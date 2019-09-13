Туктальдино из Бергамо. Туктамышева лидирует на турнире в Италии

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Если кто не забыл, у нас с вами сегодня пятница, 13-е. И в Италии, подозреваю, тоже. Может потому экс-чемпионка мира Елизавета Туктамышева не смогла чисто приземлить свой тройной аксель (сплошные «-1») и, получив лучшие оценки турнира в короткой программе, осталась ими недовольна все равно. Как и сидевший рядом ее тренер Алексей Мишин. Первая-то первая, но 73 есть 73. При личном рекорде за восемьдесят это негусто.

Вообще новая постановка туктамышевской короткой на музыку известного мастера танго Астора Пьяцоллы вызывает массу вопросов. Многие считают, что она «ни о чем». С другой стороны, фигуристка сама уже призналась, что решила поэкспериментировать – попробовать себя в лирическом амплуа. Не получится – ну, значит, не получится. Глупо было бы не попробовать, разве нет?

На этот счет у меня есть простое-циничное мнение: короткая есть короткая, ее можно катать хоть под стиральную машину, при чистых прыжках много не проиграешь – тем более с трикселем. А разговоры о «плохих постановках» здесь начинаются только если кто-то что-то не доделал. Как Туктамышева в Бергамо, где она выиграла год назад и где, подозреваю, все равно выиграет теперь. Она наша Туктальдино. А оценки еще подрастут, сезон-то на Бергамо не заканчивается.

Но сейчас, в заочном соревновании с участницами другого, канадского «челленджера» Туктамышева явно проиграла. Полтора балла от знакомой конкурентки Евгении Медведевой, пусть та и идет на своем турнире второй после Рики Кихиры. У Медведевой трикселей нет, зато она откатала у себя чисто и красиво. Маятник соперничества между ними качнулся в другую, женину сторону.

Но вернемся в Бергамо. Вчерашнюю юниорку Анну Щербакову здешние судьи не восприняли как-то уж совсем, даже с учетом недокрута в конце каскада лутц-ритбергер. А партнерша Туктамышевой по группе Мишина Софья Самодурова сама, похоже, не шибко готова к новому сезону. Там были и падение, и недокрут, и вообще. Извиняюсь за прямоту, но уж больно толстая она какая-то. Хотя вполне могу ошибаться.

Произвольная программа в Бергамо будет завтра вечером, и там Туктамышева должна прыгать два тройных акселя. Посмотрим, как у нее выйдет, и непременно сравним с ночными-канадскими Медведевой-Кихирой. Жаль только Щербакова с Самодуровой расстроили. Девчата, вы чего?

Бергамо (Италия)

Серия «Челленджер». 2-й этап.

Женщины. Короткая программа

1. Елизавета Туктамышева (Россия) – 73,66

2. Ю Юн (Корея) – 70,47

3. Анна Щербакова (Россия) – 67,73

…8. Софья Самодурова (Россия) – 53,82