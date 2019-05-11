Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой» Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране.

Несколько дней тому назад мы с вами изучали телевизионные рейтинги, по части которых фигурное катание за последние год-полтора совершило приличный шаг вперед. Однако ТВ-аудитория – не более, чем градусник, измерительный прибор. Ее размер доказывает популярность вида спорта, но не объясняет ее причин. С чего вдруг Россия подхватила вирус «фигурномании»?

У ЛИПНИЦКОЙ И СОТНИКОВОЙ ТАКОЕ НЕ ВЫШЛО

Первое, что приходит на ум: массовое «заражение» в олимпийском Пхенчхане – во время драматичной битвы за золото между Алиной Загитовой и Евгенией Медведевой. Однако такой вывод слишком поверхностен. Все равно, что судить о потенциальной невесте или женихе по первой проведенной вместе ночи.

Безусловно, российская супердуэль на Играх-2018 сыграла свою роль, но это был лишь «спусковой крючок». Который в любом случае рано или поздно сработал бы – не в Пхенчхане, так где-то потом. Потуги, кстати, случались и раньше: вспомните, к примеру, какой ажиотаж возник в 2014-м вокруг Юлии Липницкой и Аделины Сотниковой. Но тогда обе фигуристки, едва прославившись, тут же быстро и резко сдали. А публика, не получив «продолжения банкета», поахала-поохала, да и забыла вчерашних героинь. Она еще не была готова жрать вид спорта в целом. Теперь же он поднакопил победно-медийный вес, достиг критической массы – и прорвало.

Хотите верьте, хотите нет, но я уже где-то в начале «десятых» почуял запах этой «фигурномании». И стал пристально следить за соревнованиями, хотя тогда о катании еще не писал. И дело тут вовсе не в моей интуиции. Просто интерес к тому или иному спорту зависит от вполне конкретных факторов. Их немало, и они сплетены в сложный клубок взаимных связей, но оценке поддаются вполне.

НА ОДНОМ ТВ ДАЛЕКО НЕ УЕДЕШЬ. ДАЖЕ С «КАКАШКАМИ»

Если упрощенно, то основных составляющих здесь три: спортивная, социальная и медийная.

Про последнюю мы, отталкиваясь от ТВ-рейтингов, уже многое обсудили. Хотя и не до конца. Например, значительный вклад в «фигурноманию» внесли медиа нового типа, от сетевых СМИ до социальных сетей. Тут, правда, не обошлось без «перегибов на местах» – Алексей Ягудин обалдел, когда очередной репортер, пытавший его насчет противостояния Медведева-Загитова, потерял терпение и честно спросил: скажите, тут есть какая-нибудь «какашка»? Однако любовь российской публики к скандалам, даже если они раздуты на ровном месте, общеизвестна. И рассуждать, чего тут больше – людской слабости или журналисткой готовности ее подпитывать, выдавая все новые и новые фонтаны экскрементов, я сейчас не стану, у нас речь о другом. Просто фигуристы, легко и естественно ориентирующиеся хоть в телестудии, хоть в любой музыке, хоть в инстаграме – это вам не лыжники, что месяцами угрюмо наматывают сотни километров бог знает где.

Кстати о лыжниках. Любопытно провести параллель с биатлоном, который фигурное катание за последние месяцы как раз и догнало. Биатлонный бум, случившийся несколькими годами раньше, был чисто телевизионной историей. Этот вид спорта как будто создан для ТВ: гонка, где каждые минут десять, а то и меньше, все перетасовывается заново. Причем место этих лотерей известно заранее, а значит обложить его (стрельбище) камерами со всех сторон – не проблема. Чем не суперзрелище?

Однако зрелищность, при всей ее важности – еще не все: вскоре после бурного всплеска биатлон начал буксовать. Отчасти из-за допинг-скандалов, которые вызывают интерес сами по себе, но популярности виду спорта, мягко говоря, не прибавляют. Но прежде всего – из-за слабых результатов сборной России. Наши побеждают все реже, и света в конце этого тоннеля пока не видать. А биатлон – не футбол, в который играют в каждом дворе (вот, кстати, социальный фактор) и где есть на что посмотреть и помимо российской сборной. Свежие полуфиналы Лиги чемпионов – лучшее тому подтверждение: против таких головокружительных сюжетов бессильны все Фуркады с Бьорндаленами вместе взятые.

Как, безусловно, и Ханю с Кихирами. Зато за успехи своих фигуристов Россия в обозримом будущем может особо не беспокоиться. Уж где-где, а здесь со спортом все в полном порядке.

ЧТОБЫ ХОТЕЛИ УЧИТЬСЯ – И ЧТОБЫ БЫЛО КОМУ УЧИТЬ

Собственно, из чего складывается большие победы? Если объяснять совсем на пальцах: во-первых, надо, чтобы как можно больше народу с детства захотело играть (бегать, плавать, кататься – неважно) именно в это, и во-вторых, чтобы их было кому и где учить. Вот и все.

«Во-вторых» здесь будет даже попервее, чем «во-первых», – важнее тренеров в спорте ничего нет. Сильно сомневаюсь, что во Франции биатлоном занимаются даже десятки тысяч. Там на большей части территории и снег-то толком никогда не лежит. Однако это не мешает им выдавать на гора, то Пуаре, то Фуркада, – а теперь и заполнять трибуны на этапах КМ. Классные сервис-группы, классные тренеры – получите результат. Кстати, у них там уже экспорт пошел: недавний наставник сборной Зигфрид Мазе переметнулся в стан норвежцев и сейчас доставляет изрядную головную боль своим французским экс-подопечным.

У фигуристов же российские тренеры – это целый мир. Десятки ледовых Мазе, Блаттов и Хиддинков. Тут вообще есть наши – и все прочие, причем поди пойми, какая из половин больше весит, скорее уж наша. Громадная школа: любой талант найдут, кому надо передадут и как надо научат. Хоть четверные крутить, хоть скользить лебедями в дуэте. Потому и имеем мы беспрерывный чемпионский конвейер в женском катании, вот-вот получим такой же в парном, а там не за горами и мужчины с танцорами. Гарантирую: это надолго и это будет идти только вверх. Потому что тренеры.

И еще, возвращаясь обратно к зрелищности. В этом плане «фигурка» с ее технической сложностью и судейской субъективностью – конечно, не футбол. Зато она вновь прибрала к рукам изначально нефутбольную и вообще не шибко спортивную часть аудитории – женскую. Коли кто молодой и не в курсе, могу объяснить: еще с советских времен известно – ежели накануне что-то «катали» по ТВ, то с утра слабый пол не работает. Он – обсуждает.

Занятно, что другой свежий прорыв в плане российского интереса случился в, наоборот, чисто мужском зрелище – со смешанными единоборствами. Я их терпеть не могу, но это, что называется, мои проблемы: психоз вокруг октябрьского боя между Нурмагомедовым и Макгрегором был слишком крут, чтобы его не замечать. Да, зрелище специфическое. Но ведь все мы с вами в своей жизни хоть раз, но дрались, разве нет?

НОВЫЙ РЕЙТИНГ ОТ «СОВЕТСКОГО СПОРТА»

Напоследок я попытался сделать что-то вроде рейтинга популярности разных видов спорта в России. Взял семь очевидных лидеров, а потом добавил для наглядности пару типичных «статистов»: классическое плавание «на время» (циклический вид спорта с наличием нескольких российских звезд) и плавание синхронное, в котором мы выигрываем все, но которое если кого-то и интересует, то максимум раз в год – во время ЧМ, ЧЕ или Олимпиады.

Кстати, недавно кто-то из наших чемпионок-синхронисток заявил: скажите, что нам надо сделать, чтобы было, как в фигурном катании?

Вынужден разочаровать: ничего. Не получится, невозможно. И соревнований серьезных у вас мало, и денег (кстати, потому и соревнований нет), да и смотрится все это – на большого любителя. Что побеждаете – молодцы, спору нет, но…

А мой рейтинг – вот. Там все субъективно и часто «на глазок», так что можете сколько угодно придираться как к формуле, так и к отдельным оценкам. Хотя я честно старался, переделывал много раз. И итоговая картина реальности, уверен, соответствует.

Популярность видов спорта в России

Каждый из параметров оценивался по 10-балльной шкале: ЗР – зрелищность, ТВ – телетрансляции, ПБ – победы спортсменов, ИТ – исторические традиции, ЧЗ – число занимающихся, ТР – тренерская школа, ДЕ – заработки, ДО – доступность.

Формула общего рейтинга: ЗРх4+ТВх4+ПБх3+ИТх3+ЧЗх2+ТРх2+ДЕ+ДО=Рейтинг