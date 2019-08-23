Туктамышева учит четверной и помогает Лазукину с акселем - Советский спорт
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23 августа 2019 18:52Фигурное катаниеТатьянин Михаил

Туктамышева учит четверной и помогает Лазукину с акселем

В преддверии нового сезона подопечные Алексея Мишина показали свои новые программы.

Группа Алексея Мишина, первого и единственного «Профессора» нашего фигурного катания, дала в Санкт-Петербурге открытую тренировку. Трое членов национальной сборной – Андрей Лазукин, чемпионка Европы Софья Самодурова, а также чемпионка мира и главная «хулиганка» российской «фигурки» Елизавета Туктамышева показали, с чем собираются покорять мировые катки в наступающем сезоне.

Для всех троих, к слову, он начнется с турнира серии «Челленджер» «Ломбардиа Трофи», который пройдет с 13 по 15 сентября в итальянском Бергамо. Пока же у фигуристов есть возможность отточить свои программы. К тому же, не так давно поклонники фигурного катания обрушились с критикой на Туктамышеву за ее новую произвольную, которую Лиза показала этим летом на сборах в Эстонии прямо на катке торгового центра в Тарту. Претензии фанатов заключались в том, что программа похожа на предыдущую, дескать, Лиза повторяется.

«Это мой образ, мне он удается, с его помощью я могу показать катание, отличное от того, что показывают фигуристки, катающие «классику». Если это мое, то почему я не могу брать тем, что у меня хорошо получается? Это весёлая, лёгкая музыка. Уверена, зрители легко будут её воспринимать. Сама программа мне очень нравится, мы бы не поставили её, если бы я не была уверена, что она понравится публике. Это заводной, веселый, игривый стиль», - парировала Лиза все нападки после тренировки.

Кстати, этот номер Туктамышевой помогала ставить знаменитая канадка Ше-Линн Бурн, которая в свое время в паре с Виктором Краатцем соперничала в танцах на льду с Ильей Авербухом и Ириной Лобачевой. Лиза рассказала, как ей работалось с таким именитым хореографом.

«Работать с Ше-Линн Бурн было очень круто! Мне очень понравилось, хотя и было непросто – это совсем другой стиль. Но я бы хотела поработать с ней еще! Она очень четко все делает, замечает каждую мелочь. Она сама танцует вместе с тобой, тренирует каждый твой взгляд, каждое положение руки. Она же из Канады, и показала мне такие шаги, которые в своей фигурной жизни никогда не делала», - отметила фигуристка.

Программа, как охарактеризовал ее Алексей Мишин, комментирующий всю тренировку прямо на льду в микрофон, это «ближневосточный джаз». И в ней уже два тройных акселя. Но и этого журналистам показалось мало. Тукмашывешу спросили о четверных, намекая на то, что в новом сезоне во взрослое катание ворвутся вчерашние юниорки, которые эти четверные прыгают на раз-два.

Лиза на провокацию не поддалась, заметила, что если качественно исполнять имеющийся в ее арсенале контент, то можно конкурировать и с молодежью. Но в то же время рассказала, что все же учит четверной тулуп.

«Да, есть в планах четверной тулуп. Я сейчас прыгаю его на лонже и, может быть, звезды сойдутся, и я смогу его исполнять. Пока есть психологический барьер. Во взрослом возрасте, чтобы выучить четверной прыжок, нужно гораздо больше подготовки – на лонже, на полу, морально. Потому что если бы я была в такой физической форме, как сейчас, пять лет назад, то я бы уже прыгала этот четверной тулуп. Потому что это не намного сложнее, чем тройной аксель. Но пока я только настраиваю себя зайти на четверной тулуп без лонжа, не испугавшись», - говорит Туктамышева.

Софья Самодурова этим летом тоже начала учить новый прыжок, но пока тройной – аксель. По словам чемпионки Европы, этому получилось уделить не так много времени, как ей хотелось бы. В новом сезоне Соня покажет две совершенно разные по эмоциям программы. В короткой – огонь под «Джипси Кинг» и их культовое «Бамболейо», в произвольной – томная страсть «Танго Роксанны» из «Мулен Руж». Во время открытой тренировки с катка Софья ушла последняя, раз за разом оттачивая элементы. Танго, кстати, ставил для Самодуровой Илья Авербух.

Не отстает от партнерш по команде из петербургский «одиночник» Андрей Лазукин, который только в этом году дебютировал в национальной сборной, но уже вынужден взвалить на себя психологический груз от ожиданий болельщиков. После тренировки Лазукина прямо спросили, сколько четверных прыжков нужно ему для полного счастья, напомнив, что Натан Чен в одной программе исполняет их шесть.

«Шесть, конечно, для меня пока перебор, - усмехнулся Лазукин. - Но три в произвольной и два в короткой будет достаточно для того, чтобы конкурировать. С тройным акселем я продолжаю бороться в неравной битве, периодически я его побеждаю, но нерегулярно. Но сейчас стало гораздо лучше. Лиза Туктамышева и вся команда помогает мне в этой борьбе. В моей программе будет и четверной лутц, я до этого его уже исполнял, но сейчас мы все же решили поставить его в программу с самого начала сезона, потому что других вариантов нет. Нужно бороться и соревноваться».

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