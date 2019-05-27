ISU меняет шкалу оценок, Тарасова и Морозов едут в США. Обзор событий межсезонья - Советский спорт
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27 мая 2019 17:00Фигурное катаниеТигай Лев

ISU меняет шкалу оценок, Тарасова и Морозов едут в США. Обзор событий межсезонья

Первые соревнования нового сезона будут только в августе. Но и сейчас в фигурном катании – как в российском, так и в мировом – происходит много интересного.

Сразу должен предупредить: если вы забрели сюда в поисках новых разборок из «инстаграма» и розовых девчачьих платьиц, то ошиблись адресом. И то же самое относится ко всяким выдуманным «новостям» вроде десятерных прыжков на тренировочной удочке-лонже. Даже у меня хватает ума понять, что такие фокусы не стоят выеденного яйца, а уж у настоящих экспертов они тем паче вызывают недоумение.

Хотя одна история подобного толка, прошедшая почти незамеченной, упоминания все-таки заслуживает. Александра Трусова, которой в июне исполняется 15 и которой предстоит первый «взрослый» сезон, в интервью сайту ФФККР обмолвилась, что на шоу Евгения Плющенко в Болонье видела, как итальянец Даниэль Грассль действительно зашел на лутц в пять оборотов. А это вам не тренировочные забавы малолетних школьников на страховке, а реальный (пусть и не соревновательный) лед при реальных зрителях. К тому же Грассль – фигура в «фигурке» хорошо известная. В свои 17 он уже чемпион страны, бронзовый призер последнего юниорского ЧМ и шестой одиночник по итогам «взрослого» ЧЕ-2019 в Минске. Причем парень славится именно прыжками, он уже исполнял на турнирах четверные ритбергер и лутц. Пятерной в Болонье Грассль, правда, недокрутил и упал. Но его попытку сделать то, чего еще никто в мире никогда не делал, безусловно стоит запомнить.

И еще, возвращаясь к Трусовой. ЕОК признал ее лучшей молодой спортсменкой года в Европе в зимних видах спорта. На днях Саше вручили в Вене соответствующий приз, к которому прилагались 15 тысяч премиальных евро.

ПРАВИЛА: ЗА НЕДОКРУТЫ ТЕПЕРЬ БУДУТ СНИМАТЬ МЕНЬШЕ

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21 мая ISU опубликовал изменения в правилах, которые вступят в силу с предстоящего сезона. Главное новшество: смягчение наказаний за недокрученные прыжки. Во-первых, они теперь будут меньше терять в базовой стоимости («базы» чисто исполненных элементов остались прежними), а во-вторых, диапазон судейских сбавок за недокрут сдвинут на один шаг: раньше было от «-2» до «-3», теперь будет от «-1» до «-2».

И вот что из этого получается в сумме.

Как изменятся оценки за недокрученные прыжки в сезоне-2019/20

Вид

прыжка

О

Базовая стоимость

Сбавка за недокрут

Баллы за прыжок

Разница

в баллах

Д

НС

НН

НС (-2-3)

НН (-1-2)

НС

НН

Лутц

3

4

5,90

11,50

4,43

8,63

4,72

9,20

0,89-1,33

1,73-2,59

0,47-0,94

0,92-1,84

3,10-3,55

6,04-6,90

3,78-4,25

7,36-8,28

+0,68-0,70

+1,22-1,38

Флип

3

4

5,30

11,00

3,98

8,25

4,24

8,80

0,80-1,18

1,65-2,48

0,42-0,85

0,88-1,76

2,70-3,18

5,77-6,60

3,39-3,82

7,04-7,92

+0,64-0,69

+1,27-1,32

Ритбергер

3

4

4,90

10,50

3,68

7,88

3,92

8,40

0,74-1,10

1,58-2,36

0,39-0,78

0,84-1,68

2,58-2,94

5,52-6,30

3,14-3,53

6,72-7,56

+0,56-0,59

+1,20-1,26

Сальхов

3

4

4,30

9,70

3,23

7,28

3,44

7,76

0,65-0,97

1,46-2,18

0,34-0,69

0,78-1,55

2,26-2,58

5,10-5,82

2,75-3,10

6,21-6,98

+0,49-0,52

+1,11-1,16

Тулуп

3

4

4,20

9,50

3,15

7,13

3,36

7,60

0,63-0,95

1,43-2,14

0,34-0,67

0,76-1,52

2,20-2,52

4,99-5,70

2,69-3,02

6,08-6,84

+0,49-0,50

+1,09-1,14

Аксель

2,5

3,5

3,30

8,00

2,48

6,00

2,64

6,40

0,50-0,74

1,20-1,80

0,26-0,53

0,64-1,28

1,74-1,98

4,20-4,80

2,11-2,38

5,12-5,76

+0,37-0,40

+0,92-0,96

О – количество оборотов, Д – докрученный прыжок, НС – прыжок с недокрутом на четверть оборота по старым правилам сезона-2018/19, НН – прыжок с недокрутом на четверть оборота по новым правилам сезона-2019/20.

Как видите, у тройных прыжков разница невелика, всего пять-семь десятых. Зато в случае с четверными прибавка уже солидная, от балла до 1,4. Впрочем, не думаю, что эти изменения сыграют на руку российским фигуристам. Недокруты – это больше по японской части, особенно в женском катании. А среди мужчин наши на мелочи вроде четвертинок обычно не размениваются: если уж срывают прыжки, то по полной, с треском. При том, что за падения никаких поблажек не ожидается.

Единственное «но»: все поправки, перечисленные выше, относятся не только к недокрутам, но и к так называемым «неправильным» ребрам на самых дорогих элементах – флипе с лутцем. И в прошлом сезоне судьи регулярно придирались к лутцу Евгении Медведевой именно из-за ребра. Ей даже пришлось сократить количество этих прыжков в своих программах.

В целом же корректировка оценочной шкалы выглядит разумно. После введения новых «расценок» летом 2018-го недокруты стали судить очень жестко, хотя общее впечатление от проката они портят не так уж сильно. И вот теперь маятник ISU качнулся в противоположную сторону.

ТАРАСОВА И МОРОЗОВ: ЗА ОКЕАН К ЗУЕВОЙ

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Сильнейший спортивный дуэт России последних лет Евгения Тарасова и Владимир Морозов будут тренироваться в США у бывшей москвички Марины Зуевой. Она известна прежде всего по работе с танцорами – здесь канадские и американские подопечные Зуевой выиграли три последних Олимпиады. С другой стороны, Зуева тренировала звезд и в других видах катания – например, Патрика Чана. И неоднократно ставила программы российской паре Екатерина Гордеева/Сергей Гриньков, дважды – в 1988 и 1994 годах – бравшей золото зимних Игр.

Планируется, что Максим Траньков и Нина Мозер, тренировавшие Тарасову и Морозова в минувшем сезоне, также продолжат сотрудничество с дуэтом: они будут периодически приезжать в США и помогать. Хотя основная работа все-таки ляжет на плечи Зуевой. И эта новость – пожалуй, самая громкая в российской «фигурке» за последний месяц.

Дело в том, что при новых правилах, когда парам стало невыгодно включать в программы сверхсложные элементы – четверные выбросы и подкрутки (прибавка в баллах теперь невелика, а риск ошибиться – по-прежнему огромен), резко возросло значение качественных, сильных постановок. Об этом сейчас говорят многие – например, побывавшая недавно в редакции «Советского спорта» Ирина Роднина. И в сезоне-2018/19 Тарасова с Морозовым проигрывали прежде всего потому, что на фоне конкурентов – будь то французы Джеймс/Сипре или китайцы Сюй Венцзинь/Хань Цун – программы наших (особенно произвольная) выглядели заведомо проигрышно. Я бы даже сказал, по рабоче-крестьянски.

Так что помощь столь маститой постановщицы, как Зуева, может прийтись российским фигуристам весьма кстати.

КОРОТКО: КАНЫШЕВА – В ГРУППЕ ТУТБЕРИДЗЕ

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13-летняя Алена Канышева сменила тренера, перейдя от Светланы Пановой к Этери Тутберидзе. В декабре прошлого года Канышева стала третьей в финале юниорского Гран-при, обойдя будущую чемпионку России-2018 Анну Щербакову. Право выступать во «взрослых» соревнованиях Канышева получит с сезона-2020/21.

***

Еще одна россиянка Анастасия Тараканова, наоборот, вернулась к Пановой, которую покинула два года назад. С тех пор она тренировалась у Тутберидзе, а затем у Плющенко, но в апреле ушла и от него. По словам Плющенко, фигуристка постоянно плакала, устраивала истерики и он предпочел с ней расстаться. Таракановой недавно исполнилось 15. В последнем финале юниорского Гран-при она была четвертой – как раз между Канышевой и Щербаковой.

***

Чемпионка мира-2018 и олимпийская чемпионка Пхенчхана в командном турнире Кэтлин Осмонд объявила, что завершает карьеру. Напомним, что 23-летняя канадка полностью пропустила минувший сезон.

***

Трехкратные олимпийские чемпионы Тесса Вирчу и Скотт Мойр не примут участия в Гран-при-2019/20. Канадские танцоры не выступали с Игр в Пхенчхане, однако официальных заявлений об окончании карьеры пока не делали. Также стало известно, что второй сезон подряд пропустят бронзовые призеры Олимпиады-2018 в танцах – Майя и Алекс Шибутани из США. Оба дуэта тренирует… Зуева.

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