ISU меняет шкалу оценок, Тарасова и Морозов едут в США. Обзор событий межсезонья

Сразу должен предупредить: если вы забрели сюда в поисках новых разборок из «инстаграма» и розовых девчачьих платьиц, то ошиблись адресом. И то же самое относится ко всяким выдуманным «новостям» вроде десятерных прыжков на тренировочной удочке-лонже. Даже у меня хватает ума понять, что такие фокусы не стоят выеденного яйца, а уж у настоящих экспертов они тем паче вызывают недоумение.
Хотя одна история подобного толка, прошедшая почти незамеченной, упоминания все-таки заслуживает. Александра Трусова, которой в июне исполняется 15 и которой предстоит первый «взрослый» сезон, в интервью сайту ФФККР обмолвилась, что на шоу Евгения Плющенко в Болонье видела, как итальянец Даниэль Грассль действительно зашел на лутц в пять оборотов. А это вам не тренировочные забавы малолетних школьников на страховке, а реальный (пусть и не соревновательный) лед при реальных зрителях. К тому же Грассль – фигура в «фигурке» хорошо известная. В свои 17 он уже чемпион страны, бронзовый призер последнего юниорского ЧМ и шестой одиночник по итогам «взрослого» ЧЕ-2019 в Минске. Причем парень славится именно прыжками, он уже исполнял на турнирах четверные ритбергер и лутц. Пятерной в Болонье Грассль, правда, недокрутил и упал. Но его попытку сделать то, чего еще никто в мире никогда не делал, безусловно стоит запомнить.
И еще, возвращаясь к Трусовой. ЕОК признал ее лучшей молодой спортсменкой года в Европе в зимних видах спорта. На днях Саше вручили в Вене соответствующий приз, к которому прилагались 15 тысяч премиальных евро.
21 мая ISU опубликовал изменения в правилах, которые вступят в силу с предстоящего сезона. Главное новшество: смягчение наказаний за недокрученные прыжки. Во-первых, они теперь будут меньше терять в базовой стоимости («базы» чисто исполненных элементов остались прежними), а во-вторых, диапазон судейских сбавок за недокрут сдвинут на один шаг: раньше было от «-2» до «-3», теперь будет от «-1» до «-2».
И вот что из этого получается в сумме.
Как изменятся оценки за недокрученные прыжки в сезоне-2019/20
Вид
прыжка
О
Базовая стоимость
Сбавка за недокрут
Баллы за прыжок
Разница
Д
НС
НН
НС (-2-3)
НН (-1-2)
НС
НН
Лутц
3
4
5,90
11,50
4,43
8,63
4,72
9,20
0,89-1,33
1,73-2,59
0,47-0,94
0,92-1,84
3,10-3,55
6,04-6,90
3,78-4,25
7,36-8,28
+0,68-0,70
+1,22-1,38
Флип
3
4
5,30
11,00
3,98
8,25
4,24
8,80
0,80-1,18
1,65-2,48
0,42-0,85
0,88-1,76
2,70-3,18
5,77-6,60
3,39-3,82
7,04-7,92
+0,64-0,69
+1,27-1,32
Ритбергер
3
4
4,90
10,50
3,68
7,88
3,92
8,40
0,74-1,10
1,58-2,36
0,39-0,78
0,84-1,68
2,58-2,94
5,52-6,30
3,14-3,53
6,72-7,56
+0,56-0,59
+1,20-1,26
Сальхов
3
4
4,30
9,70
3,23
7,28
3,44
7,76
0,65-0,97
1,46-2,18
0,34-0,69
0,78-1,55
2,26-2,58
5,10-5,82
2,75-3,10
6,21-6,98
+0,49-0,52
+1,11-1,16
Тулуп
3
4
4,20
9,50
3,15
7,13
3,36
7,60
0,63-0,95
1,43-2,14
0,34-0,67
0,76-1,52
2,20-2,52
4,99-5,70
2,69-3,02
6,08-6,84
+0,49-0,50
+1,09-1,14
Аксель
2,5
3,5
3,30
8,00
2,48
6,00
2,64
6,40
0,50-0,74
1,20-1,80
0,26-0,53
0,64-1,28
1,74-1,98
4,20-4,80
2,11-2,38
5,12-5,76
+0,37-0,40
+0,92-0,96
О – количество оборотов, Д – докрученный прыжок, НС – прыжок с недокрутом на четверть оборота по старым правилам сезона-2018/19, НН – прыжок с недокрутом на четверть оборота по новым правилам сезона-2019/20.
Как видите, у тройных прыжков разница невелика, всего пять-семь десятых. Зато в случае с четверными прибавка уже солидная, от балла до 1,4. Впрочем, не думаю, что эти изменения сыграют на руку российским фигуристам. Недокруты – это больше по японской части, особенно в женском катании. А среди мужчин наши на мелочи вроде четвертинок обычно не размениваются: если уж срывают прыжки, то по полной, с треском. При том, что за падения никаких поблажек не ожидается.
Единственное «но»: все поправки, перечисленные выше, относятся не только к недокрутам, но и к так называемым «неправильным» ребрам на самых дорогих элементах – флипе с лутцем. И в прошлом сезоне судьи регулярно придирались к лутцу Евгении Медведевой именно из-за ребра. Ей даже пришлось сократить количество этих прыжков в своих программах.
В целом же корректировка оценочной шкалы выглядит разумно. После введения новых «расценок» летом 2018-го недокруты стали судить очень жестко, хотя общее впечатление от проката они портят не так уж сильно. И вот теперь маятник ISU качнулся в противоположную сторону.
Сильнейший спортивный дуэт России последних лет Евгения Тарасова и Владимир Морозов будут тренироваться в США у бывшей москвички Марины Зуевой. Она известна прежде всего по работе с танцорами – здесь канадские и американские подопечные Зуевой выиграли три последних Олимпиады. С другой стороны, Зуева тренировала звезд и в других видах катания – например, Патрика Чана. И неоднократно ставила программы российской паре Екатерина Гордеева/Сергей Гриньков, дважды – в 1988 и 1994 годах – бравшей золото зимних Игр.
Планируется, что Максим Траньков и Нина Мозер, тренировавшие Тарасову и Морозова в минувшем сезоне, также продолжат сотрудничество с дуэтом: они будут периодически приезжать в США и помогать. Хотя основная работа все-таки ляжет на плечи Зуевой. И эта новость – пожалуй, самая громкая в российской «фигурке» за последний месяц.
Дело в том, что при новых правилах, когда парам стало невыгодно включать в программы сверхсложные элементы – четверные выбросы и подкрутки (прибавка в баллах теперь невелика, а риск ошибиться – по-прежнему огромен), резко возросло значение качественных, сильных постановок. Об этом сейчас говорят многие – например, побывавшая недавно в редакции «Советского спорта» Ирина Роднина. И в сезоне-2018/19 Тарасова с Морозовым проигрывали прежде всего потому, что на фоне конкурентов – будь то французы Джеймс/Сипре или китайцы Сюй Венцзинь/Хань Цун – программы наших (особенно произвольная) выглядели заведомо проигрышно. Я бы даже сказал, по рабоче-крестьянски.
Так что помощь столь маститой постановщицы, как Зуева, может прийтись российским фигуристам весьма кстати.
13-летняя Алена Канышева сменила тренера, перейдя от Светланы Пановой к Этери Тутберидзе. В декабре прошлого года Канышева стала третьей в финале юниорского Гран-при, обойдя будущую чемпионку России-2018 Анну Щербакову. Право выступать во «взрослых» соревнованиях Канышева получит с сезона-2020/21.
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Еще одна россиянка Анастасия Тараканова, наоборот, вернулась к Пановой, которую покинула два года назад. С тех пор она тренировалась у Тутберидзе, а затем у Плющенко, но в апреле ушла и от него. По словам Плющенко, фигуристка постоянно плакала, устраивала истерики и он предпочел с ней расстаться. Таракановой недавно исполнилось 15. В последнем финале юниорского Гран-при она была четвертой – как раз между Канышевой и Щербаковой.
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Чемпионка мира-2018 и олимпийская чемпионка Пхенчхана в командном турнире Кэтлин Осмонд объявила, что завершает карьеру. Напомним, что 23-летняя канадка полностью пропустила минувший сезон.
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Трехкратные олимпийские чемпионы Тесса Вирчу и Скотт Мойр не примут участия в Гран-при-2019/20. Канадские танцоры не выступали с Игр в Пхенчхане, однако официальных заявлений об окончании карьеры пока не делали. Также стало известно, что второй сезон подряд пропустят бронзовые призеры Олимпиады-2018 в танцах – Майя и Алекс Шибутани из США. Оба дуэта тренирует… Зуева.