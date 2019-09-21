Принцесса стала королевой. Трусова отобрала мировые рекорды у Загитовой

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«Я ждал это время, и вот это время пришло». Цой, как всегда, несложен, но зато попадает в самое яблочко.

Ровно в 15.00 по московскому времени в городе Братислава чья-то рука нажала какую-то неведомую кнопку, и на табло местного хоккейного (чего уж скрывать) стадиона зажглись цифры, возвестившие об исторической смене власти в другом виде спорта, связанном с передвижением людей по замороженной воде на коньках. Без шайб и всяких прочих клюшек.

Перед турниром здесь было написано: если она прыгнет все три четверных, рекорд должен быть. Оказалось, я ошибался. Саша Трусова и правда их прыгнула, а вот рекордов получилось не один, а сразу два. Как в произвольной, так и по сумме. Извини, Алина Загитова, ты больше не рекордсменка мира.

Что к этому идет, стало понятно уже в начале трусовского проката. У нашей Пеппи Длинныйконек все главное принято делать сразу, как из пулемета. Четверной лутц – вжик! Тулупный каскад «4+3» - бабах! И, после короткой передышки, получите еще «дубленочку» в четыре оборота. Все под потолок, на высокий «плюс», все докручено, не придерешься.

Хотя на конец программы ее, надо признать, хватило едва-едва. Ритбергер после лутца получился двойной и «на автопилоте», толком без выезда. После чего Трусову основательно шатало даже на дорожке шагов. Но - дотерпела! И судьи, надо отдать им должное, не стали особо придирничать. Понимали, что не просто обслуживают очередной «челленджер», а историю творят.

Сильно подозреваю, что, ставя Трусовой новую произвольную под музыку из «Игры престолов», тренер Этери Тутберидзе и хореограф Даниил Глейхенгауз образно подразумевали: эта программа действительно совершит революцию, передаст мировой трон из одних в рук - в другие. Так и произошло: принцесса из Рязани стала королевой.

Отдадим должное арифметике: рекорд Загитовой в произвольной программе перекрыт на 5,28 (было 158,50, стало 163,78), а вот по сумме Трусова превзошла результат соотечественницы всего на 21 сотую (238,69 и 238,43). Хотя эта арифметика – скучная, неинтересная. Лучше вот вам другая, от которой и правда сносит башку.

Сегодня за техническое исполнение элементов Трусова получила 98,34. Это, конечно, тоже рекорд, но дело в том, что прежнее достижение японки Рики Кихиры Наша Саша побила сразу на 11 баллов с лишним!

Как вам такое о-го-го? Маловато будет? О’кей, сейчас добавлю еще.

Сегодняшне-трусовские 98 по технике – это пятый результат во всем одиночном катании, включая мужское. Сразу после Нэйтана Чена, Юдзуру Ханю, Семы Уно и Винсента Чжоу. То есть, 15-летняя девочка побила рекорд России среди «сильного пола», причем намного – ни Михаил Коляда, ни Александр Самарин, Ни Сергей Воронов и до девяноста баллов не добирались никогда.

И что им теперь, мужикам-бедолагам, делать?..

Серия «Челленджер». 4-й этап. Братислава (Словакия)

Женщины

Произвольная программа

1. Александра Трусова (Россия) – 163,78 (мировой рекорд)

2. Каори Сакамото (Япония) – 134,45

3. Екатерина Рябова (Азербайджан) – 121,66

4. Ким Хан Уль (Корея) – 119,91

…7. Мария Сотскова (Россия) – 106,32

…9. Станислава Константинова (Россия) – 104,06

Сумма двух программ

1. Александра Трусова (Россия) – 238,69 (мировой рекорд)

2. Каори Сакамото (Япония) – 194,42

3. Ким Хан Уль (Корея) – 182,50

…7. Станислава Константинова (Россия) – 162,25

…9. Мария Сотскова (Россия) – 155,25