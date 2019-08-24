Валиева: сразу 200 – и с четверным. Наша новая звезда побеждает в Куршевеле - Советский спорт
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24 августа 2019 08:42Фигурное катаниеТигай Лев

Валиева: сразу 200 – и с четверным. Наша новая звезда побеждает в Куршевеле

13-летняя Камила Валиева выиграла 1-й этап юниорского Гран-при-2019. Россиянка чисто исполнила четверной тулуп и преодолела гроссмейстерский рубеж в 200 баллов.

Когда в четверг она упала с каскада, фактически лишив себя половины (!) прыжков короткой программы, подумалось: а может мы ее слишком преувеличиваем-раздуваем, а? Мол, интерес все равно растет, как на дрожжах, и любая новая фигура этому интересу только способствует, даже если она не очень-то фигура. Типа народ скушает…

В пятницу Валиева доказала: она не выдумка. А действительно реальная претендентка на олимпийское золото Пекина-2022.

Чему сразу способствовал чистейший четверной тулуп в самом начале проката под общеизвестную музыку группы «Мьюз». И дальше все тоже было прекрасно, пусть и за единственным исключением падения в конце программы с флипа, который вообще-то планировался как начало каскада...

Ну, планировался и планировался, на реальном льду бывает все. В группе Этери Тутберидзе, где тренируется эта девочка, считать прямо на льду, по ходу проката, слава богу, умеют. У Валиевой еще оставался один прыжковый элемент, она все сообразила – и несколькими секундами позже прицепила-таки комбинацию ойлер-сальхов (правда, только двойной – силенки явно заканчивались) к финальному лутцу.

Дальше все было, как полагается. Коронное супервращение (Юлия Липницкая четыре года назад поражала всех, задирая конек в небо с помощью двух рук, а Валиевой с ее обалденно-балетной растяжкой и одной руки более, чем достаточно), последний аккорд, оценки – и все ясно. Двести баллов за две программы в 13 лет на международных соревнованиях раньше набирала только Александра Трусова, и даже ей тогда, в сезоне-2017/18, это удалось отнюдь не сразу. На аналогичных дебютно-отборочных этапах Гран-при было 196-197. Так что пока Валиева в заочном соревновании опережает «королеву четверных».

Остается последний вопрос: что будет, когда она осмотрится-освоится на мировой арене и перестанет падать «на ерунде»?

Отвечаю: моментально получит за 220. В том числе благодаря компонентам, которые Валиевой уже сейчас насыпают «под восемь», то есть, за 60 в сумме. А через год-другой будет 70-80, не меньше. Да, Трусова феноменальная прыгунья, но между прыжками у нее особо ничего нет. Валиева явно другая. Она катается словно не по твердому льду, а по пуховому облаку, глаз не оторвешь. Одно слово: балерина.

Другая подопечная Тутберидзе Майя Хромых, лидировавшая перед произвольной программой, катала ее последней, сразу после Валиевой, и не справилась. Два падения, была первая – стала третья. Кореянку, два дня подряд исправно выполнявшую роль прокладки между нашими фигуристками, я бы запомнил, но сильно выделять пока бы не стал.

Этап в Куршевеле завершится в субботу произвольными программами у мужчин и танцоров. Здесь интересно будет посмотреть на еще одного подопечного Тутберидзе (ее во Франции, кстати, нет Валиеву и Хромых выводил на лед хореограф Даниил Глейхенгауз) Егора Рухина, хотя к взросло-элитному мужскому катанию это особого отношения пока в любом случае не имеет. Здесь ни в 13, ни в 15 лет большими чемпионами не становятся.

А в следующий уик-энд, на втором этапе юниорского Гран-при в Лейк-Плэсиде, состоится международный дебют ровесницы Валиевой и ее будущей оппонентки Алисы Лю. У американки четверных пока вроде нет, зато она лихо прыгает тройной аксель и уже является действующей чемпионкой своей страны среди взрослых.

Куршевель (Франция)
Гран-при
Юниоры
1-й этап
Женщины

Произвольная программа
1. Камила Валиева (Россия) – 138,40
2. Ви Сэ Йон (Корея) – 125,32
3. Нана Араки (Япония) – 116,30
…5. Майя Хромых (Россия) – 111,60

Сумма двух программ
1. Камила Валиева (Россия) – 200,71
2. Ви Сэ Йон (Корея) – 191,07
3. Майя Хромых (Россия) – 179,32
4. Нана Араки (Япония) – 175,13

Мужчины

Короткая программа
1. Юма Кагияма (Япония) 80,61
2. Мэттью Нильсен (США) 70,19
3. Алекса Ракич (Канада) 69,54
4. Егор Рухин (Россия) 68,51
…9. Андрей Кутовой (Россия) 62,10

Танцы

Короткая программа
1. Луисия Демуго/Тео Ле Мерсье (Франция) 63,78
2. Елизавета Шанаева/Дэвид Нарижный (Россия) 63,76
3. Екатерина Каташинская/Александр Васкович (Россия) 60,89

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