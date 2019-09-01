Лю ответила Валиевой четверным лутцем. Американка тоже выиграла этап Гран-при

О феномене этой американки заговорили в январе, когда она в 13 лет выиграла чемпионат страны, чисто исполнив в двух программах три тройных акселя, что раньше удавалось только Мао Асаде, а из действующих фигуристок - вообще никому. Однако Алиса Лю на этом не остановилась, и за лето подготовила к своему дебюту на международной арене новую, еще более мощную бомбу.
О том, что в ночь с субботы на воскресенье в Лейк-Плэсиде ожидается нечто выдающееся, я узнал всего за сутки, причем случайно. Накануне на несколько минут опоздал на прямую трансляцию короткой программы Лю, в поисках этого видео наткнулся на ее другое выступление недельной давности, посмотрел - и чуть не упал со стула.
Нет, мне было известно, что она собиралась кататься на Aurora Games в Олбани. Но уж больно несерьезно выглядел формат этого шоу-фестиваля. Соревнования женских сборных мира и США по восьми видам спорта, выбор которых можно объяснить только женской же логикой: от хоккея до гимнастики, от настольного тенниса до паркура. А фигуристов там оценивают, как на детском утреннике: три члена жюри просто показывают бумажки с цифрами от нуля до десяти.
Когда Лю закончила произвольную программу, эти судьи, как по команде, пририсовали точки перед своими пятерками и подняли над головами три раза по 10.5, то есть, «выше крыши». И неудивительно: между двумя чистыми трикселями крошка Лю успешно приземлила самый сложный и дорогой прыжок в мире – четверной лутц!
До сих пор его делали только наши Александра Трусова с Анной Щербаковой. И лишь Трусова без падений исполняла в произвольной три многооборотных прыжка. То, что у нее все они были четверными, не так уж важно. Разница в «цене» между двойным и тройным акселями - почти такая же, как между тройными и четверными. При том, что последние в короткую программу включать запрещено, а один триксель – можно. Правда, не на юниорских, а на «взрослых» соревнованиях, но до них Лю успеет дорасти как раз к ближайшему олимпийскому сезону-2021/22.
Как и другая потенциальная претендентка на медали Игр в Пекине Камила Валиева. Напомню, что неделю назад в Куршевеле россиянка легко выиграла первый этап юниорского Гран-при-2019, прыгнув «на плюс» четверной тулуп и, несмотря на два падения, получив гроссмейстерские двести баллов. Однако ответ американки получился еще более впечатляющим: двести восемь!
В отличие от Валиевой во Франции,Лю в Лейк-Плэсиде короткую исполнила безошибочно. Рекордных достижений здесь быть не могло: у юниорок в первом из двух прокатов элементы регламентированы очень жестко, и обязательным является не только двойной аксель, но и второй отдельный прыжок. А поскольку им на этот сезон в ISU назначили ритбергер, то варианты остаются только с началом каскада, завершать который можно только тулупом, ритбергер повторять нельзя. Вот все сильнейшие и прыгают «3+3» лутц-тулуп, а куда деваться?
Но на следующий день пришел через произвольной, и Лю вырвалась на свободу. Начала с безупречных «3А+2Т». А через несколько секунд справилась и с четверным лутцем. Причем если в Олбани он у нее вышел явно недокрученным (дамам из тамошнего жюри с бумажками такие тонкости были, естественно, невдомек), то в Лейк-Плэсиде и профессиональным судьям придраться было почти не к чему. Они и не стали.
Правда, со второго, отдельного трикселя, американка все-таки упала, и там ей вдобавок присудили недоделанные пол-оборота, что в сумме стоило Лю баллов восьми-девяти. Но на этом ошибки закончились. Все, что сумели отыскать арбитры в оставшейся части программы - неясное ребро на флипе, то есть, балл-полтора. В итоге она получила за произвольную на 0,4 больше Валиевой и возглавила отборочный зачет Гран-при.
Теперь Лю появится на льду на пятом этапе в Гданьске - вновь через неделю после Валиевой, которая заявлена на четвертый в Челябинске. А в ближайший уик-энд в Риге сезон откроет другая сильная россиянка Алена Канышева. Хотя ей с личным рекордом чуть меньше двухсот бороться с двумя юными конкурентками будет проблематично. Ну, а первая встреча всех троих на одном катке должна быть в Турине, где в начале декабря состоится финал Гран-при.
И последнее: если бы не падение с акселя, Лю побила бы «взрослый» мировой рекорд по технической оценке за произвольную. Он сейчас принадлежит действующей чемпионке Гран-при Рике Кихире из Японии и равен 87,17. Аналогичное личное достижение Трусовой - 86,96. А американская Алиса при чистом прокате получила бы в Лейк-Плэсиде примерно 88 - или даже 90. Такие дела.
Сравнение оценок Люс оценками Валиевой на 1-м этапе Гран-при в Куршевеле
Алиса Лю
Камила Валиева
8.08.2005 (14 лет)
Дата рождения
24.06.2006 (13 лет)
147
Рост, см
149
Лора Липецки
Тренер
Этери Тутберидзе
69,30
31,81 (32,41)
39,87
29,43
- (0)
Короткая программа
База (максимум)*
Оценка за технику
Оценка за компоненты
Падения (штраф)**
62,31
26,49 (32,41)
32,39
30,92
3Л+3Т (-1,00)
138,80
70,41 (75,71)
80,14
59,66
3А (-1,00)
Произвольная программа
База (максимум)
Оценка за технику
Оценка за компоненты
Падения (штраф)
138,40
63,81 (63,81)
76,84
62,56
3Ф (-1,00)
208,10
Сумма двух программ
200,71
* В скобках - при безошибочном исполнении программы. ** Прыжковые элементы, с которых падали фигуристки.
Гран-при. Юниоры. 2-й этап. Лейк-Плэсид (США)
Женщины. Сумма двух программ
1. Алиса Лю (США) – 208,10
2. Парк Йон Йон (Корея) – 186,58
3. Анастасия Тараканова (Россия) – 179,29
Зачет Гран-при
1. Алиса Лю (США) – 15 очков
2. Камила Валиева (Россия) – 15
…5. Майя Хромых (Россия) – 11
…6. Анастасия Тараканова (Россия) - 11
1. Сун Сато (Япония) – 217,12
2. Стефен Гоголев (Канада) – 203,70
3. Глеб Лутфуллин (Россия) – 203,50
…10. Матвей Ветлугин (Россия) – 176,09
Пары. Сумма двух программ
1. Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов (Россия) – 186,92
2. Ксения Ахантьева/Валерий Колесов (Россия) – 171,19
3. Алина Пепелева/Роман Плешков (Россия) – 159,29
Танцы. Сумма двух программ
1. Эвонли Нгуен/Вадим Колесник (США) – 170,80
2. Диана Дэвис/Глеб Смолкин (Россия) – 160,17
3. Натали Ташлерова/Филип Ташлер (Чехия) – 150,00