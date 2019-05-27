ISU меняет шкалу оценок, Тарасова и Морозов едут в США. Обзор событий межсезонья Первые соревнования нового сезона будут только в августе. Но и сейчас в фигурном катании – как в российском, так и в мировом – происходит много интересного.

Сразу должен предупредить: если вы забрели сюда в поисках новых разборок из «инстаграма» и розовых девчачьих платьиц, то ошиблись адресом. И то же самое относится ко всяким выдуманным «новостям» вроде десятерных прыжков на тренировочной удочке-лонже. Даже у меня хватает ума понять, что такие фокусы не стоят выеденного яйца, а уж у настоящих экспертов они тем паче вызывают недоумение.

Хотя одна история подобного толка, прошедшая почти незамеченной, упоминания все-таки заслуживает. Александра Трусова, которой в июне исполняется 15 и которой предстоит первый «взрослый» сезон, в интервью сайту ФФККР обмолвилась, что на шоу Евгения Плющенко в Болонье видела, как итальянец Даниэль Грассль действительно зашел на лутц в пять оборотов. А это вам не тренировочные забавы малолетних школьников на страховке, а реальный (пусть и не соревновательный) лед при реальных зрителях. К тому же Грассль – фигура в «фигурке» хорошо известная. В свои 17 он уже чемпион страны, бронзовый призер последнего юниорского ЧМ и шестой одиночник по итогам «взрослого» ЧЕ-2019 в Минске. Причем парень славится именно прыжками, он уже исполнял на турнирах четверные ритбергер и лутц. Пятерной в Болонье Грассль, правда, недокрутил и упал. Но его попытку сделать то, чего еще никто в мире никогда не делал, безусловно стоит запомнить.

И еще, возвращаясь к Трусовой. ЕОК признал ее лучшей молодой спортсменкой года в Европе в зимних видах спорта. На днях Саше вручили в Вене соответствующий приз, к которому прилагались 15 тысяч премиальных евро.

ПРАВИЛА: ЗА НЕДОКРУТЫ ТЕПЕРЬ БУДУТ СНИМАТЬ МЕНЬШЕ

21 мая ISU опубликовал изменения в правилах, которые вступят в силу с предстоящего сезона. Главное новшество: смягчение наказаний за недокрученные прыжки. Во-первых, они теперь будут меньше терять в базовой стоимости («базы» чисто исполненных элементов остались прежними), а во-вторых, диапазон судейских сбавок за недокрут сдвинут на один шаг: раньше было от «-2» до «-3», теперь будет от «-1» до «-2».

И вот что из этого получается в сумме.

Как изменятся оценки за недокрученные прыжки в сезоне-2019/20

Вид прыжка О Базовая стоимость Сбавка за недокрут Баллы за прыжок Разница в баллах Д НС НН НС (-2-3) НН (-1-2) НС НН Лутц 3 4 5,90 11,50 4,43 8,63 4,72 9,20 0,89-1,33 1,73-2,59 0,47-0,94 0,92-1,84 3,10-3,55 6,04-6,90 3,78-4,25 7,36-8,28 +0,68-0,70 +1,22-1,38 Флип 3 4 5,30 11,00 3,98 8,25 4,24 8,80 0,80-1,18 1,65-2,48 0,42-0,85 0,88-1,76 2,70-3,18 5,77-6,60 3,39-3,82 7,04-7,92 +0,64-0,69 +1,27-1,32 Ритбергер 3 4 4,90 10,50 3,68 7,88 3,92 8,40 0,74-1,10 1,58-2,36 0,39-0,78 0,84-1,68 2,58-2,94 5,52-6,30 3,14-3,53 6,72-7,56 +0,56-0,59 +1,20-1,26 Сальхов 3 4 4,30 9,70 3,23 7,28 3,44 7,76 0,65-0,97 1,46-2,18 0,34-0,69 0,78-1,55 2,26-2,58 5,10-5,82 2,75-3,10 6,21-6,98 +0,49-0,52 +1,11-1,16 Тулуп 3 4 4,20 9,50 3,15 7,13 3,36 7,60 0,63-0,95 1,43-2,14 0,34-0,67 0,76-1,52 2,20-2,52 4,99-5,70 2,69-3,02 6,08-6,84 +0,49-0,50 +1,09-1,14 Аксель 2,5 3,5 3,30 8,00 2,48 6,00 2,64 6,40 0,50-0,74 1,20-1,80 0,26-0,53 0,64-1,28 1,74-1,98 4,20-4,80 2,11-2,38 5,12-5,76 +0,37-0,40 +0,92-0,96

О – количество оборотов, Д – докрученный прыжок, НС – прыжок с недокрутом на четверть оборота по старым правилам сезона-2018/19, НН – прыжок с недокрутом на четверть оборота по новым правилам сезона-2019/20.

Как видите, у тройных прыжков разница невелика, всего пять-семь десятых. Зато в случае с четверными прибавка уже солидная, от балла до 1,4. Впрочем, не думаю, что эти изменения сыграют на руку российским фигуристам. Недокруты – это больше по японской части, особенно в женском катании. А среди мужчин наши на мелочи вроде четвертинок обычно не размениваются: если уж срывают прыжки, то по полной, с треском. При том, что за падения никаких поблажек не ожидается.

Единственное «но»: все поправки, перечисленные выше, относятся не только к недокрутам, но и к так называемым «неправильным» ребрам на самых дорогих элементах – флипе с лутцем. И в прошлом сезоне судьи регулярно придирались к лутцу Евгении Медведевой именно из-за ребра. Ей даже пришлось сократить количество этих прыжков в своих программах.

В целом же корректировка оценочной шкалы выглядит разумно. После введения новых «расценок» летом 2018-го недокруты стали судить очень жестко, хотя общее впечатление от проката они портят не так уж сильно. И вот теперь маятник ISU качнулся в противоположную сторону.

ТАРАСОВА И МОРОЗОВ: ЗА ОКЕАН К ЗУЕВОЙ

Сильнейший спортивный дуэт России последних лет Евгения Тарасова и Владимир Морозов будут тренироваться в США у бывшей москвички Марины Зуевой. Она известна прежде всего по работе с танцорами – здесь канадские и американские подопечные Зуевой выиграли три последних Олимпиады. С другой стороны, Зуева тренировала звезд и в других видах катания – например, Патрика Чана. И неоднократно ставила программы российской паре Екатерина Гордеева/Сергей Гриньков, дважды – в 1988 и 1994 годах – бравшей золото зимних Игр.

Планируется, что Максим Траньков и Нина Мозер, тренировавшие Тарасову и Морозова в минувшем сезоне, также продолжат сотрудничество с дуэтом: они будут периодически приезжать в США и помогать. Хотя основная работа все-таки ляжет на плечи Зуевой. И эта новость – пожалуй, самая громкая в российской «фигурке» за последний месяц.

Дело в том, что при новых правилах, когда парам стало невыгодно включать в программы сверхсложные элементы – четверные выбросы и подкрутки (прибавка в баллах теперь невелика, а риск ошибиться – по-прежнему огромен), резко возросло значение качественных, сильных постановок. Об этом сейчас говорят многие – например, побывавшая недавно в редакции «Советского спорта» Ирина Роднина. И в сезоне-2018/19 Тарасова с Морозовым проигрывали прежде всего потому, что на фоне конкурентов – будь то французы Джеймс/Сипре или китайцы Сюй Венцзинь/Хань Цун – программы наших (особенно произвольная) выглядели заведомо проигрышно. Я бы даже сказал, по рабоче-крестьянски.

Так что помощь столь маститой постановщицы, как Зуева, может прийтись российским фигуристам весьма кстати.

КОРОТКО: КАНЫШЕВА – В ГРУППЕ ТУТБЕРИДЗЕ

13-летняя Алена Канышева сменила тренера, перейдя от Светланы Пановой к Этери Тутберидзе. В декабре прошлого года Канышева стала третьей в финале юниорского Гран-при, обойдя будущую чемпионку России-2018 Анну Щербакову. Право выступать во «взрослых» соревнованиях Канышева получит с сезона-2020/21.

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Еще одна россиянка Анастасия Тараканова, наоборот, вернулась к Пановой, которую покинула два года назад. С тех пор она тренировалась у Тутберидзе, а затем у Плющенко, но в апреле ушла и от него. По словам Плющенко, фигуристка постоянно плакала, устраивала истерики и он предпочел с ней расстаться. Таракановой недавно исполнилось 15. В последнем финале юниорского Гран-при она была четвертой – как раз между Канышевой и Щербаковой.

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Чемпионка мира-2018 и олимпийская чемпионка Пхенчхана в командном турнире Кэтлин Осмонд объявила, что завершает карьеру. Напомним, что 23-летняя канадка полностью пропустила минувший сезон.

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Трехкратные олимпийские чемпионы Тесса Вирчу и Скотт Мойр не примут участия в Гран-при-2019/20. Канадские танцоры не выступали с Игр в Пхенчхане, однако официальных заявлений об окончании карьеры пока не делали. Также стало известно, что второй сезон подряд пропустят бронзовые призеры Олимпиады-2018 в танцах – Майя и Алекс Шибутани из США. Оба дуэта тренирует… Зуева.