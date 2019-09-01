Лю ответила Валиевой четверным лутцем. Американка тоже выиграла этап Гран-при - Советский спорт
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01 сентября 2019 13:40Фигурное катаниеТигай Лев

Лю ответила Валиевой четверным лутцем. Американка тоже выиграла этап Гран-при

В США на 2-м турнире юниорской серии Гран-при Алиса Лю первой в истории женского катания сделала в одной программе и тройной аксель, и прыжок в четыре оборота.

О феномене этой американки заговорили в январе, когда она в 13 лет выиграла чемпионат страны, чисто исполнив в двух программах три тройных акселя, что раньше удавалось только Мао Асаде, а из действующих фигуристок - вообще никому. Однако Алиса Лю на этом не остановилась, и за лето подготовила к своему дебюту на международной арене новую, еще более мощную бомбу.

ОНА УЖЕ ВРОВЕНЬ НЕ С ВАЛИЕВОЙ, А С ТРУСОВОЙ

О том, что в ночь с субботы на воскресенье в Лейк-Плэсиде ожидается нечто выдающееся, я узнал всего за сутки, причем случайно. Накануне на несколько минут опоздал на прямую трансляцию короткой программы Лю, в поисках этого видео наткнулся на ее другое выступление недельной давности, посмотрел - и чуть не упал со стула.

Нет, мне было известно, что она собиралась кататься на Aurora Games в Олбани. Но уж больно несерьезно выглядел формат этого шоу-фестиваля. Соревнования женских сборных мира и США по восьми видам спорта, выбор которых можно объяснить только женской же логикой: от хоккея до гимнастики, от настольного тенниса до паркура. А фигуристов там оценивают, как на детском утреннике: три члена жюри просто показывают бумажки с цифрами от нуля до десяти.

Когда Лю закончила произвольную программу, эти судьи, как по команде, пририсовали точки перед своими пятерками и подняли над головами три раза по 10.5, то есть, «выше крыши». И неудивительно: между двумя чистыми трикселями крошка Лю успешно приземлила самый сложный и дорогой прыжок в мире – четверной лутц!

До сих пор его делали только наши Александра Трусова с Анной Щербаковой. И лишь Трусова без падений исполняла в произвольной три многооборотных прыжка. То, что у нее все они были четверными, не так уж важно. Разница в «цене» между двойным и тройным акселями - почти такая же, как между тройными и четверными. При том, что последние в короткую программу включать запрещено, а один триксель – можно. Правда, не на юниорских, а на «взрослых» соревнованиях, но до них Лю успеет дорасти как раз к ближайшему олимпийскому сезону-2021/22.

Как и другая потенциальная претендентка на медали Игр в Пекине Камила Валиева. Напомню, что неделю назад в Куршевеле россиянка легко выиграла первый этап юниорского Гран-при-2019, прыгнув «на плюс» четверной тулуп и, несмотря на два падения, получив гроссмейстерские двести баллов. Однако ответ американки получился еще более впечатляющим: двести восемь!

МИРОВОЙ РЕКОРД КИХИРЫ УСТОЯЛ ЧУДОМ

В отличие от Валиевой во Франции,Лю в Лейк-Плэсиде короткую исполнила безошибочно. Рекордных достижений здесь быть не могло: у юниорок в первом из двух прокатов элементы регламентированы очень жестко, и обязательным является не только двойной аксель, но и второй отдельный прыжок. А поскольку им на этот сезон в ISU назначили ритбергер, то варианты остаются только с началом каскада, завершать который можно только тулупом, ритбергер повторять нельзя. Вот все сильнейшие и прыгают «3+3» лутц-тулуп, а куда деваться?

Но на следующий день пришел через произвольной, и Лю вырвалась на свободу. Начала с безупречных «3А+2Т». А через несколько секунд справилась и с четверным лутцем. Причем если в Олбани он у нее вышел явно недокрученным (дамам из тамошнего жюри с бумажками такие тонкости были, естественно, невдомек), то в Лейк-Плэсиде и профессиональным судьям придраться было почти не к чему. Они и не стали.

Правда, со второго, отдельного трикселя, американка все-таки упала, и там ей вдобавок присудили недоделанные пол-оборота, что в сумме стоило Лю баллов восьми-девяти. Но на этом ошибки закончились. Все, что сумели отыскать арбитры в оставшейся части программы - неясное ребро на флипе, то есть, балл-полтора. В итоге она получила за произвольную на 0,4 больше Валиевой и возглавила отборочный зачет Гран-при.

Теперь Лю появится на льду на пятом этапе в Гданьске - вновь через неделю после Валиевой, которая заявлена на четвертый в Челябинске. А в ближайший уик-энд в Риге сезон откроет другая сильная россиянка Алена Канышева. Хотя ей с личным рекордом чуть меньше двухсот бороться с двумя юными конкурентками будет проблематично. Ну, а первая встреча всех троих на одном катке должна быть в Турине, где в начале декабря состоится финал Гран-при.

И последнее: если бы не падение с акселя, Лю побила бы «взрослый» мировой рекорд по технической оценке за произвольную. Он сейчас принадлежит действующей чемпионке Гран-при Рике Кихире из Японии и равен 87,17. Аналогичное личное достижение Трусовой - 86,96. А американская Алиса при чистом прокате получила бы в Лейк-Плэсиде примерно 88 - или даже 90. Такие дела.

Сравнение оценок Люс оценками Валиевой на 1-м этапе Гран-при в Куршевеле

Алиса Лю

Камила Валиева

8.08.2005 (14 лет)

Дата рождения

24.06.2006 (13 лет)

147

Рост, см

149

Лора Липецки

Тренер

Этери Тутберидзе

69,30

31,81 (32,41)

39,87

29,43

- (0)

Короткая программа

База (максимум)*

Оценка за технику

Оценка за компоненты

Падения (штраф)**

62,31

26,49 (32,41)

32,39

30,92

3Л+3Т (-1,00)

138,80

70,41 (75,71)

80,14

59,66

3А (-1,00)

Произвольная программа

База (максимум)

Оценка за технику

Оценка за компоненты

Падения (штраф)

138,40

63,81 (63,81)

76,84

62,56

3Ф (-1,00)

208,10

Сумма двух программ

200,71

* В скобках - при безошибочном исполнении программы. ** Прыжковые элементы, с которых падали фигуристки.

Гран-при. Юниоры. 2-й этап. Лейк-Плэсид (США)

Женщины. Сумма двух программ

1. Алиса Лю (США) – 208,10

2. Парк Йон Йон (Корея) – 186,58

3. Анастасия Тараканова (Россия) – 179,29

Зачет Гран-при

1. Алиса Лю (США) – 15 очков

2. Камила Валиева (Россия) – 15

…5. Майя Хромых (Россия) – 11

…6. Анастасия Тараканова (Россия) - 11

Мужчины. Сумма двух программ

1. Сун Сато (Япония) – 217,12

2. Стефен Гоголев (Канада) – 203,70

3. Глеб Лутфуллин (Россия) – 203,50

…10. Матвей Ветлугин (Россия) – 176,09

Пары. Сумма двух программ

1. Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов (Россия) – 186,92

2. Ксения Ахантьева/Валерий Колесов (Россия) – 171,19

3. Алина Пепелева/Роман Плешков (Россия) – 159,29

Танцы. Сумма двух программ

1. Эвонли Нгуен/Вадим Колесник (США) – 170,80

2. Диана Дэвис/Глеб Смолкин (Россия) – 160,17

3. Натали Ташлерова/Филип Ташлер (Чехия) – 150,00

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