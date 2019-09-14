Переодевание на льду. Щербакова обошла Туктамышеву в Бергамо

Мы видели это еще неделю назад в Лужниках: как Анна Щербакова прямо на льду, по ходу программы, меняет цвет платья, дернув за какую-то секретную пимпочку. Было синее – стало красное. Эффектно, хотя по идее эта трансформация ничего фигуристке не дает. В отличие от трех чистых тройных акселей Елизаветы Туктамышевой, которые мы видели там же и тогда же.

Но с другой стороны контрольные прокаты - не более, чем контрольные. За них оценок не ставят. И вот Туктамышева с Щербаковой из Москвы переехали в Италию, чтобы начать сезон по-настоящему. На глазах у судей.

После короткой программы лидировала маститая Лиза, экс-чемпионка мира. Приземление с трикселя Туктамышевой в пятницу не шибко удалось, но для промежуточного первого места этого хватило. Прежде всего потому, что Щербакова совсем уж смазала начало первого в карьере «взрослого» турнира. Там все было очень скомкано. Хорошо хоть не упала и осталась в тройке.

Но лиха беда начало - тем более, что воспитанницы Этери Тутберидзе быстро учатся на собственных ошибках. Сегодня на лед Бергамо вышла уже другая Щербакова и выдала произвольную аж на 150! Личный рекорд, пятое место в истории (даже выше Александры Трусовой) и все такое прочее. С очень приличными компонентами «около восьми», которым, думаю, способствовала и история с переодеванием. Вот вам и мелочи. Когда все хорошо с главным, то работают и они.

А «главное» – это был, конечно, щербаковский четверной лутц. Коронный, с «плюсами», на 14 с лишним баллов! Будь я каким-нибудь особо привередливым арбитром, может, и поискал бы там недокрут, но я, слава богу, журналист, мое дело - слова писать. Раз судьи решили «сделано», значит – сделано.

Дальше у Ани все пошло уже как по маслу, на ура. Включая пресловутую «перекраску» костюма. Когда музыка смолкла, куцые, ряда на три-четыре трибуны итальянского зала издали удивительный для своих размеров восторженный шум. Хотя последнее слово еще оставалось за Туктамышевой…

Ну, что вам сказать? Оба акселя она приземлила, но без блеска, если не еле-еле. И вообще… Знаете, после ее весенних злоключений - со спорным проигрышем Евгении Медведевой места в сборной на ЧМ и последующим супер-возрождением на ЧМ командном - мне кажется, что Туктамышева катается вдвое лучше, когда она злая. А в Бергамо злой Лизы я не увидел, какая-то усталая вместо нее приехала. Куда делась та, другая, из весенней Фукуоки и недавних Лужников, - бог весть. Потому и проиграла.

Впрочем, уик-энд у нас с вами все равно получился богаче некуда. Туктамышева – 214, Медведева в Канаде – 217, Щербакова – 218, Камила Валиева в Челябинске – под 222! И ведь сезон только начинается. Уже в следующие выходные свои первые турниры в нем проведут Михаил Коляда, Александр Самарин, Евгения Тарасова с Владимиром Морозовым, Виктория Синицина с Никитой Кацалаповым и лично «Ее величество королева четверных» Саша Трусова.

Сколько там было у Кихиры сегодня утром на канадском «челленджере»? 224? Ну-ну. Пусть еще чуток покрасуется.

Бергамо (Италия)

Серия «Челленджер»

2-й этап

Женщины



Произвольная программа

1. Анна Щербакова (Россия) – 150,47

2. Елизавета Туктамышева (Россия) – 140,72

3. Ю Юн (Корея) – 130,42

4. Софья Самодурова (Россия) – 125,83

Сумма двух программ

1. Анна Щербакова (Россия) – 218,20

2. Елизавета Туктамышева (Россия) – 214,38

3. Ю Юн (Корея) – 200,89

…6. Софья Самодурова (Россия) – 179,65