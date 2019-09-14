Валиева в Челябинске – впереди Медведевой в Канаде. Несмотря на падение - Советский спорт
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14 сентября 2019 17:35Фигурное катаниеТигай Лев

Валиева в Челябинске – впереди Медведевой в Канаде. Несмотря на падение

13-летняя Камила Валиева выиграла домашний этап юниорского Гран-при и вышла в финал - с феноменальными оценками и с двумя четверными в произвольной программе!

Три недели назад в Куршевеле она скрутила тулуп в четыре оборота и преодолела гроссмейстерский рубеж в двести баллов за две программы. Но уже через несколько дней Алиса Лю ответила нашей восходящей звезде четверным лутцем и парой тройных акселей - 208:200 в пользу американки.

Сегодня империя (именно так!) российского женского фигурного катания нанесла Америке впечатляющий ответный удар. В присутствии забитого челябинского зала на семь с половиной тысяч человек, который регулярно вскакивал на ноги и орал так, что местному хоккейному «Трактору» впору обзавидоваться.

Напомню, что во ФранцииКамилаВалиева падала дважды – чтов короткой программе, что в произвольной. Здесь же первый прокат у нее получился - чище не бывает. А перед вторым вдруг возник новый сюжетный поворот: на утренней тренировке Валиева сделала два четверных: и отдельно, и в каскаде! Ничего себе ягодки…

Тренер Сергей Дудаков, представлявший на турнире московскую «банду» Этери Тутберидзе, умело отбрыкивался от журналистов рассказами, что это, дескать, перестраховка на случай «мало ли что». Но по тому, как он напутствовал Валиеву перед выходом на лед, моментально стало ясно: никакая это не перестраховка - это новый удар! Это лучше всего подтверждал живой (и даже слегка животный) страх в глазах Камилы.

Что вскоре подтвердилось непосредственно на льду. За первым (и идеальным, на «+3»!) четверным тулупом немедля последовал двойной – то бишь, каскад. А после небольшой передышки Валиева прыгнула квад и отдельно, но… Уже по сильно наклонному вылету было понятно, что спасти элемент будет очень трудно. Падение. Эх-ма…

Хотя докручено там было полностью, без каких-либо вопросов. И за все остальное, до самого конца, она получила сплошные «плюс три-четыре-пять». Этап, конечно, домашний, но ведь и Лю свои 208 хапнула не где-нибудь, а в США.

Валиевой в Челябинске поставили под 222. Меньше балла до юниорского рекорда мира Александры Трусовой. А если бы Камила не упала, это было бы 230. Да-да!Вторая сумма в истории и стопроцентный мировой рекорд по технике в произвольной. По последнему она и так Кихире проиграла совсем немного, три с небольшим. Причем идеальной Кихире, а не той, что минувшей ночью обыграла Евгению Медведеву на «взрослом» «челленджере» в Канаде. С этой же получилась почти ничья.

А с Медведевой? Что ж, докладываю. Валиева превзошла двукратную чемпионку мира на 4,52. При том, что Медведева в Канаде - не падала.

Гран-при. Юниоры. 4-й этап. Челябинск

Женщины

Короткая программа

1. Камила Валиева (Россия) – 73,56

2. Ксения Синицына (Россия) – 73,04

3. Виктория Васильева (Россия) – 67,04

Произвольная программа

1. Камила Валиева (Россия) –148,39

2. Виктория Васильева (Россия) – 131,75

3. Ксения Синицына (Россия) –131,21

Сумма двух программ

1. Камила Валиева (Россия) –221,95

2. Ксения Синицына (Россия) –204,25

3. Виктория Васильева (Россия) – 198,79

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