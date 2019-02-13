Анна Сидорова: Скорее всего, неудачи Загитовой связаны с психологией, а Медведева – герой

Фигурное катание 13 февраля 2019 19:33 Источник: «Советский спорт» Автор: Александр Августин, Подгорнов Сергей

Неоднократный призер чемпионатов мира по керлингу, двукратная чемпионка Европы, семикратная чемпионка России Анна Сидорова дала интервью «Советскому спорту» в котором рассказала об изменениях в своей команде, комментаторском опыте во время Олимпиады, любимом фигурном катании и многом другом.

«ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВЕ ПОВЛИЯЛИ НА НАШУ ИГРУ»

- Вы пропали из поля зрения российских поклонников керлинга, что случилось с вами и вашей командой?

- Моя команда, которую привыкли все видеть, в прежнем составе больше не существует. После прошлого сезона, поскольку это новое олимпийское четырехлетие, было принято решение о том, что пора что-то менять. В тот момент было не ясно, готовы ли мы оставаться еще на четыре года в прежнем составе.

Коллектив Виктории Моисеевой показывал неплохие результаты, но он распался, потому что Вита вышла замуж и переехала жить в Данию. Девушки, которые играли с ней в команде, оказались в подвешенном состоянии. Так получилось, что их команда разделилась на две. Две девочки, которые играли с Витой, перешли к Алине(Алина Ковалева, которая была у нас запасной, сейчас является скипом во второй команде), а две - к нам. В наш состав вошли Юлия Портунова и Юлия Гузиева. Нужно было время для того, чтобы мы привыкли друг к другу, ведь любое изменение в команде влияет на саму игру, на ее стиль.

У нас этот процесс затянулся, потому что в начале сезона мы играли то одним составом (тем, что все привыкли видеть), то другим(с новыми Юлями), из-за чего при отборе на чемпионат Европы не могли составить достойную конкуренцию команде Алины. Плюс сама Ковалева, как игрок, была очень хорошо подготовлена, на подъеме, она выделялась на фоне своей команды.

- В чем выражается подъем в керлинге?

- Очень хорошее выполнение бросков, вне зависимости от того, сложные они или простые. У Алины просто «перло», что называется. Она справлялась со всеми заданиями, и ей было очень сложно что-либо противопоставить. К тому же моя команда находилась не в оптимальной форме. Поэтому, несмотря на то, что мы пропустили чемпионат Европы, не считаем, что это был какой-то провал. Скорее, этап становления нашей новой команды. Сейчас мы чувствуем друг друга значительно лучше, одержали несколько побед на международных турнирах, которые говорят, что мы на правильном пути. Свежая кровь принесла положительные моменты. Полагаю, следующий отбор станет более интересным для обеих команд.

- Сейчас будет отбор на чемпионат мира?

- Да. Чемпионат мира пройдет в Дании.

- Расскажите о вашей подготовке.

- Буквально накануне мы вернулись из Швеции, где проходили новые соревнования по керлингу в этом сезоне. Вообще, все официально аккредитованные международные турниры имеют определенный рейтинг. Команды, выступающие на них, зарабатывают себе рейтинговые очки в зависимости от занятого места и в дальнейшем, те кто набрал наибольшее количество баллов, участвуют в более важных и престижных турнирах. Помимо чемпионатов Европы, Мира и Олимпийских игр существуют очень престижные соревнования - «Гранд слэмы», которые проводятся под эгидой канадской федерации керлинга. В противовес канадским турнирам, в Китае создали нечто подобное и пригласили команды тех стран, которые были в топе рейтинга за последние два года. Соревнования проходят в четыре этапа: первый, второй, третий и финал.

Первый этап проходил в самом начале сезона, наша команда поехала туда как раз новым составом и заработала 9 баллов. Причем, мы не знали, что тот результат, который мы покажем, станет отборочным (по решению нашей Федерации) для того, чтобы поехать на третий этап. В итоге на второй этап отправили команду Алины. Они выступили хуже (заработали 6 баллов), чем мы на первом этапе, поэтому на третий вновь поехали мы и набрали еще 11 баллов. Итог - 26 баллов позволил отобраться на заключительный четвертый этап этого престижного соревнования. В ближайшее время будет решаться, какая команда представит Россию в финале.

- Раньше всегда было так, что та команда, которая становится первым номером в России, получает все, а второй приходится гораздо тяжелее.

- Здесь сложный момент. Мы выиграли чемпионат России, и до момента отбора шли первым номером. Дальше ситуация изменилась, и фаворитом оказалась команда Алины. Я не знаю, как проходит распределение финансов в федерации на подготовку команд. У нас есть план подготовки: сюда нам нужно ехать на турнир, а туда - нет. Вот то, что знаю я. Все остальное - это менеджерская сторона вопроса.

«ДЛЯ МЕНЯ ВСЕ СОПЕРНИКИ ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ»

- После перемен в составе играть стало интереснее?

- Сказать, что было скучно до этого, неправильно. Керлинг интересен всегда тем, что заранее неясно, кто победит, и интрига сохраняется до последнего броска в энде. До тех пор, пока ты не пожал руку сопернику и не признал поражения. Тем более, сейчас, когда ввели новые правила. Проигрывающая команда в какой-то степени даже имеет преимущество, потому что получает возможность играть более агрессивно и заработать еще больше очков за один энд, чем это было раньше, по старым правилам.

- Насколько тяжело было адаптироваться к новым правилам?

- Безусловно, есть определенные изменения в стратегическом плане. В особенности это коснулось меня, так как я веду игру, но команда тоже должна понимать, что происходит. Девочки не роботы, которые просто выполняют броски и делают только то, что я говорю. Мы все участвуем в процессе обсуждения и принятия решений.

Все команды вынуждены играть по нынешним правилам и многим это нравится, ведь игра стала более зрелищной и результативной.

- Раньше доводилось слышать, что у всех скипов своя манера ведения игры. Какой стиль исповедует Алина Ковалева?

- Стиль Алины очень похож на мой. Когда встал вопрос, кого мы будем брать после ухода Кати Галкиной, было два варианта: Ковалева или Моисеева. Выбирая одну из них, я понимала, что против кого-то из них мне придется играть.

В тот момент решение было за тренерами, очевидно, проще находить понимание в одной команде с тем человеком, с которым совпадает вИдение игры. И тогда я была за Алину: мы с ней в плане керлинга во многом похожи. При том, что с Витой мы отлично общались вне льда и по-человечески я знала ее чуть лучше.

- Соперничество с Ковалевой уже успело стать принципиальным для вас?

- Для меня любой соперник принципиальный из тех соображений, что я не люблю проигрывать. Нет проходных игр или команд. Вся спортивная жизнь любого спортсмена – это борьба. Борьба не столько против соперника, сколько борьба с собой, со своими нервами.

«МНЕ ПОНРАВИЛОСЬ КОММЕНТИРОВАТЬ ОЛИМПИАДУ»

- Вы комментировали Олимпиаду. Что можете сказать об этом опыте?

- Мне очень понравилось комментировать, и вообще я за любой новый опыт. Это может пригодиться в жизни. Наверное, я не смогу играть до 50 лет. А жизнь свою стараюсь планировать, значит рано или поздно мне понадобится другая профессия.

- В репортажах вы досконально разбираете игру, так как знаете все нюансы изнутри. Как вам работается в паре с комментатором, который от этого немного далек?

- Ситуация с комментаторами становится все лучше, из года в год все больше людей начинают понимать керлинг и комментируют не просто по картинке, а имея целостное представление о том, что происходит на площадке. Для любого вида спорта тандем профессионального комментатора с профессиональным спортсменом – это огромный плюс. Репортажи интереснее и понятнее для зрителей.

- Екатерина Боброва, прежде чем начать комментировать, посещала курсы сценической речи. Вам потребовалось что-то подобное?

- У меня были уроки не только сценической речи, но и актерского мастерства - всего, что касается работы перед камерой. Однажды меня заметили на катке и пригласили в детскую модельную школу. Какое-то время занималась там, но это было не на таком уровне, на котором спорт сейчас существует в моей жизни. К тому же у меня есть высшее образование, я специалист по связям со общественностью, что тоже, безусловно, мне помогает.

- Не могу не спросить про историю с допингом. Недавно дисквалифицировали Александра Крушельницкого. Что вы об этом думаете?

- Керлинг и допинг несовместимы. В нашем сложно-координационном виде спорта нужно быть хорошо готовым физически, но при этом - расслабленным психологически. Невозможно найти такое вещество, которое может физически тебя привести в тонус, и в то же время расслабить. Поэтому говорить о том, что мы принимаем какие-то препараты для улучшения результатов, смешно. На моем веку буквально пара человек попадалась на допинге, но это случайности. Была поймана девушка с повышенным содержанием гормонов. Потом выяснялось, что она просто пыталась забеременеть, потому что была замужем и очень хотела детей. Керлинг - не тот вид спорта, где может помочь допинг, это не тяжелая атлетика, где надо поднять штангу или легкая атлетика, где нужно быстрее пробежать стометровку.

«ПРОВАЛЫ ЗАГИТОВОЙ СВЯЗАНЫ С ПСИХОЛОГИЕЙ»

- Ваше прошлое связано с фигурным катанием. Сегодня это очень популярный вид спорта. Следите за ним?

- Слежу и всегда следила с того момента, когда узнала, что есть такой вид спорта. Конечно, я не отслеживаю все видео в интернете или новые посты спортсменов. Но когда есть возможность, всегда смотрю. Любовь к фигурному катанию у меня не пройдет никогда и будет со мной на протяжении всей жизни.

- Вы смотрели чемпионат Европы?

- Да.

- Что происходит с Алиной Загитовой, которая неудачно выступила на чемпионате России и первенстве континента?

- Отвечу так: на мой взгляд, выиграть впервые – гораздо легче, чем удержаться на высоком уровне. Знаю это не понаслышке, сама через это проходила. Когда ты выигрываешь серьёзный турнир, тебе уже есть, что терять. Становится сложнее доказывать себе и миру, что ты сможешь удержать планку или же превзойти себя. Так что, в первую очередь, это психология. Слышала, так же говорят и люди, которые работают с Алиной, и не только с ней, но и с Женей Медведевой. Все спортсмены, приезжающие на соревнования такого уровня, прекрасно умеют делать все заявленные элементы. Дальше вопрос: насколько у тебя получается справиться с собой. А с возрастом справляться с собой становится сложнее.

- У Евгении Медведевой был период, когда она два с лишним года выигрывала все. Почему она раньше не чувствовала этого давления от груза побед?

- Я думаю, что напряжение всегда присутствовало, но максимальных значений оно достигло во время Олимпийских игр. Не забывайте, незадолго до Олимпиады у нее случилась травма. На мой взгляд, Женя - большая молодец, даже герой. Я была там, на катке, поддерживала ее всем сердцем. В тот момент, когда она откатала произвольную программу, у меня, как у человека, любящего фигурное катание и знающего, как это тяжело, текли слезы. Напряжение было сумасшедшее, ведь для неё эти соревнования проходили в рамках главного фаворита и действующей чемпионки мира, к тому же она уже была там наверху и понимала, что именно сейчас «ее шанс» осуществить мечту любого спортсмена. Сейчас у нее новый этап в жизни – восстановление после травмы, смена тренера, переезд в другую страну, отсутствие родных и друзей рядом, чужой язык, гормональная перестройка организма. Это же стрессовая ситуация. Я уверена, что она очень хочет выигрывать, любой спортсмен этого хочет.

- Величие Медведевой подчеркивает тот факт, что сейчас она приедет из Канады на финал Кубок России, чтобы просто зацепиться за последний шанс – поехать на Чемпионат мира…

- Я не думаю, что этот шаг про величие. Это просто грамотный, правильный ход с ее стороны и возможность отобраться на Чемпионат мира. На ее месте я бы сделала так же. У человека в этом сезоне было довольно мало стартов, а ей, как и любому спортсмену, необходимо соревноваться. В этом плане её ситуация немного похожа на мою. У меня, как я говорила, тоже сменилась команда, и мы хватаемся за каждый шанс, чтобы поиграть и наработать игровое взаимодействие. А, если это ещё и шанс отобразиться на мир, то, конечно да!

«ФЕДЕРАЦИЯ РЕШИТ, КТО ДОСТОИН ПОЕХАТЬ НА ЧМ»

- Как вы относитесь к тому, что делают юниорки Этери Тутберидзе? Тренд на четверные прыжки, максимальное усложнение программ.

- Сложный вопрос. Я только семь лет занималась фигурным катанием... Не знаю, насколько имею право об этом рассуждать, время покажет.

- Вам не страшно смотреть за тем, как маленькие хрупкие девочки падают с четверных?

- А вас не пугает, когда маленьких детей растягивают на шпагаты в обратную сторону или когда они прыгают в воду, исполняя сложные пируэты? Если вы отдаёте ребенка в спорт, и он сам горит им, то не вижу в этом ничего страшного. Мир развивается, мы все развиваемся и любой вид спорта, тоже развивается, усложняется. Раньше в фигурном катании были соревнования на озёрах и за одинарные прыжки люди получали медали Чемпионата Мира. Чтобы оставаться конкурентоспособным, каждый пытается улучшить свои навыки, развить определенные способности. В случае, когда человеческие возможности позволяют, то я не вижу в этом ничего плохого. Хоть и сама ушла из фигурного катания из-за травмы.

Если мой ребенок захочет заниматься фигурным катанием, я не буду против. Да, в профессиональном спорте нет счастливого беззаботного детства, где тебя кормят пирожками и шоколадками с утра до вечера, и где ты можешь заниматься тем, чем хочешь. Но все это во благо. Занятость в спорте быстро приучает к самостоятельности и собранности.

- Кто должен, по-вашему, ехать на чемпионат мира у женщин?

- Непростой вопрос. Так как девочки, занявшие три первых места на чемпионате России, из-за ограничения по возрасту, не могут поехать ни на Европу, ни на Мир (наверное, в этом есть некая несправедливость), логично отправлять следующих трех. Командировать кого-то на международные старты просто из-за хорошего отношения - неправильно. Спортивные принципы предполагают здоровую конкуренцию.

- Вам бы кого хотелось видеть?

- Софью Самодурову - она чемпионка Европы. Что касается Алины и Жени, то они обе заслуживают поехать в Японию. Но есть еще Елизавета Туктамышева и Станислава Константинова, которая доказала на чемпионате России, что может представлять нашу страну. Причем она доказала это и в произвольной программе на чемпионате Европы, когда поднялась с одиннадцатой позиции на четвертую, а Лиза не выступала из-за болезни, при этом сезон был хорошим. В Федерации фигурного катания есть устав и утвержденные положения, на основании которых примут решение кто достоин ехать, а кто нет. Как бы то ни было, буду болеть за всех.