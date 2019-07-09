Навка и Канделаки зарабатывают больше мужей. Они – в списке Forbes

Некоторые представители этого списка оказались там благодаря немалым доходам своих супругов. В частности, из мира спорта такими вторыми половинами стали Татьяна Навка и Тина Канделаки. Отличный повод заглянуть в их кошелек.

Татьяна Навка

Супруг Дмитрий Песков (пресс-секретарь Президента России)

Заработали вместе: 231,4 миллиона рублей

Заработала Навка: 218,6 миллиона рублей

После ухода из спорта олимпийская чемпионка Турина Татьяна Навка продолжает зарабатывать благодаря своему любимому делу. Она занимается организацией грандиозных ледовых шоу, которые приобрели огромную популярность у населения. Во многом благодаря тому, что сама Татьяна Навка исполняет в своих шоу главную женскую роль. Отметим, что в свои 44 года она находится в прекрасной спортивной форме и выглядит так, что ничто не мешает ей играть Аленушку из «Аленького цветочка».

Это позволяет Татьяне Навке быть лидером среди вторых половин кремлевских чиновников. Согласно декларации за прошлый год ее доход составил 218,6 млн руб. Это на 18 миллионов больше, чем годом ранее.

Как сообщает РБК, из декларации Навки исчезли Lexus RX 350 и квартира в США. «Квартира была в ипотеке. Теперь она продана, и банк вернул свои деньги», — пояснил РБК Дмитрий Песков. Кроме того, он уточнил, что квартира была продана по цене ипотеки и дохода от ее продажи семья не получила.

Еще ранее Дмитрию Пескову приходилось комментировать появление у него запредельно дорогих часов Richard Mille RM 52-01, выпущенных ограниченным количеством 30 штук. Нижний порог стоимости тех часов был 600 тысяч евро. Песков сообщил тогда журналистам, что это часы – свадебный подарок Татьяны Навки, с которой они только-только на тот момент зарегистрировали брак.

Тина Канделаки

Супруг – Василий Бровко, директор госкорпорации «Ростех» по особым поручениям

Доход семьи: 161,3 млн рублей

Доход Тины Канделаки: 132,7 млн рублей

В топ вторых половин Forbes включил и Тину Канделаки, генерального продюсера Матч ТВ. Помимо работы на главном спортивном канале страны у Канделаки много бизнесов.

Вот что рассказала о том, как она зарабатывает сама Тина в своем аккаунте инстаграма:

«В Сети обсуждают мое имущество. Вспомнили мою купленную 15 лет назад квартиру и удивились тому факту, что я переоформила ее на сына.

Живем, как вы понимаете, в интересное время, и я на самом деле рада, что всем, у кого есть капитал, нужно объяснять его происхождение. Это вещь необходимая, а многих и отрезвляющая, поскольку за последние 20 лет капитал зарабатывался очень быстро, но в эпоху диджитализации невозможно спрятать историю его происхождения.

Я регулярно рассказываю о своих источниках дохода и с удовольствием буду продолжать это делать. Я уже достаточно давно стала высокооплачиваемой ведущей на телевидении, мой непрерывный рабочий стаж 26 лет, у меня хорошие контракты с разными брендами, я стала продюсером, вела программу, которая удостоилась ТЭФИ, перешла на работу в свой собственный бизнес, вернулась на телевидение, являюсь совладелицей ресторана. Косметика в целом и патчи в частности меня обогащают.) Поэтому позволить себе квартиру в ипотеку (а еще, например, шубу или сумку по своему выбору) я тоже смогла уже давно. ⠀

Я много могу рассказать про то, как зарабатывать деньги, чем успешно и занимаюсь, в том числе читая лекции и тоже получая за это деньги.

Планирую продолжать зарабатывать деньги на территории нашей страны и тратить их тоже буду здесь, плачу налоги и желаю всего этого тем, кто про меня пишет.

Специально иллюстрирую этот пост фотографией шикарной шубы, которую тоже купила не сегодня, а два года назад, и сделала это в России, чего и вам желаю.

Тина Канделаки активно ведет свой инстаграм и часто упоминает в своих постах о занятии бизнесом. В частности, однажды она рассказала, что может посвятить время выполнению самой низкоквалифицированной работы, поскольку, по ее мнению, это только улучшает бизнес.

«На прошлой неделе я лично принимала звонки покупателей в колл-центре, -- пишет Канделаки. – Почему я это делаю и буду делать регулярно?

Современные коммуникации сократили расстояние между производителем того или иного товара и его потребителем. Кратно выросло значение потребителя. Мнение одного человека в состоянии разрушить репутацию бренда или позволить ему вырасти.

Создатель ИКЕА Ингвар Кампрад, будучи миллионером, вставал на кассу, чтобы лично получать обратную связь. Личная вовлеченность дает свои плоды.

Люди поверили в нашу искренность. В мою личную вовлеченность, в то, что я действительно пользуюсь собственными средствами, поскольку мы создаем их по моим высоким критериям качества.

У каждого покупателя есть шанс услышать лично меня, когда он звонит, чтобы заказать нашу косметику».