В США Тарасова и Морозов – пока вторые. Естественно, за американцами

Не подумайте, что я собираюсь раздувать из этого какой-то вселенский скандал. «Челленджер» есть «челленджер», короткая есть короткая, сезон только начинается, а домашний фактор никто не отменял. Просто констатируем, что Эшли Кейн и Тимоти Ледюк, вставшие в пару лишь в 2016 году и дебютировавшие на чемпионате мира этой весной (9-е место), в Солт-Лейк-Сити вдруг улучшили личный рекорд почти на девять баллов.

Выступили американцы, спору нет, чистенько. Правда, приземление партнерши с выброса получилось не ахти, но из семи судей (на турнирах этой второстепенной серии работают не полные бригады из девяти арбитров, а усеченные) помарку заметил только один. Его «минус» был отброшен в соответствии с правилами, а остальные преспокойно насыпали хозяевам турнира по «плюс два-три».

Впрочем, бог с ними, с ледюками. Не они первые, не они последние. Подозреваю, что уже в субботу утром по московскому времени, когда состоится произвольная программа, американцы утратят свое лидерство, причем их вполне могут обойти не только наши Евгения Тарасова с Владимиром Морозовым, но и серебряные призеры последнего финала Гран-при Чен Пен/Ян Цзинь. Хотя китайцы после падения с параллельного тулупа отстали достаточно сильно.

О россиянах такого не скажешь: 1,38 – это не разница. Напомню, что летом Тарасова и Морозов перебрались в США, в группу знаменитого тренера Марины Зуевой. И экс-москвичка, чьи воспитанники выиграли больше всего титулов в танцах на льду (хотя не только в них), сразу взялась за дело с размахом: поставила нашей паре короткую программу под царственное «Болеро» Равеля. Многие фигуристы в разные годы использовали эту музыку, но прежде всего она ассоциируется, конечно, с двукратными олимпийскими чемпионами конца прошлого века – великими британскими танцорами Джейн Торвилл и Кристофером Дином.

Уже на московских контрольных прокатах в начале сентября тарасовско-морозовское «Болеро» произвело сильное впечатление. Теперь же россияне впервые исполнили его в новых костюмах – не бирюзовых, как у Торвилл/Дин, а черно-красных, но по-своему тоже элегантных. Очень порадовал чистейший, на «+4», параллельный тулуп. Зато к выбросу судьи придрались, а дальше Тарасова с Морозовым и сами допустили пару ошибок. Сначала разошлись во вращении, а потом схлопотали штрафной балл, не успев закончить прокат в отведенные 2 минуты и 50 секунд. Словно чарующий маэстро Равель убаюкал наших фигуристов.

Хотя все это, конечно, мелочи, устранить которые можно без особого труда. Программа есть, она здорово смотрится и, похоже, нравится не только публике, но и ее исполнителям. Почему бы Тарасовой и Морозу не приподнять с «Болеро» планку собственного мирового рекорда, с весны находящуюся на уровне 81,21?

Солт-Лейк-Сити (США). Серия «Челленджер». 3-й этап

Пары. Короткая программа

1. Эшли Кейн/Тимоти Ледюк (США) – 76,23

2. Евгения Тарасова/Владимир Морозов – 74,85

3. Чен Пен/Ян Цзинь (Китай) – 67,90