Когда серебро – тоже победа. Медведева в Канаде каталась просто здорово

Если накануне Медведева была нарочито сдержана, понимая, что главное испытание турнира у нее еще впереди, то после произвольной программы скрывать эмоции было уже незачем. Россиянка и вскинутым кулаком на катке потрясла, и прокат с тренером Брайаном Орсером обсуждала затем с радостной улыбкой. Оценки ее тоже явно устроили. 217 – это всего на пять баллов меньше, чем весной на бронзовом чемпионате мира. И на целых 13 больше, чем было у Жени ровно год назад на том же самом «челледжере» в Оквилле.

Тогда Медведева только-только приехала в Канаду, чувствовала себя неуверенно и, как следствие, угодила в затяжную полосу неудач. Сейчас мы видим совсем другую фигуристку. Она полностью освоилась у Орсера, обрела твердую почву под ногами – и вот результат.

КИМОНО С ЦВЕТАМИ САКУРЫ

Для произвольной на музыку из фильма «Мемуары гейши» Жене сшили элегантное платье-кимоно. Черное, с белой окантовкой, бордовым поясом и усыпанное розовыми цветами сакуры. Зрители в Оквилле первыми увидели новый наряд и остались в полном восторге – как от него, так и от всей программы. Хотя мне, признаться, чего-то не хватило. Наверное, распахнутых медведевских глазищ, устоять перед которыми всегда было нельзя. Но с другой стороны гейше страсти-мордасти не шибко к лицу, ведь так? Хочет Женя поэкспериментировать с новыми образами – да на здоровье.

Каталась Медведева предельно собранно, чуть закрепощенно, я бы даже сказал, деловито. Ей было очень важно сделать все хорошо – и она сделала. Теперь можно выдохнуть и спокойно шлифовать свежие постановки. Времени на это впереди – вагон.

В Оквилле редиски-судьи все-таки углядели у россиянки пару недокрутов: на ритбергере (что в каскаде с сальховом) и на одном из лутцев. Из которых к тому же вновь повылезали проклятые ребра – то «неясное», то «неправильное». Не возьму в толк, зачем они с Орсером ставят в произвольную два лутца и всего один флип, который у Жени куда надежней. Разница по «базе» между этими прыжками смешная, какие-то 0,6. А за толчок с «плохого» ребра с нее сразу сняли больше двух баллов, а потом еще и «минусами» добавили. К чему этот упрямый риск?

15 МИНУТ ЛИДЕРСТВА

Впрочем, не будем придираться. Главное, что Медведева хорошо начала сезон. После произвольной она какое-то время даже лидировала, пусть и недолго, минут 15. Пока не выехала на лед и не отбарабанила чистенько свою программу Рика Кихира. Ее в новом сезоне тоже потянуло на экзотический Восток, хотя, если считать от Японии, то получается наоборот, на Запад. В короткой у Кихиры был «Завтрак в Багдаде», теперь вот «Бейрутское такси» и еще что-то явно индийское.

Но самым важным был не этот музыкальный винегрет, а то, что Кихира под него сделала оба тройных акселя. К одному судьи слегка придрались, однако японке все равно первый раз в карьере удалось выполнить три этих суперпрыжка на одном турнире без падений, «бабочек», и сильных недокрутов в пол-оборота.

Шансов обыграть такую Кихиру у Медведевой, если честно, не было, и итоговой разницей «-6,73» Женя может быть вполне довольна. Сорви японка хоть один триксель – и уже она оказалась бы в Оквилле второй.

В следующий раз мы увидим Медведеву в конце октября, на канадском же этапе другой, более престижной серии – Гран-при. Но это вовсе не означает, что нужно сидеть и ждать целых полтора месяца. Какое там! Уже сегодня днем в Челябинске катает произвольную с четверным тулупом 13-летняя Камила Валиева. А еще через несколько часов придет черед Елизаветы Туктамышевой на «челледжере» в итальянском Бергамо.

Оквилл (Канада)

Серия ISU Challenger

Autumn Classic International

Женщины

Произвольная программа

1. Рика Кихира (Япония) – 145,98

2. Евгения Медведева (Россия) – 142,29

3. Лим Ын Су (Корея) – 128,07

Итог

1. Рика Кихира (Япония) – 224,16

2. Евгения Медведева (Россия) – 217,43

3. Лим Ын Су (Корея) – 184,38