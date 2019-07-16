Троллинг 99-го уровня. Как Лиза Туктамышева постебалась над всем миром

Вот полный текст заявления Туктамышевой в твиттере на английском:

OFFICIAL ANNOUCEMENT! I'm not going to compete in 2020 Olympics in Tokio. As they say due to some technical issues. I was pretty sure that Olympics in Japan will be my best chanse. My curse is real, another missed Olympics. — Elizaveta Tuktamysheva (@TuktikLiza) 16 июля 2019 г.

А вот перевод:

«Официальное объявление! Я не буду участвовать в Олимпийских играх 2020 года в Токио. Как говорится, по техническим причинам. Я была почти уверена, что Олимпиада в Японии станет моим лучшим шансом. Мое проклятие реально, еще одна пропущенная Олимпиада».

Тут надо напомнить, что Елизавета не принимала участия в Олимпийских играх в Сочи и Пхенчхане. А после того, как она в равной борьбе уступила путевку на чемпионат мира по фигурному катанию этого года Евгении Медведевой, тема ее невезучести стала мемом. Надо отдать должное характеру чемпионки мира 2015 года, она не только справилась с ударом, но и не отказала себе в удовольствии, организовав конкурс мемов на тему своего непопадания на турнир в Сайтаме.

Но это еще были цветочки. Сегодняшнее заявление фигуристки это просто блеск! Чуть больше за год до Олимпиады заявить, что она туда не пойдет – это очень сильно. Особенно учитывая, что Игры будут ЛЕТНИЕ! И никакого фигурного катания там, понятно, не будет. С таким талантом ясно, что Лиза не потеряется в жизни и после окончания карьеры. Лично я прямо сейчас назначил бы ее пиар-директором Федерации фигурного катания на коньках России.

Кстати, похожий случай недавно произошел с теннисной российской примой Марией Шараповой. Один из поклонников поинтересовался в Инстаграме, можно ли будет увидеть ее на Олимпиаде 2022 года, перепутав зимние и летние Игры. Мария отреагировала на вопрос с юмором: «Это было бы неплохой идеей. По крайней мере, моему плечу (у Марии давняя травма, не позволяющая ей играть в полную силу. – Прим. ред.) это бы точно понравилось».

Свой ответ Шарапова сопроводила соответствующей картинкой.