Уно прилетел к Тутберидзе в Москву, Теннелл вернулась от Мишина в Америку - Советский спорт
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16 июня 2019 17:06Фигурное катаниеТигай Лев

Уно прилетел к Тутберидзе в Москву, Теннелл вернулась от Мишина в Америку

Серебряный призер Олимпийских игр и чемпионатов мира Сема Уно 15 июня прибыл в Россию, чтобы начать тренировки под руководством Этери Тутберидзе.

Разговоры о том, что знаменитый японец решил обратиться за помощью к российским тренерам, идут еще с мая. И вот теперь они стали реальностью. Хотя Уно все последние годы прочно входит в тройку сильнейших фигуристов мира, ему никак не удается выиграть что-то серьезное. Два серебра ЧМ, два серебра и две бронзы финалов Гран-при, вновь серебро на прошлогодних Играх в Пхенчхане… Да и победа на чемпионате четырех континентов, одержанная в феврале 2019-го, тоже получилась «с душком» - ведь там не было ни Юдзуру Ханю, ни Нэйтана Чена.

Так что 21-летний японский «малыш» (рост 158см), которому я как-то придумал прозвище Семен Первый (на итальянском и испанском языках «уно» означает единицу), пока не очень-то ему соответствует. Главная причина - нестабильность Уно в прыжках. Трудно припомнить, когда он последний раз выдавал чистый прокат на крупнейших соревнованиях. Вот фигурист и решил сменить обстановку, расставшись со своими прежними тренерами-соотечественниками.

И вот Уно - в Новогорске у Тутберидзе, которая больше известна успехами своих подопечных в женском катании (Алина Загитова, Евгения Медведева, Александра Трусова и т.д.), но мужчин тренирует тоже – и главное, умеет здорово ставить именно прыжки. Правда, не вполне понятно, на какой срок японец к ней приехал? Что это будет: постоянная работа или просто один летний сбор в режиме стажировки?

Вопрос этот актуален еще и потому, что у нас перед глазами есть свежий пример: лучшая американская одиночница Брэйди Теннелл, недавно приехавшая на сбор во Францию к российскому мэтру Алексею Мишину, 16 июня улетела обратно в США. Чтобы тренироваться у Мишина постоянно, Теннелл пришлось бы переехать в Санкт-Петербург, а к этому она оказалась не готова.

А что же Уно? Пока точно известно лишь одно: от японских наставников он ушел. И, судя по всему, пока осматривается у Тутберидзе и размышляет, оставаться здесь на целый сезон или нет.

В принципе, в современном фигурном катании возможны самые разные формы сотрудничества между тренерами и спортсменами – вплоть до длительной заочной работы, как у Чена с Рафаэлем Арутюняном. Американец учится в сверхпрестижном йелльском университете и тренируется там самостоятельно, постоянно отчитываясь перед наставником по видеосвязи. Для России подобная дисциплинированность, конечно, в диковину, однако Чен справляется на ура. Золотые медали двух последних чемпионатов мира – лучшее тому подтверждение.

Вот и посмотрим, чем закончится новогорское знакомство Тутберидзе с Уно: поможет ли оно Семену стать Первым или японец так и останется Семеном де Плата. То есть, серебряным.

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