Медведева открыла сезон: черное трико и лишь «-3» от Кихиры - Советский спорт
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13 сентября 2019 10:34Фигурное катаниеТигай Лев

Медведева открыла сезон: черное трико и лишь «-3» от Кихиры

На первом «челленджере» сезона в Канаде россиянка Евгения Медведева чисто исполнила короткую программу и идет второй, уступая только Рике Кихире из Японии.

В минувшие выходные она выступала на контрольных прокатах в Москве – и вот, всего пять дней спустя, уже катается за океаном. Правда, от своей канадской базы Евгении Медведевой далеко ехать не пришлось. Двухсоттысячный Оуквилл, название которого можно перевести на русский, как прозаичные Дубки, расположен всего в тридцати километрах от Торонто, где Женя тренируется в группе Брайана Орсера.

Традиционный турнир «Осенняя классика» стал для Медведевой первой в сезоне проверкой в плане судейских оценок. Кроме того, двукратная чемпионка мира показала всем новый костюм – черный, облегающий комбинезон-трико, расшитый стразами. Напомню, что год назад полоса неудач у Жени началась именно с Оуквилла, где она проиграла американке Брэйди Теннелл и потом до конца года не могла прийти в себя.

Теннелл на канадской «классике» сейчас нет, но на ее месте возникла еще более грозная соперница – действующая чемпионка Гран-при Рика Кихира. По жеребьевке они с Медведевой получили соседние стартовые номера, однако катались с интервалом почти в полчаса. Японка закрывала вторую разминку и выступила безупречно. Начиная с коронного тройного акселя, за который почти все судьи поставили «+4». Больше11 баллов «на выходе» за один элемент.

Компоненты Кихире, правда, чуть придержали. Видимо, не всем пришлась по душе ее новая короткая под «Завтрак в Багдаде» шведского джаз-гитариста Ульфа Вакениуса. Но сумма все равно получилась о-го-го. Кроме японки (ей принадлежит мировой рекорд – 83,97) при новых правилах больше получали только две фигуристки: Алина Загитова и Елизавета Туктамышева. Так что Кихира осталась вполне довольна. В ожидании оценок она весело дурачилась с автоматической телекамерой, то переворачивая ее вверх ногами, на собственные коньки, то возвращая обратно.

Дальше была заливка льда и новая разминка, где первой значилась как раз Медведева. И, в отличие от проката с падением в Лужниках, на сей раз у нее все получилось отменно. Красиво, образно, цельно – мировая премьера постановки на музыку «Мьюз» удалась на все сто. Даже «неясное» ребро, которое по традиции выскочило у Жени на лутце, не помешало судьям дать за прыжок от «+1» до «+3» - похоже, у них случилось короткое раздвоение сознания.

Никаких восторгов после проката Медведева, впрочем, не выражала. Вела себя спокойно и уверенно - как человек, просто сделавший свою работу. Хотя она почти на балл улучшила личный рекорд, заметно опередила Кихиру по компонентам и в промежуточном протоколе расположилась всего-то на 3,04 позади японки. Все прочие отстали очень далеко.

Что ж, пока у Жени все идет хорошо. Произвольная программа в канадских «Дубках» будет сегодня, но очень поздно. Медведева и Кихира выйдут на лед, когда в Москве будет уже за полночь. Соответственно, 14-й и 16-й, то есть, последней. А несколькими часами раньше, днем, стартует другой «челленджер», в Италии. С Туктамышевой, Анной Щербаковой, Софьей Самодуровой и много кем еще. «Взрослый» сезон-2019/20 сразу берет с места в карьер.

Оуквилл (Канада)
Серия «Челленджер»
1-й этап
Женщины
Короткая программа

1. Рика Кихира (Япония) – 78,18
2. Евгения Медведева (Россия) – 75,14
3. Карен Чен (США) – 60,89

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