, Косторная со Щербаковой в Перми тоже выступили хорошо. После короткой программы, где «Саша из космоса» упала с каскада лутц-ритбергер они даже лидировали, оторвавшись от нее на добрые десять баллов. Но воскресно-ураганный прокат Трусовой смел всех соперниц напрочь. А заодно и разговоры о повышении возрастного лимита и якобы девчачьем катании.

Вы так можете?

Нет?

Тогда не о чем и говорить.

13-ЛЕТНИЙ САМСОНОВ, КОТОРОГО НАДО ЗАПОМНИТЬ

Как это ни странно, но Трусовой и турниром одиночниц пермские сюрпризы не ограничились. У мужчин обе программы с отличными баллами и с суммарным отрывом от в «+13» от всех выиграл 13-летний же Даниил Самсонов, чье имя пока вообще отсутствует в базе данных официального сайта ISU. Хотя это, подозреваю, ненадолго. У пацана едва голова из-за бортика выглядывает, а он уже приземляет на соревнованиях четверной лутц! Причем настоящий, вполне докрученный - только выезд немного испортил. Так что не думайте, что у нас только девочки кататься умеют.

Между прочим, в Саранске Самсонов со своими пермскими 249,33 (87,07+162,26) был бы четвертым. Сразу за будущим героем ЧЕ-2019 Александром Самариным и впереди серебряного призера ЧЕ-2018 Дмитрия Алиева. Правда, до возрастного ценза новому вундеркинду расти еще долго, до сезона-2021/22.

Но, заметьте, олимпийского. Кстати, тренируется Самсонов тоже у Тутберидзе, которая вслед за женским одиночным катанием явно не прочь постепенно прибрать к рукам и мужское.

Тема 13-летних вдруг отозвалась эхом по другую сторону Атлантики: на чемпионате США в Детройте бронзовую призершу Игр Пхенчхана в командном турнире Брэйди Теннелл сенсационно превзошла Алиса Лю – дочь китайского эмигранта, рожденная в августе 2005-го от суррогатной матери. В произвольной эта малышка выдала два тройных акселя «а-ля Кихира», причем один – тоже в каскаде, пусть и лишь с двойным тулупом. Конечно, это не трусовский космос, но у американцев, так или иначе, обнаружилась своя «бомбочка». Теперь придется держать в уме, что Лю, как и Самсонов, сможет выступить в олимпийском Пекине-2022.

Действующий чемпион планеты Нэйтан Чен победил в Детройте с по-трусовски заоблачными оценками (342,22!) и готов в марте отстаивать свой титул. На чемпионат четырех континентов, который пройдет с 7 по 10 февраля в Анахайме, Чен не поедет. Там будут другие «гвозди программы»: Кихира с двумя другими японками и возвращение еще не выступавших в этом сезоне экс-чемпионов мира в парном катании - китайского дуэта Сюй Венцзинь/ Хань Цун. Плюс в тот же, следующий уик-энд впервые в новом году должна выйти на лед Елизавета Туктамышева. Она заявилась на небольшой турнир в Любляне, где попытается подтвердить обоснованность своих претензий на место в сборной перед ЧМ.

Первенство России среди юниоров. Пермь

Женщины

Короткая Произвольная Сумма 1 Александра Трусова 69,55 (7) 164,44 (1) 233,99 2 Алена Косторная 79,97 (1) 150,82 (2) 230,79 3 Анна Щербакова 77,17 (2) 146,80 (3) 223,97

Результаты Косторной, Трусовой и Щербаковой на других крупнейших турнирах сезона-2018/19

Чемпионат России

Короткая Произвольная Сумма 1 Анна Щербакова 74,09 (5) 155,69 (1) 229,78 2 Александра Трусова 74,96 (2) 154,75 (2) 229,71 3 Алена Косторная 74,40 (3) 152,14 (3) 226,54

Финал юниорского Гран-при