Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила бы

Как и было обещано перед чемпионатом мира в Фукуоке, после него «Советский спорт» учинил виртуальный командный турнир по другим, олимпийским правилам. Все-таки главная цель сборной России – это Пекин-2022, а там регламент будет заметно отличаться от ЧМ. Во-первых, на Играх выступают не шесть, а десять команд. Во-вторых, половина из них заканчивает борьбу после коротких программ. В-третьих, в каждом из четырех видов страну представляют по одному фигуристу или дуэту (в Фукуоке одиночников было по двое). Ну, и, наконец, есть различия (пусть и небольшие) в системе начисления очков.

Как начисляются очки в каждом из четырех видов катания в олимпийском командном турнире

Место Короткие программы Произвольные программы 1 10 10 2 9 9 3 8 8 4 7 7 5 6 6 6 5 - 7 4 - 8 3 - 9 2 - 10 1 -

КАКИЕ СТРАНЫ ОТОБРАЛИСЬ БЫ НА ОЛИМПИАДУ СЕЙЧАС?

Вопрос непростой. Как сейчас перед Фукуокой, так и перед Пекином в 2021-м, отбор участников командного турнира основан на специальном рейтинге ISU. Однако для Олимпиады есть еще одно важное ограничение: чтобы выставить команду, страна должна пройти отбор на Игры минимум в трех личных видах катания. Тогда в четвертом ей разрешат дополнительно заявить одиночника или дуэт ради соревнований сборных. Если же страна представлена в двух видах или меньше, ее команду не допустят. И путевка будет переходить к следующим сборным, тем что ниже по рейтингу.

Так вот, если вообразить, что завершившийся только что сезон был предолимпийским, то тогда 80 процентов личных квот на Игры были бы уже распределены - по итогам личного ЧМ в Сайтаме. И там пройти отбор в трех и более видах сумели только шесть стран: Россия, США, Канада, Франция, Китай и Италия. Даже японцы с их внушительными вроде бы достижениями, получили виртуальные квоты лишь у мужчин и женщин. Так что окончательный состав командного турнира зависит не столько от рейтинга, сколько от распределения последних путевок в индивидуальных дисциплинах.

Их обычно разыгрывают осенью, в начале олимпийского сезона на турнире серии «Челленджер» в немецком Оберстдорфе. А моей задачей, соответственно, было оценить уровень фигуристов из стран-претендентов и на глазок отобрать из них недостающие четыре сборные.

За Японию с Германией можно особо не волноваться, их шансы весьма высоки. А вот список примерно равных кандидатов на два оставшихся места оказался обширен. Он насчитывает добрый десяток государств. Там и Украина, и Азербайджан, и Грузия, и Финляндия, и Израиль. Хотя я после недолгих сомнений остановил свой выбор на Австралии и Великобритании, способных бороться за недостающие квоты (успешно или нет – другой вопрос) в каждой из четырех видов.

Впрочем, так ли уж важно, какие сборные будут заведомыми аутсайдерами нашего виртуального турнира? Вот попади туда Корея, ее сильные одиночники могли бы ощутимо повлиять на раздачу очков. Увы, в парных видах у корейцев шансы, считайте, отсутствуют – по крайней мере, на данный момент.

С составом, короче, определились: Россия, США, Канада, Франция, Китай, Италия, Япония, Германия, Великобритания, Австралия. Теперь открываем списки личных рекордов сезона-2018/19 и переходим непосредственно к репетиции Пекина-2022.

КАК ПРОШЕЛ БЫ ОЛИМПИЙСКИЙ ТУРНИР СЕЙЧАС, ЕСЛИ БЫ ВСЕ ПОВТОРИЛИ ЛИЧНЫЕ РЕКОРДЫ?

Просто прекрасно прошел бы. И завершился победой сборной России с солидным 8-очковым отрывом от американцев. Плюс в споре за бронзу французская команда чуть-чуть опередила бы канадскую.

Вот вам ход событий со всеми подробностями.

Короткие программы

Мужчины

1 Юдзуру Ханю (Япония) 110,53 10 очков 2 Нэйтан Чен (США) 107,40 9 3 Михаил Коляда (Россия) 100,49 8 4 Киган Мессинг (Канада) 95,05 7 5 Маттео Риццо (Италия) 93,37 6 6 Боян Цзинь (Китай) 92,17 5 7 Кевин Аймоз (Франция) 88,24 4 8 Брэндан Керри (Австралия) 80,99 3 9 Пауль Фентц (Германия) 78,28 2 10 Питер Хеллэм (Великобритания) 66,06 1

Женщины

1 Рика Кихира (Япония) 83,97 10 2 Алина Загитова (Россия) 82,08 9 3 Брэйди Теннелл (США) 74,81 8 4 Гэбриэль Дэлмен (Канада) 69,19 7 5 Лоран Лекавалье (Франция) 63,29 6 6 Кэйлани Крэйн (Австралия) 60,64 5 7 Марина Пиредда (Италия) 60,33 4 8 Чен Хонью (Китай) 58,53 3 9 Натали Вайнцирль (Германия) 57,53 2 10 Наташа Маккей (Великобритания) 56,40 1

Пары

1 Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) 81,21 10 2 Сюй Венцзинь/Хань Цун (Китай) 79,24 9 3 Ванесса Джеймс/Морган Сипре (Франция) 76,55 8 4 Кирстен Мур-Тауэрс/Майкл Маринаро (Канада) 74,66 7 5 Николь Делла Моника/Маттео Гаризе (Италия) 73,70 6 6 Эшли Кейн/Тимоти Ледак (США) 67,49 5 7 Минерва Хазе/Нолан Зеегерт (Германия) 64,28 4 8 Екатерина Александровская/Харли Виндзор (Австралия) 62,22 3 9 Зо Джонс/Кристофер Бояджи (Великобритания) 52,45 2 10 Рику Миура/Шоя Ичихаси (Япония) 51,55 1

Танцы

1 Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) 88,42 10 2 Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) 84,57 9 3 Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью (США) 83,09 8 4 Кэтлин Уивер/Эндрю Поже (Канада) 82,84 7 5 Шарлен Гиньяр/Марко Фабри (Италия) 81,66 6 6 Лила Фир/Льюис Гибсон (Великобритания) 69,77 5 7 Ван Шиюэ/Лю Синью (Китай) 68,47 4 8 Сари Кох/Кристиан Нухтерн (Германия) 66,91 3 9 Мисато Комацубара/Тим Колето (Япония) 61,28 2 10 Шантель Керри/Эндрю Доддс (Австралия) 53,98 1

Командный зачет после коротких программ

1 2 3 4 5 Россия США Франция Канада Япония 36 30 28 28 23 6 7 8 9 10 Италия Китай Австралия Германия Великобритания 22 21 12 11 9

Произвольные программы

Мужчины

1 Нэйтан Чен (США) 216,02 10 2 Юдзуру Ханю (Япония) 206,10 9 3 Киган Мессинг (Канада) 179,75 8 4 Михаил Коляда (Россия) 178,21 7 5 Кевин Аймоз (Франция) 162,93 6

Женщины

1 Алина Загитова (Россия) 158,50 10 2 Рика Кихира (Япония) 154,72 9 3 Брэйди Теннелл (США) 150,83 8 4 Гэбриэль Дэлмен (Канада) 123,48 7 5 Ма-Беренис Мейте (Франция) 120,66 6

Пары

1 Ванесса Джеймс/Морган Сипре (Франция) 152,52 10 2 Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) 147,26 9 3 Кирстен Мур-Тауэрс/Майкл Маринаро (Канада) 136,39 8 4 Эшли Кейн/Тимоти Ледак (США) 129,33 7 5 Миу Судзаки/Риючи Кихара (Япония) 99,43 6

Танцы

1 Габриэлла Пападакис/Гиойм Сизерон (Франция) 135,82 10 2 Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) 130,63 9 3 Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью (США) 127,31 8 4 Пайпер Гиллс/Поль Пуарье (Канада) 124,40 7 5 Мисато Комацубара/Тим Колето (Япония) 99,31 6

Командный зачет. Итог

Мужчины Женщины Пары Танцы Сумма очков К П К П К П К П 1 Россия 3 (8)* 4 (7) 2 (9) 1 (10) 1 (10) 2 (9) 2 (9) 2 (9) 71 2 США 2 (9) 1 (10) 3 (8) 3 (8) 6 (5) 4 (7) 3 (8) 3 (8) 63 3 Франция 7 (4) 5 (6) 5 (6) 5 (6) 3 (8) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 60 4 Канада 4 (7) 3 (8) 4 (7) 4 (7) 4 (7) 3 (8) 4 (7) 4 (7) 58 5 Япония 1 (10) 2 (9) 1 (10) 2 (9) 10 (1) 5 (6) 9 (2) 5 (6) 53 6 Италия 5 (6) - 7 (4) - 5 (6) - 5 (6) - 22 7 Китай 6 (5) - 8 (3) - 2 (9) - 7 (4) - 21 8 Австралия 8 (3) - 6 (5) - 8 (3) - 10 (1) - 12 9 Германия 9 (2) - 9 (2) - 7 (4) - 8 (3) - 11 10 Великобритания 10 (1) - 10 (1) - 9 (2) - 6 (5) - 9

* Место (очки). К – короткая программа, П – произвольная программа.

МОГЛА БЫ РОССИЯ УПУСТИТЬ ЭТУ ПОБЕДУ?

По большому счету - только в одной программе из восьми: в мужской короткой. По остальным видам наши позиции не только высоки, но и надежны. Там мы постоянно в топ-2 и даже какая-то отдельная осечка будет стоить сборной балл-другой, не более. Например, я практически уверен, что Алина Загитова даже с падением не опустится ниже третьего места - после фигуристок из Японии и США. До всех прочих - целая пропасть.

Ну, а произвольные прокаты, где остается лишь пять команд, вообще мало что способны изменить. Даже у мужчин, где Михаил Коляда, как видите, и так стоит в таблице четвертым, то есть предпоследним. Ниже падать ему просто некуда.

А вот в короткой – еще как есть. Что Коляда, если помните, и продемонстрировал в Пхенчхане-2018, фактически обеспечив Канаде золото своим провальным восьмым местом. Кстати, в Фукуоке этого года история повторилась «один в один» - в исполнении Александра Самарина.

Отсюда мораль: уже сейчас понятно, что в феврале 2022-го ничего важнее мужской короткой для российской команды нет и быть не может. Нужно любой ценой (в том числе – за счет упрощения программы) свести риск к минимуму и даже не думать о гусарских ста баллах. Откатать скромненько-чистенько, на 90 или чуть меньше, удержаться в пятерке - и дело в шляпе. Дальше наша гвардия из девушек и дуэтов сделает свое, и в произвольной можно будет спокойно проводить замены на манер Сочи-2014. Экономя силы лидеров для личных турниров и искусственно «надувая» чемпионский состав. Чтобы побольше народу золотые медали получило.

ЧТО ЕЩЕ МОЖЕТ ИЗМЕНИТЬСЯ ДО ПЕКИНА?

По мелочам – конечно, многое. Зато вариантов для крупных, сильно влияющих на расклад перемен на самом деле – раз-два и обчелся.

Можем ли мы где-нибудь серьезно сдать? Мягко говоря, непохоже. У пар и женщин Россия имеет большой запас прочности, который в предстоящие годы должен только расти – за счет появления новых молодых звезд. В танцах у нас теперь тоже есть два элитных дуэта, включая один молодой (Степанова/Букин). А мужчины и сейчас в середняках ходят, но с другой стороны - в немалом количестве. То есть, даже травмы мало что способны тут изменить.

Могут ли соперники где-то серьезно прибавить? Японцы с их безнадежными парными видами (просвета там не видно) – точно не в счет. У французов полная беда, наоборот, с одиночным катанием, а в остальном им добавлять просто некуда. Канада может надеяться на возвращения Кэтлин Осмонд, Тессы Вирчу со Скоттом Мойром и на талант юного Стивена Гоголева, но для отыгрыша громадных 13 очков ей этого все равно не хватит.

Нет, это все из области ненаучной фантастики. Реальный конкурент у России в Пекине может быть только один: сборная США.

У которой с возможностями для прогресса тоже не очень. Мужчины - и так на самом верху. Танцоры, у которых иерархия меняется крайне медленно, наверняка так и будут бодаться с нашими за спиной Пападакис/Сизерона. А самое главное, что в США нет и не предвидится внятной спортивной пары для Пекина. Дуэт Кейн/Ледак, только что захвативший национальное лидерство, проигрывает нашим лучшим баллов по 20-30. На чемпионате России они мечтали бы о попадании в топ-5 - и через два года, с учетом наших юниоров, это соотношение станет для американцев еще безрадостнее.

Остается 13-летняя Алиса Лю, которая в январе обыграла всех тройными акселями на чемпионате страны и для которой первым «взрослым» сезоном должен стать как раз пекинско-олимпийский. Хотя заранее противопоставлять эту кроху (140 см) целой армии русских красавиц всех мыслимых ростов, возрастов и прыжков – это, на мой вкус, самонадеянно, если не сказать негуманно.

А больше у сборной США доводов нет. Как и у всего прочего мира.