Трусова начинает и выигрывает. Соперниц пока не видно

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Она вроде как дебютантка. Но порой и порой бывают бесспорными фаворитами. Особенно в подобных случаях «подозрения на гениальность». То, что Трусова всерьез способна уже в этом сезоне захватить лидерство в мировом женском катании, очевидно для всех.

Но быть способной – еще не значит сделать. И в любом случае, короткая программа – не совсем ее территория. Ведь сашины любимые четверные здесь запрещены, и ей приходится сдерживать себя. Кататься на общих, так сказать, основаниях.

ФОКУС ЛЮ

Кстати, интересная история про суперпрыжки в женской короткой только что случилась на этапе Гран-при в Гданьске, где 14-летняя американка Алиса Лю исполнила тройной аксель с тройным же тулупом. Оказывается, даже юниоркам, при всей их зарегулированности правилами, такое позволено. Да, у них есть два обязательных отдельных элемента – аксель и (в текущем сезоне) ритбергер, но каскад остается «зоной для творчества», и триксель в данном случае не считается повтором – в нем же на один оборот меньше, чем в дупеле.

Как этот вариант не приходил нам в голову раньше? Видимо, из-за того, что из российских фигуристок никто в столь юном возрасте тройной аксель не прыгал. Он пока не дается даже Трусовой. А вот Рике Кихире, которая, прежде, чем преодолеть 15-летний возрастной ценз и стать настоящей суперзвездой, постоянно проигрывала российским юниоркам, переадресовать этот вопрос действительно стоит.

Вариантов ответа тут, думаю, два. Либо тогда кихирский триксель еще не был толком готов, либо японка хотела избежать чрезмерного риска. Ведь дело здесь не только в стандартной проблеме «завалишь прыжок – останешься без каскада». Даже недоделанные пол-оборота на акселе станут катастрофой, ведь вместе с обязательным-отдельным это будет означать два двойных, то есть, потерю прыжка целиком.

Кроме того, триксель не поставишь в конец программы – слишком рискованно. А в начале его преимущество над традиционным сочетанием лутц-тулуп с 10-процентной надбавкой за вторую половину не так уж велико: два балла. И стоило Лю вчера сдвоить обязательный ритбергер, как она тут же улетела на четвертое место. Не только по технической оценке, но даже по «базе»! Такая вот любопытная арифметика.

ПРО РЕКОРД УЗНАЕМ ЗАВТРА

Но вернемся к Трусовой, чей «Пер Гюнт» сегодня впервые был исполнен в официально-парадном платье. Какой цвет? Х-м, вопрос не так уж прост: начинала Саша в белом, а закончила… в черном – вслед за Анной Щербаковой в Бергамо недельной давности она тоже устроила по ходу проката «номер с переодеванием». Похоже, мода на наряды-трансформеры всерьез укореняется среди подопечных Этери Тутберидзе.

Что еще сказать о трусовской короткой? Да нормально все, не парьтесь, без единой помарки. Это ж не четверные, легкотня. 74,91 – новый личный рекорд, а 42,71 за технику – четвертый результат в мире. Из тех, кто не прыгает триксель, больше набирала только Алина Загитова. Хотя Трусовой и компоненты сегодня прилично поставили, в среднем – восемь. Взрослеет…

Соперниц, увы, не оказалось. Что сильная японка Каори Сакамото, что наши Станислава Константинова с Марией Сотсковой падений не избежали и даже до 60 баллов не дошли. Через эту черту еле-еле переползли только кореянка Ким Хан Уль с итальянкой Ларой Гутманн. Да и их отставание от Трусовой не умещается в десятку. Перед произвольной программой, где Саша в последнее время прыгает три четверных, что означает…

Да ничего особенного. Просто она претендует на мировой рекорд. Не когда-нибудь там-потом, а прямо завтра.

Братислава (Словакия). Серия «Челленджер». 4-й этап

Женщины. Короткая программа

1. Александра Трусова (Россия) – 74,91

2. Ким Хан Уль (Корея) – 62,59

3. Лара Гутманн (Италия) – 62,41

4. Каори Сакамото (Япония) – 59,97

5. Станислава Константинова (Россия) – 58,19

…10. Мария Сотскова (Россия) – 48,93