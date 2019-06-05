Лучшая одиночница США переходит к Мишину. Опять будет крик, что чужим помогаем? Американка Брэйди Теннелл с нового сезона начнет тренироваться в Санкт-Петербурге - у знаменитого российского специалиста Алексея Мишина.

78-летний мэтр, воспитавший массу выдающихся фигуристов (взять хоть Евгения Плющенко), подтвердил переход Теннелл в его группу в интервью питерскому изданию «Спорт день за днем». Напомним, что под руководством Мишина также занимаются экс-чемпионка мира Елизавета Туктамышева и действующая чемпионка Европы Софья Самодурова.

Теннелл - сильнейшая одиночница США. Ей 21, два последних года она уверенно входит в первую мировую десятку и не раз навязывала россиянкам серьезную борьбу. В частности, прошлой осенью обыграла на «челленджере» в Канаде Евгению Медведеву. С другой стороны, минувший сезон показал, что на крупнейших соревнованиях Теннелл по-прежнему уступает нашим и японкам. Когда ей удается вдохновенный прокат, она покоряет и болельщиков, и судей (например, на командном ЧМ в апреле американке за произвольную программу поставили больше 150 баллов), но так бывает далеко не всегда. Есть проблемы и с недокрутами, и с «неправильными ребрами». Вдобавок на последнем чемпионате страны Теннелл уступила 13-летней вундеркиндке Алисе Лю. И вот теперь она покидает прежних наставников Денизе Майер и Джереми Аллена - ради Мишина, который славится именно успешной работой над прыжками.

УНО У ТУТБЕРИДЗЕ – ЭТО РЕАЛЬНО?!

В то же время Мишин опроверг слухи, что его группу пополнит еще одна зарубежная звезда - вице-чемпион мира и Олимпийских игр Сема Уно. Японец, которому никак не удается завоевать хоть один большой титул в борьбе с Юдзуру Ханю и Нэйтаном Ченом, тоже решил расстаться с прежними тренерами у себя на родине и отправиться за рубеж. Возможно – в Россию. Во всяком случае сегодняшняя молва активно сватает Уно… в московскую школу «Самбо-70» к Этери Тутберидзе.

Если такой переход состоится, это будет настоящая «бомба» - не хуже прошлогоднего побега Медведевой от Тутберидзе к канадцу Брайану Орсеру. Правда, пока история с Уно ничем не подтверждается. До сих пор успехи Тутберидзе в основном были связаны с женским катанием. Одиночники в ее группе тоже есть, но это совсем молодые ребята, которым до японского мастера еще далеко.

ЖДЕМ СТАНДАРТНОЙ ИСТЕРИКИ

Уверен, с появлением Теннелл в числе подопечных Мишина опять поднимется волна истерических воплей: мол, наши тренеры не должны помогать иностранным конкурентам, это - «низзя». Таким разговорам сто лет в обед, но при каждом свежем поводе они разгораются с новой силой. Последний пример - Элизабет Турсынбаева из Казахстана, которая, придя к Тутберидзе (кстати, от Орсера), здорово прибавила всего за год, первой в истории «взрослого» женского катания чисто исполнила четверной прыжок на мартовском ЧМ и взяла там серебро. Превзойдя Медведеву и уступив лишь Алине Загитовой.

Подобных примеров очень много: Мишин совсем недавно тренировал Каролину Костнер, Нина Мозер - итальянские пары, а если углубляться в историю, залезая в ХХ век, то замучаешься считать. М-да, совсем непатриотичные у нас тренеры. Просто не тренеры, а какие-то агенты ЦРУ…

Слушайте, вы что, серьезно? Может, хватит уже нести всю эту чепуху?

Поймите, в фигурном катании у нас столько классных тренеров, что их хватает и на Россию, и на весь мир. Кстати, работают они не только в нашей стране. Как думаете, откуда в США взялся наставник Чена Рафаэль Арутюнян? Или, скажем, Марина Зуева, к которой сейчас точно так же, в поисках нового толчка в карьере, перебирается наша лучшая спортивная пара Евгения Тарасова/Владимир Морозов? Да все они – наши! Русские тренеры – это целая армия, которая к тому же регулярно пополняется новыми громкими именами: развивается новая школа Плющенко, только что открыл свою Алексей Ягудин… Ну и что, что в Минске? Я ж вам говорю: на эту армаду своих фигуристов просто не напасешься.

КЛОПП, ГВАРДИОЛА И МОУРИНЬЮ В ОДНОМ ФЛАКОНЕ

Попробуйте представить, что и Клопп, и Гвардиола, и Моуринью - все из России. Нет, не «ха-ха-ха», а вот попробуйте. Да, я понимаю, что это трудно и воображения хватит не у всех, - но тем не менее. Представили? И что, все равно будете кричать про «изменников родины»? Или все-таки очнетесь и почувствуете нечто другое, куда более естественное - законную гордость? А?

С этой темой, по-моему, все совершенно ясно. И даже если кто-то особо въедливый спросит - «а как же командный олимпийский турнир Пекина-2022, где нам бороться за золото именно с Америкой, то есть, с Теннелл?» - то мой ответ вновь не заставит себя ждать. Он будет таким: поверьте, уж где-где, а у женщин мы со сборной США как-нибудь разберемся.

При Загитовой, Медведевой, Туктамышевой, Самодуровой, Трусовой, Косторной, Щербаковой, Канышевой - и тех, кто успеет добавиться к ним за полтора года.

Благодаря Мишину, Тутбуридзе, Буяновой, Пановой, Чеботаревой, Плющенко, Ягудину - и тем, кто добавится уже к ним.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Брэйди ТЕННЕЛЛ

Родилась 31 января 1998 года в Уинфилде (США).

Чемпионка США-2017/18, двукратный бронзовый призер этапов Гран-при, дважды выигрывала турниры серии «Челленджер». Участница чемпионатов мира 2018 и 2019 годов (6-е и 7-е места соответственно), а также Олимпиады-2018 (9-е).

Бронзовый призер Пхенчхана-2018 в командном турнире. Чемпионка командного ЧМ-2019.

По итогам сезона-2018/19 заняла 4-е место в мире по рекордной сумме баллов за две программы (225,64).