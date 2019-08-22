Сезон откроет Валиева - новая претендентка на олимпийское золото от Тутберидзе

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Да-да, именно так! Как бы вы ни возражали, ратуя за Алину Загитову, Евгению Медведеву, Елизавету Туктамышеву, Александру Трусову или кого-то другого из привычных звезд нашего суперзвездного женского фигурного катания.

Дело в том, что стартующий сезон - последний, в котором на мировую арену выходят юниорки, успевающие преодолеть 15-летний возрастной ценз до Игр 2022 года в Пекине. К их началу Загитовой будет 20, Медведевой – 22, Туктамышевой – 25 и даже Трусова вырастет до 17. Не только в астрономическом исчислении, но, вполне возможно, что и в буквальном, то есть, в сантиметрах. Поди угадай, сможет ли она тогда крутить свои четверные так, как крутит сейчас? Кстати, Медведева с Загитовой все свои главные победы одерживали как раз в 15-16 - «сразу после юниоров», едва выйдя на «взрослый» уровень. А значит лучшие одиночницы-юниорки начинающегося сезона-2019/20 заслуживают особо пристального внимания. После них ничего «олимпийско значимого» уже не будет до самого Пекина.

Судя по всему, таких суперюниорок в этом году ожидается две. Из России и из Америки.

ДУЭЛЬ СУПЕРДЕТЕЙ: КАМИЛА ПРОТИВ АЛИСЫ

В январе 13-летняя дочь китайского эмигранта (между прочим, от суррогатной матери) Алиса Лю обыграла на чемпионате США признанного лидера тамошних одиночниц Брэйди Теннелл, поразив всех чистым исполнением трех тройных акселей. За всю историю фигурного катания подобное удавалось только легендарной Мао Асаде в олимпийском Ванкувере 2010-го. А, скажем, действующая чемпионка Гран-при Рика Кихира, также специализирующаяся на этом прыжке, выдать «три из трех» на одном турнире пока не смогла ни разу.

6 августа Россия нанесла ответный удар: на контрольных прокатах в Новогорске Камила Валиева с небольшой помаркой, но вполне уверенно приземлила в произвольной программе тулуп в четыре оборота. Судить это мероприятие, правда, не судили, но назвать происходящее «рядовой тренировкой» язык тоже не поворачивался – и из-за прямой интернет-трансляции и присутствия у бортиков кучи суперэкспертов с Татьяной Тарасовой во главе. Ничем не хуже внутреннего юниорского турнира, на котором в свое время впервые прыгнула четверной Трусова, будучи почти на полгода старше – 13 лет и восемь месяцев от роду против 13 и трех у Валиевой.

Она тренируется там же, откуда в 15 выскочили на небосклон Медведева с Загитовой и теперь готова выскочить Трусова – у Этери Тутберидзе. Что называется, знак качества. Причем специалисты отмечают умение новой восходящей звезды сочетать многооборотные прыжки а-ля Трусова с артистизмом и великолепным скольжением, как, допустим, у Алены Косторной. В общем, у нас грядет новая «бомба» помощнее прежних. Конвейер Тутберидзе работает как положено.

МЕСТО ВСТРЕЧИ - ЧЕТВЕРГ, 17.22

До декабрьского финала Гран-при Валиева с Лю не пересекутся. Наша фигуристка после Куршевеля будет кататься на этапе в Челябинске, а американка еще не определилась, где лучше завершать отбор – в Хорватии или в Италии. Но, так или иначе, в начале декабря они должны сойтись на туринско-финальном катке ради первой репетиции гипотетической битвы за олимпийское золото Пекина. Она начинается не «когда-то там впереди», а прямо сейчас.

Жеребьевка женской короткой программы в Куршевеле уже прошла. Валиева попала в третью разминку из шести и в четверг выйдет на лед в 17.22 по московскому времени.

Есть ли у нас в этом году другие интересные юниорки? Конечно да! И прежде всего – опять из воспитанниц Тутберидзе: 13-летние Майя Усачева и Дарья Хромых, а особенно – бронзовый призер финала предыдущего юниорского Гран-при Алена Канышева. Нынешним летом она ушла к Тутберидзе от прежней наставницы Светланы Пановой (точнее даже не ушла, а вернулась после 4-летней паузы) и на новогорских прокатах смотрелась весьма впечатляюще.

В общем, если вы думали, что в августе до большого фигурного катания еще далеко, то ошибались. Оно уже здесь. Оно – сегодня!

На каких этапах Гран-при-2019 будут выступать российские юниорки

Возраст Тренер 1 2 3 4 5 Камила Валиева 13 Этери Тутберидзе + + Майя Хромых 13 Этери Тутберидзе + + Дарья Усачева 13 Этери Тутберидзе + Алена Канышева 14 Этери Тутберидзе + Ксения Синицына 15* Светлана Панова + + Анастасия Тараканова 15* Светлана Панова + Виктория Васильева 15* Сергей Давыдов + Анна Тарусина 16 Сергей Давыдов +

Состав участников 6-го и 7-го этапов пока не определен.

* Таракановой и Васильевой 15 лет исполнилось до 1 июля этого года и поэтому они имеют право выступать и во «взрослых» международных турнирах нынешнего сезона, а Синицына - только в юниорских.

МЕДВЕДЕВА НАЧНЕТ С КИХИРЫ

А что же «взрослые». У них Гран-при стартует только в октябре, но до того наши звезды будут кататься на турнирах менее значимой серии – «челленджер». Плюс контрольные прокаты в Лужниках в начале сентября, где предусмотрены болельщики на трибунах (вход бесплатный) и прямые телетрансляции. Там обещались быть все: и Загитова, и Медведева, и Туктамышева. А как при нынешней, всеобще-российской фигурномании можно такое пропускать?

Но под судейский микроскоп наши любимицы попадут все-таки чуть позже. Через три недели, ближе к середине первого осеннего месяца. Зато там сразу такие битвы пойдут, что хоть стой - хоть падай!

С 12-го в канадском Оуквилле - Медведева против Кихиры и Теннелл.

С 13-го в итальянском Бергамо - Туктамышева, Софья Самодурова и Анна Щербакова друг против друга и, возможно (хотя пока непонятно – см. таблицу) против Элизабет Турсынбаевой.

А еще пяток дней спустя первые плоды своей заокеанской работы с новым (и знаменитым!) тренером Мариной Зуевой представят Евгения Тарасова с Владимиром Морозовым. На фоне китайцев и американцев.

Ничего себе начало…

Российские фигуристы и зарубежные звезды на первых трех этапах серии «челленджер»

12-14.09. Оуквилл 13-15.09. Бергамо 19-21.09. Солт-Лейк-Сити Мужчины Юдзуру Ханю (Япония), Киган Мессинг (Канада), Чжун Хван Ча (Корея) Андрей Лазукин, Дмитрий Алиев, Егор Мурашов (все - Россия), Боян Цзинь (Китай), Маттео Риццо (Италия) Винсент Чжоу (США) Женщины Евгения Медведева (Россия), Рика Кихира (Япония), Брэйди Теннелл (США) Елизавета Туктамышева, Софья Самодурова, Анна Щербакова (все - Россия), Вакаба Хигути (Япония), Элизабет Турсынбаева (Казахстан) - ?* Сатоко Мияхара (Япония) Пары - - Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия), Чен Пен/Ян Цзинь (Китай), Эшли Кейн/Тимоти Ледак (США) Танцы Пайпер Гиллс/Поль Пуарье (Канада) Анастасия Шпилевая/Григорий Смирнов, Екатерина Миронова/Евгений Устенко (все – Россия), Шарлен Гиньяр/Марко Фабри (Италия) Мэдисон Чок/Ивэн Бэйтс (США)

* Турсынбаева сначала заявилась на турнир в Бергамо, но вчера ее фамилии не было в списке участников на официальном сайте ISU.

Календарь сезона-2019/20

22-24 августа. Гран-при. Юниоры. 1-й этап. Куршевель (Франция)

29-31 августа. Гран-при. Юниоры. 2-й этап. Лейк-Плэсид (США)

5-7 сентября. Гран-при. Юниоры. 3-й этап. Рига (Латвия)

12-14 сентября. Челленджер. 1-й этап. Оуквилл (Канада)

12-14 сентября. Гран-при. Юниоры. 4-й этап. Челябинск (Россия)

13-15 сентября. Челленджер. 2-й этап. Бергамо (Италия)

19-21 сентября. Челленджер. 3-й этап. Солт-Лейк-Сити (США)

19-21 сентября. Гран-при. Юниоры. 5-й этап. Гданьск (Польша)

20-21 сентября. Челленджер. 4-й этап. Братислава (Словакия)

26-28 сентября. Челленджер. 5-й этап. Оберстдорф (Германия)

26-28 сентября. Гран-при. Юниоры. 6-й этап. Загреб (Хорватия)

3-5 октября. Гран-при. Юниоры. 7-й этап. Энья (Италия)

11-13 октября. Челленджер. 6-й этап. Эспо (Финляндия)

18-19 октября. Гран-при. 1-й этап. Лас-Вегас (США)

18-20 октября. Челленджер. 7-й этап. Минск (Белоруссия)

25-26 октября. Гран-при. 2-й этап. Келоуна (Канада)

1-2 ноября. Гран-при. 3-й этап. Гренобль (Франция)

2-3 ноября. Челленджер. 8-й этап. Дунгуань (Китай)

8-9 ноября. Гран-при. 4-й этап. Чунцин (Китай)

15-16 ноября. Гран-при. 5-й этап. Москва (Россия)

15-17 ноября. Челленджер. 9-й этап. Варшава (Польша)

22-23 ноября. Гран-при. 6-й этап. Саппоро (Япония)

5-7 декабря. Гран-при. Финал. Турин (Италия)

5-7 декабря. Челленджер. 10-й этап. Загреб (Хорватия)

24-29 декабря. Чемпионат России. Красноярск

9-22 января. Зимние юношеские олимпийские игры. Лозанна (Швейцария)

22-25 января. Чемпионат Европы. Грац (Австрия)

5-9 февраля. Чемпионат четырех континентов. Сеул (Корея)

4-8 марта. Чемпионат мира. Юниоры. Таллин (Эстония)

17-22 марта. Чемпионат мира. Монреаль (Канада)