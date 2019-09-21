Алиев в Братиславе пробил сотню. Самойлов в Сызрани набрал почти две - Советский спорт
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21 сентября 2019 00:00Фигурное катаниеТигай Лев

Алиев в Братиславе пробил сотню. Самойлов в Сызрани набрал почти две

На турнире в Словакии россиянин Дмитрий Алиев в блестящем стиле выиграл короткую программу, установив новый рекорд страны – 101,49 балла.

Всего неделю назад 20-летний подопечный тренера Евгения Рукавицына, уже не первый год ходящий в «вечно перспективных», довольствовался вторым местом на «челленджере» в Бергамо почти в двадцати очках позади Бояна Цзиня. Китаец там в короткой программе получил лучшие оценки сезона.

Сегодня в Братиславе Алиев побил и Цзиня, и теперь уже бывшего рекордсмена страны Михаила Коляду. 101,49 – это четвертое место в мировом рейтинге, сразу за тройкой небожителей Ханю-Уно-Чен. Причем если брать не свежие, а вообще лучшие результаты. Что же до свежих, то Юдзуру Ханю в прошлый уик-энд открыл свой сезон в Канаде короткой на 98 с хвостиком. Считайте, что двукратный олимпийский чемпион поработал у Алиев «на разогреве».

В Словакии Алиев выдал два классных четверных на высокий плюс: сначала лутц в каскаде, а потом и тулуп. Куда делся тот унылый парень, что какие-то несколько дней назад вымучивал прокаты в Бергамо? Неужели, он наконец-то повзрослел?

При всей текущей радости, спешить с выводами я не стал бы. Все-таки проходили уже не раз. Давайте для начала посмотрим, как он в субботу сделает произвольную. Вот если будет два четких проката на одном турнире – тогда дело другое, есть о чем говорить. Кстати, последнюю мысль лишний раз подтверждает пример другого представителя России на словацком «челленджере».

Александр Самарин, в начале года взявший серебро ЧЕ и сделавший тем самым серьезную заявку на место лидера сборной в мужском одиночном катании, с тех пор катается… Ну, не совсем, как Алиев, но примерно так же. Сегодня Самарин опять заявил на короткую максимальный комплект из четверных лутца и флипа, с обоих упал и остался без каскада, фактически с одним акселем. Человек очень хочет выглядеть мужчиной, а получает за это женские оценки. М-да…

Если кто не в курсе, Коляда тоже был заявлен в Братиславу, но из-за простуды снялся. А только что стало известно, что он отказался и от октябрьского «челленджера» в Финляндии. Хорошенькие у нас мужчины…

Да что Коляда, даже сверхнадежный ветеран Сергей Воронов сегодня тоже проиграл на Кубке России в Сызрани! Хотя откатался довольно прилично: 96 за короткую, два четверных тулупа в произвольной. Подозреваю, Воронов просто не ожидал, что его могут обыграть. И тем не менее, 20-летний Владимир Самойлов сумел это сделать. Да как! С тремя прыжками в четыре оборота – лутцем и двумя сальховами!

Кто такой? Откуда?

Докладываю: москвич, тренируется у Виктории Буцаевой, был в группе Этери Тутберидзе, но сбежал оттуда два года назад. На международной арене появлялся редко, лучшее достижение – серебро юниорского этапа Гран-при-2017 в Италии.

Однако протокол врать не может: в Сызрани Самойлов получил за произвольную… 196,53! Даже если вычесть отсюда пять баллов национального бонуса, не предусмотренного международными правилами, это пятое место в мире. С технической оценкой 102. Вы не поняли? Я повторяю: сто два! Это не просто сюрприз, а сенсация-шменсация, слом головного мозга!

Вот такое у нас непредсказуемое мужское катание. Осталось дождаться, когда этот бурлящий «суп» вынесет, наконец, на поверхность «нового русского Ханю». Такого, чтобы катался не через раз, а всегда.

Братислава (Словакия). Серия «Челленджер». 4-й этап

Мужчины
Короткая программа

1. Дмитрий Алиев (Россия) – 101,49
2. Денис Васильевс (Латвия) – 79,76
3. Александр Самарин (Россия) – 79,56
4. Маттео Риццо (Италия) – 75,87

Сызрань. Кубок России. 1-й этап

Мужчины
Произвольная программа

1. Владимир Самойлов – 196,53
2. Сергей Воронов – 167,19

Сумма двух программ

1. Владимир Самойлов – 268,37
2. Сергей Воронов – 263,75

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