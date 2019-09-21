Тарасова подхватила «вирус Медведевой»? Лучшая пара России провалилась в США - Советский спорт
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21 сентября 2019 10:02Фигурное катаниеТигай Лев

Тарасова подхватила «вирус Медведевой»? Лучшая пара России провалилась в США

На турнире в Солт-Лейк-Сити Евгения Тарасова и Владимир Морозов неудачно исполнили произвольную программу и остались вторыми после американцев.

Если накануне у нашего дуэта были кое-какие основания пенять на судей, подтащивших в лидеры хозяев льда Эшли Кейн и Тимоти Ледюка, то сегодня ни о чем подобном речи уже не шло. Евгения Тарасова и Владимир Морозов проиграли не арбитрам и не американцам, а сами себе. Так мало за две программы сильнейшая спортивная пара России не получала три года. Да что там «сильнейшая» - с такой суммой они просто не отобрались бы в сборную страны! «-28» от личного рекорда в произвольной.

Началось все с тарасовских прыжков. Оба тройных она сдвоила, а в конце каскада заменила два оборота на один. Дальше уже пошло «совместное творчество», в котором они с Морозовым преуспели не меньше. Умудрились испортить одну из поддержек и даже тодес. Когда делаешь столько ошибок, рассчитывать на внятные оценки просто смешно.

После такого проката пропадает всякое желание говорить о постановке на музыку Умберто Тоцци, новых костюмах и прочей второстепенной ерунде. Какие, к лешему, костюмы, когда они опять не прыгают?!

Американцам, которые вышли на каток сразу после Тарасовой и Морозова, оставалось лишь подобрать со льда оброненный нашими главный приз. Хотя Кейн с Ледюком тоже напортачили будь здоров, получили два балла штрафа (второй – за превышение лимита времени) и вообще выступили на своем среднем уровне. Сделай российский дуэт то же самое на своем, и он преспокойно бы выиграл, но…

А знаете, кого мне напомнили сегодня Тарасова с Морозовым? Как ни странно, Евгению Медведеву.

Только не нынешнюю, а годичной давности, когда она только-только уехала за океан и делала первые шаги под руководством Брайана Орсера. Очень похожее ощущение - неуверенности, какой-то разобранности… Даже при том, что Тарасовой и Морозову с физиологией растущих организмов бороться не надо - как и на английский с новым тренером переходить. Марина Зуева работает в США давно, но русский язык бывшая москвичка, разумеется, не забыла. Видимо, что-то другое теряют наши фигуристы, оказываясь там, в этой злосчастной Америке.

У Медведевой на то, чтобы вновь обрести себя в Канаде, если помните, ушло добрых полсезона. И до конца ей это удалось или нет, мы с вами толком не знаем до сих пор. Впрочем, может, я и сгущаю краски. Один проваленный по осени «челленджер» - не самая великая потеря. Буду только рад, если Тарасова и Морозов освоятся за океаном на порядок быстрее Медведевой. Их следующий выход на публику назначен на конец октября – уже в рамках Гран-при.

Серия «Челленджер». 3-й этап. Солт-Лейк-Сити (США)
Пары
Произвольная программа

1. Эшли Кейн/Тимоти Ледюк (США) – 129,35

2. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) – 119,84

3. Чен Пен/Ян Цзинь (Китай) – 116,14

Сумма двух программ

1. Эшли Кейн/Тимоти Ледюк (США) – 205,58

2. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) – 194,69

3. Чен Пен/Ян Цзинь (Китай) – 184,04

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