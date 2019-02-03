Саша на луне. За произвольную программу в Перми Трусова получила 164,44!

На юниорском первенстве страны 14-летняя Александра Трусова заработала феноменальные, небывалые, немыслимые оценки.
Лучше сразу оговориться - чтобы оговорка не мешалась под ногами потом. Итак, это не официальный мировой рекорд. На внутренних соревнованиях официально-мировые не фиксируются. Не положено, низ-зя.
Ну, а теперь, когда формальность соблюдена, - поехали!
Это и правда был не мировой рекорд. Это был рекорд космический, межпланетный! Ни одно человеческое существо женского пола никогда и близко не делало ничего подобного на поверхности замороженной воды с двумя железными лезвиями на ногах. Маленькая русская девочка Саша, оттолкнувшись от пермского катка, улетела прямо на луну! Или даже куда еще подальше. Отсюда, честно говоря, не очень-то видать.
Тот самый «официально-мировой» от олимпийской чемпионки Алины Загитовой – 158,50. Личное достижение новой японской суперзвезды, чемпионки Гран-при-2018/19 Рики Кихиры - 154,72. Трусова в Перми получила 164,44. Это примерно то же самое, как если бы Боб Бимон сиганул полвека назад в длину на свои легендарные 8,90 не на Играх в Мехико, а на чемпионате водокачки. И что с того? 8,90 есть 8,90.
Ладно, бог с ними, с женщинами. Переходим к сравнениям мужского рода. Ни одному из российских одиночников никогда не доводилось получать за технику в произвольной трусовские 92,68. Да что там наши: у самого гениального Юдзуру Ханю соответствующий рекорд равен 98,01. Близэнько, не правда ли?
Домашнее судейство? А за что, скажите на милость, там было снижать? «4+3» и еще один, отдельный четверной тулуп были выполнены Трусовой так (причем с интервалом в несколько секунд), что любой Ханю бы обзавидовался напрочь. Четко, с запасом, на какой-то совершенно нереальной высоте. Я ж говорю: эта Саша умеет летать в космос!
И потом тоже - ни одной заметной ошибки. До самого конца. Алексей Ягудин, сидевший у комментаторского микрофона, явно обалдел. Он понял: перенеси эту девочку в мужской олимпийский турнир Солт-Лейк-Сити 2002-го, и тамошнее золото взяла бы она, а не он!
А сейчас – вот прямо сейчас, когда вы это читаете, - гарантирую, продолжают обалдевать другие знаменитые фигуристы по всему миру.
- Ты это видел?
- Что?
- Не видел прокат этой русской?! Ну, тогда найди и посмотри. Я тебе ничего говорить не стану. Просто глянь. Только сидя. Потому что башку у тебя точно унесет.
При чем тут Ягудин? А при том, что после того, как трио юных подопечных Этери Тутберидзе (Трусовой и Анне Щербаковой – по 14, Алене Косторной - 15) в декабре заграбастало весь пьедестал чемпионата России, выкинув оттуда Загитову с Евгенией Медведевой, страна, похоже, окончательно сошла с ума по женскому фигурному катанию. В субботу и воскресенье юниорские соревнования из скромного пермского зала транслировались от и до в прямом эфире не только через Yutube, но и на сайте 1-го национального телеканала! В том числе - с комментатором Ягудиным. Это уже не фигурномания, а какая-то фигурноклиника наступает…
И я даже подозреваю, когда она наступит окончательно - о чем вас, кстати, многократно предупреждал. Это будет ближайшей осенью: со следующего сезона Трусова и ее компания ворвутся на «взрослую» международную арену. Кстати, Косторная со Щербаковой в Перми тоже выступили хорошо. После короткой программы, где «Саша из космоса» упала с каскада лутц-ритбергер они даже лидировали, оторвавшись от нее на добрые десять баллов. Но воскресно-ураганный прокат Трусовой смел всех соперниц напрочь. А заодно и разговоры о повышении возрастного лимита и якобы девчачьем катании.
Вы так можете?
Нет?
Тогда не о чем и говорить.
Как это ни странно, но Трусовой и турниром одиночниц пермские сюрпризы не ограничились. У мужчин обе программы с отличными баллами и с суммарным отрывом от в «+13» от всех выиграл 13-летний же Даниил Самсонов, чье имя пока вообще отсутствует в базе данных официального сайта ISU. Хотя это, подозреваю, ненадолго. У пацана едва голова из-за бортика выглядывает, а он уже приземляет на соревнованиях четверной лутц! Причем настоящий, вполне докрученный - только выезд немного испортил. Так что не думайте, что у нас только девочки кататься умеют.
Между прочим, в Саранске Самсонов со своими пермскими 249,33 (87,07+162,26) был бы четвертым. Сразу за будущим героем ЧЕ-2019 Александром Самариным и впереди серебряного призера ЧЕ-2018 Дмитрия Алиева. Правда, до возрастного ценза новому вундеркинду расти еще долго, до сезона-2021/22.
Но, заметьте, олимпийского. Кстати, тренируется Самсонов тоже у Тутберидзе, которая вслед за женским одиночным катанием явно не прочь постепенно прибрать к рукам и мужское.
Тема 13-летних вдруг отозвалась эхом по другую сторону Атлантики: на чемпионате США в Детройте бронзовую призершу Игр Пхенчхана в командном турнире Брэйди Теннелл сенсационно превзошла Алиса Лю – дочь китайского эмигранта, рожденная в августе 2005-го от суррогатной матери. В произвольной эта малышка выдала два тройных акселя «а-ля Кихира», причем один – тоже в каскаде, пусть и лишь с двойным тулупом. Конечно, это не трусовский космос, но у американцев, так или иначе, обнаружилась своя «бомбочка». Теперь придется держать в уме, что Лю, как и Самсонов, сможет выступить в олимпийском Пекине-2022.
Действующий чемпион планеты Нэйтан Чен победил в Детройте с по-трусовски заоблачными оценками (342,22!) и готов в марте отстаивать свой титул. На чемпионат четырех континентов, который пройдет с 7 по 10 февраля в Анахайме, Чен не поедет. Там будут другие «гвозди программы»: Кихира с двумя другими японками и возвращение еще не выступавших в этом сезоне экс-чемпионов мира в парном катании - китайского дуэта Сюй Венцзинь/ Хань Цун. Плюс в тот же, следующий уик-энд впервые в новом году должна выйти на лед Елизавета Туктамышева. Она заявилась на небольшой турнир в Любляне, где попытается подтвердить обоснованность своих претензий на место в сборной перед ЧМ.
Первенство России среди юниоров. Пермь
Женщины
Короткая
Произвольная
Сумма
1
Александра Трусова
69,55 (7)
164,44 (1)
233,99
2
Алена Косторная
79,97 (1)
150,82 (2)
230,79
3
Анна Щербакова
77,17 (2)
146,80 (3)
223,97
Результаты Косторной, Трусовой и Щербаковой на других крупнейших турнирах сезона-2018/19
Чемпионат России
Короткая
Произвольная
Сумма
1
Анна Щербакова
74,09 (5)
155,69 (1)
229,78
2
Александра Трусова
74,96 (2)
154,75 (2)
229,71
3
Алена Косторная
74,40 (3)
152,14 (3)
226,54
Финал юниорского Гран-при
Короткая
Произвольная
Сумма
1
Алена Косторная
76,32 (1)
141,66 (1)
217,98
2
Александра Трусова
74,43 (2)
140,77 (2)
215,20
…5
Анна Щербакова
56,26 (6)
125,57 (5)
181,83