Валиева: сразу 200 – и с четверным. Наша новая звезда побеждает в Куршевеле

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Когда в четверг она упала с каскада, фактически лишив себя половины (!) прыжков короткой программы, подумалось: а может мы ее слишком преувеличиваем-раздуваем, а? Мол, интерес все равно растет, как на дрожжах, и любая новая фигура этому интересу только способствует, даже если она не очень-то фигура. Типа народ скушает…

В пятницу Валиева доказала: она – не выдумка. А действительно реальная претендентка на олимпийское золото Пекина-2022.

Чему сразу способствовал чистейший четверной тулуп – в самом начале проката под общеизвестную музыку группы «Мьюз». И дальше все тоже было прекрасно, пусть и за единственным исключением – падения в конце программы с флипа, который вообще-то планировался как начало каскада...

Ну, планировался и планировался, на реальном льду бывает все. В группе Этери Тутберидзе, где тренируется эта девочка, считать прямо на льду, по ходу проката, слава богу, умеют. У Валиевой еще оставался один прыжковый элемент, она все сообразила – и несколькими секундами позже прицепила-таки комбинацию ойлер-сальхов (правда, только двойной – силенки явно заканчивались) к финальному лутцу.

Дальше все было, как полагается. Коронное супервращение (Юлия Липницкая четыре года назад поражала всех, задирая конек в небо с помощью двух рук, а Валиевой с ее обалденно-балетной растяжкой и одной руки более, чем достаточно), последний аккорд, оценки – и все ясно. Двести баллов за две программы в 13 лет на международных соревнованиях раньше набирала только Александра Трусова, и даже ей тогда, в сезоне-2017/18, это удалось отнюдь не сразу. На аналогичных дебютно-отборочных этапах Гран-при было 196-197. Так что пока Валиева в заочном соревновании опережает «королеву четверных».

Остается последний вопрос: что будет, когда она осмотрится-освоится на мировой арене и перестанет падать «на ерунде»?

Отвечаю: моментально получит за 220. В том числе – благодаря компонентам, которые Валиевой уже сейчас насыпают «под восемь», то есть, за 60 в сумме. А через год-другой будет 70-80, не меньше. Да, Трусова – феноменальная прыгунья, но между прыжками у нее особо ничего нет. Валиева – явно другая. Она катается словно не по твердому льду, а по пуховому облаку, глаз не оторвешь. Одно слово: балерина.

Другая подопечная Тутберидзе Майя Хромых, лидировавшая перед произвольной программой, катала ее последней, сразу после Валиевой, и не справилась. Два падения, была первая – стала третья. Кореянку, два дня подряд исправно выполнявшую роль прокладки между нашими фигуристками, я бы запомнил, но сильно выделять пока бы не стал.

Этап в Куршевеле завершится в субботу произвольными программами у мужчин и танцоров. Здесь интересно будет посмотреть на еще одного подопечного Тутберидзе (ее во Франции, кстати, нет – Валиеву и Хромых выводил на лед хореограф Даниил Глейхенгауз) Егора Рухина, хотя к взросло-элитному мужскому катанию это особого отношения пока в любом случае не имеет. Здесь ни в 13, ни в 15 лет большими чемпионами не становятся.

А в следующий уик-энд, на втором этапе юниорского Гран-при в Лейк-Плэсиде, состоится международный дебют ровесницы Валиевой и ее будущей оппонентки – Алисы Лю. У американки четверных пока вроде нет, зато она лихо прыгает тройной аксель и уже является действующей чемпионкой своей страны среди взрослых.

Куршевель (Франция)

Гран-при

Юниоры

1-й этап

Женщины

Произвольная программа

1. Камила Валиева (Россия) – 138,40

2. Ви Сэ Йон (Корея) – 125,32

3. Нана Араки (Япония) – 116,30

…5. Майя Хромых (Россия) – 111,60

Сумма двух программ

1. Камила Валиева (Россия) – 200,71

2. Ви Сэ Йон (Корея) – 191,07

3. Майя Хромых (Россия) – 179,32

4. Нана Араки (Япония) – 175,13

Мужчины

Короткая программа

1. Юма Кагияма (Япония) – 80,61

2. Мэттью Нильсен (США) – 70,19

3. Алекса Ракич (Канада) – 69,54

4. Егор Рухин (Россия) – 68,51

…9. Андрей Кутовой (Россия) – 62,10

Танцы

Короткая программа

1. Луисия Демуго/Тео Ле Мерсье (Франция) – 63,78

2. Елизавета Шанаева/Дэвид Нарижный (Россия) – 63,76

3. Екатерина Каташинская/Александр Васкович (Россия) – 60,89