Фигурист ростом 216 см: такого вы еще не видели. Как прошли контрольные прокаты - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
08 сентября 2019 21:01Фигурное катаниеЧикирис Олег

Фигурист ростом 216 см: такого вы еще не видели. Как прошли контрольные прокаты

В субботу и воскресенье в Лужниках прошли контрольные прокаты сборной России.

В 16.00 – встреча с Игорем Акинфеевым, в 16.45 – с Никитой Крюковым, в 17.30 – Сергеем Карякиным, -- вещал громкоговоритель на подходе к Малой арене. Народу в «Лужниках» в эти дни было море. Еще бы – день города!

Возле самого дворца спорта ваш корреспондент лицом к лицу столкнулся с бывшим бобслеистом, бывшим руководителем Юнармии и бывшим олимпийским чемпионом Дмитрием Труненковым. Вообще-то бывших олимпийских чемпионов не бывает, но у нас встречается и не такое.

На сцене между Большой и Малой аренами зажигали юные короли и королевы поп-музыки. Особенно адским набором слов музыкальных композиций выделялась самая популярная женщина страны Ольга Бузова:

- Твои слова – водица, так не годится.

Ты разводил умело, но я не хотела разводиться.

И так далее минут пять в том же духе. Завершался этот содержательный опус моралью, а скорее аморалью:

- Моё тело; моё, моё тело; е-е.

Моё тело; моё, моё, моё; о-о!

Народ был в восторге.

БЕТИНА ПОПОВА И ТИМОФЕЙ МОЗГОВ

2019-09-08_18-26-42

Прокаты фигуристов, понятно, были одной из вишенок на торте городского праздника. Существуют они для того, чтобы накануне сезона спортсмены показали специалистам и судьям свои программы. Программы эти не всегда еще готовы на 100 процентов и можно внести изменения. Кто-то выступает в костюмах, а кто-то в черном трико, публику когда-то пускали на эти мероприятия, а иногда и делали их закрытыми. На этот раз на Малую арену «Лужников» продавались билеты, что, учитывая популярность фигурного катания, вполне разумно. Цены доходили до 2500, и достать билеты было почти нереально. Правда, на аллеях лужниковского парка совершенно бесплатно можно было увидеть парников, тренирующих поддержки, и разминающихся одиночников. Некоторые зрители пользовались моментом.

Ледовое зрелище было, само собой, намного интереснее. Интриговала и взрослая премьера девчачьего трио Трусова – Щербакова – Косторная, которое призвано стереть с лица Земли всех, кому больше 15-ти. И выступления тех, кого они призваны «стереть»: Медведевой, Загитовой, Туктамышевой и компании. И качественный результат сотрудничества Марины Зуевой с Евгенией Тарасовой и Владимиром Морозовым. И яркое возвращение олимпийской чемпионки Ксении Столбовой на лед с новым партнером – Андреем Новоселовым. И многое другое.

Не прогадали и те, кто смотрел прокаты на сайте Первого канала. В отличие от тех, кто смотрел прокаты с трибун, они могли увидеть фигуриста ростом 216 см. По крайней мере, такой вывод можно было сделать из титров, где партнер Бетины Поповой Сергей Мозгов был назван Тимофеем.

ТРИ ТРИКСЕЛЯ ТУКТАМЫШЕВОЙ

Выступления женщин, как главное событие прокатов, были сдвинуты на вечер. Евгения Медведева удивила бордовым цветом волос и падениями, что в короткой, что в произвольной программах. Ошибки она объяснила недостаточной физической готовностью. В субботу двукратная чемпионка мира также отмечала поддержку своих болельщиков, сетуя, что ее недоброжелатели, считают, что она им платит зарплату.

-- Пусть так считают! Мне это неважно, -- заявила Евгения, предельно мобилизованная выходившая и на лед, и на общение с журналистами.

В воскресенье же версия о «зарплате» была опровергнута окончательно, когда поклонники Медведевой устроили флешмоб, завалив лед сотнями плюшевых мишек. Если фигуристка платит им зарплату, то фамилия у нее должна быть Абрамович. Нет, конечно! Женю просто очень любят, и есть за что. Как любят и Алину Загитову – весь зал был увешан плакатами: «Алина»! Короткую программу фигуристка откатала безошибочно, произвольную – почти идеально! После второго проката фигуристки ее фанаты тоже устроили флешмоб, забросав лед плюшевыми сердцами и коронами.

Порадовала и одновременно огорчила Туктамышева. Порадовала аж тремя тройными акселями в двух программах. Огорчила слишком академичной короткой программой.

-- Тоска, -- сказал кто-то из зрителей.

-- Зеленая, -- отозвался другой, намекая на цвет платья Елизаветы.

С короткой у Туктамышевой вообще получилась какая-то чехарда: программа, поставленная, знаменитой Ше-Линн Бурн, была забракована и потом те же движения были положены на другую музыку. Странно и непонятно. Впрочем, с тремя трикселями Лиза может кататься хоть под Бузову – успех гарантирован.

ТРИ ЧЕТВЕРНЫХ ТРУСОВОЙ

Что касается «молодежи», которая по стечению обстоятельств дружно попала во вторую разминку в короткой программе, то 15-летние девчонки заметно нервничали. Несмотря на это, прыжки в короткой программе были выполнены безошибочно, с остальными элементами с разной степенью уверенности они тоже справились.

В микст-зону Косторная пришла с приносящим удачу плюшевым единорогом, Трусова – с подаренной Медведевой игрушечной собакой. Живая, правда, тоже была неподалеку, видимо, у кого-то из родственников на трибунах. Саша даже грозилась принести чихуахуа по имени Тина в микст-зону, но потом передумала (Тина, само собой, тоже приносит удачу).

В общем, за пределами льда катка это хороший «детский сад» - девчонки в их возрасте и должны быть такими. А вот на катке они преображаются, не обращая внимания ни на какие авторитеты. В произвольной программе Щербакова попыталась исполнить четверной лутц, но неудачно. А вот Трусовой этот прыжок покорился. Потом она сделала еще два четверных тулупа в каскаде и одиночный. Фантастика!

То ли еще будет. Готовьтесь: этот сезон мы запомним надолго.

Фигурист ростом 216 см: такого вы еще не видели. Как прошли контрольные прокаты В субботу и воскресенье в Лужниках прошли контрольные прокаты сборной России. 08.09.2019 21:01 Фигурное катание Чикирис Олег
Еще по теме:
Загитова выступит в контрольных прокатах вслед за Медведевой Алексей Мишин: Никогда в межсезонье Туктамышева не была в такой хорошей форме Спиридонов оскорбил Туктамышеву из-за матча «Зенит» - «Ахмат»
Медведев – в четвертьфинале в Нью-Йорке. И там его ждет не Джокович Даниил Медведев впервые в карьере вышел в четвертьфинал турнира «Большого шлема». 02.09.2019 09:00 Теннис Мысин Николай
Медведев показал средний палец трибунам. А после – обыграл Фелисиано Лопеса Даниил Медведев впервые в карьере пробился в 1/8 финала Открытого чемпионата США. В субботу рано утром по московскому времени он победил Фелисиано Лопеса – 7:6 (7:1), 4:6, 7:6 (9:7), 6:4. 31.08.2019 14:26 Теннис Мысин Николай
«Не нужно делать выводы по одной игре». Что говорили Знарок и Мактавиш после матча Тренеры «Локомотива» и «Спартака» подвели итоги матча. 04.09.2019 23:30 Хоккей Костяев Иван
Еще по теме:
«Авангард» дома переиграл «Торпедо» «Спартак» уступил минскому «Динамо» Андрей Скабелка – после поражения от «Куньлуня»: Лед плохой. Непривычно играть в +40
«Шахматы» Медведева и юбилей Серены. Чем уже запомнился US Open На Открытом чемпионате США определились полуфиналисты. И в их числе есть один россиянин – Даниил Медведев продолжает свое чудо-лето! «Советский спорт» – о его последних успехах, вылете Федерера и Джоковича и юбилейной победе Серены. 05.09.2019 16:30 Теннис Мысин Николай
Почему за эту сборную не стыдно. Колонка Николая Яременко Главный редактор «Советского спорта» поймал себя на мысли: впервые за долгие годы смотришь в турнирную таблицу и не считаешь оставшиеся матчи. 07.09.2019 18:00 Футбол Яременко Николай
Черчесов учит привыкать к хорошему Сборная России, которой в понедельник играть в Калининграде с Казахстаном, возможно, скучна своей предсказуемостью, и это лучше «сюрпризов» прошлых лет, вгонявших в страну в депрессию и самоуничтожение. 08.09.2019 12:07 Футбол Мощенко Захар
Спартак Гогниев: Больше всего в Осетии хотели попасть на ЦСКА На этой неделе была сформирована сетка Кубка России. 06.09.2019 13:30 Футбол Артамонов Антон
Одной ногой – на Евро. Россия победила Шотландию Команда Станислава Черчесова добыла волевую победу в Глазго и на 90 процентов обеспечила себе выход на чемпионат Европы 2020 года. 07.09.2019 00:00 Футбол Мощенко Захар
Игорь Малиновский: Я как Мимино, мне по душе малая авиация На летнем юниорском чемпионате мира по биатлону в Минске Игорь Малиновский завоевал две бронзовые медали. Теперь звездный юниор окончательный перешел на взрослый уровень. 04.09.2019 14:30 Биатлон Волохов Юрий
Новости
21:09 Хасиков лидирует на выборах главы Калмыкии
21:01 Футбол Михал Билек: У сборной России на каждой позиции отличные футболисты
20:52 Футбол Грузия отняла очки у Дании
20:26 Футбол Селихов получил травму на тренировке
20:06 Футбол «Ростов» забил три безответных мяча сборной Сирии
19:52 Футбол «Торпедо» обыграло «Химки» в матче лидеров ФНЛ
19:32 Хоккей «Авангард» дома переиграл «Торпедо»
19:27 Хоккей «Спартак» уступил минскому «Динамо»
19:22 Футбол Евгений Коноплянка: Бундеслига – не мой чемпионат
19:14 Футбол «Динамо» сыграло вничью с РФШ
19:11 Теннис Заслуженный тренер России: У Медведева есть оружие против Надаля
19:05 Футбол Месси мог оказаться в «Арсенале» в 2003 году
18:59 Футбол «Арсенал» намерен продлить контракт с Ляказеттом
18:36 Футбол «Ювентус» будет получать в три раза больше от титульного спонсора благодаря трансферу Роналду
18:17 Футбол Маринато Гилерме: Мы играем дома и должны победить
18:17 Футбол Дубль Мхитаряна помог Армении обыграть Боснию и Герцеговину
18:05 Баскетбол ЧМ в Китае. Испанцы обыграли Сербию, аргентинцы одолели Польшу
17:52 Формула-1 Гран-При Италии. Леклер выиграл вторую гонку в сезоне, Квят сошел с трассы
17:31 Футбол Сергей Семак: Кокорин – один из лучших в России. Иметь такого футболиста – мечта
17:05 Теннис Сафин оценил шансы Медведева на победу в матче с Надалем
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика