Самарин проиграл Алиеву, Алиев - Самсонову. И все они - Трусовой - Советский спорт
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21 сентября 2019 22:16Фигурное катаниеТигай Лев

Самарин проиграл Алиеву, Алиев - Самсонову. И все они - Трусовой

На турнире Братиславе все три золота достались россиянам. Последнее добыл Дмитрий Алиев, но эту победу вряд ли можно занести ему в актив.

Накануне Алиев на 15 баллов улучшил личный рекорд и вдобавок установил рекорд национальный, впервые в карьере пробив «барьер 100». Но мы уже тертые калачи, нас на мякине не проведешь. Уж слишком долго и умело российские одиночники приучали страну к своей непредсказуемости. Так что мы порадовались, похлопали - да и притихли. Сведя пальцы крестиком в преддверии произвольной программы.

Крестик, как всегда, не помог. Сегодня Алиев начал с того, что прямо в воздухе решил сократить лутц до трех оборотов, а дальше дело пошло по накатанной, многократно отполированной наклонной плоскости. Один четверной тулуп – падение, второй – выезд с двумя руками в лед… В общем, привычная, увы, история.

Через несколько минут эстафету у Алиева принял Александр Самарин. Надо отдать нашим мужчинам должное: в плане ошибок они не копируют друг друга, а всякий раз стараются изобрести что-то новенькое, словно работают с тренерами и хореографами именно над этим. Что ж, если так, то успех бесспорен: таким «постановкам» сам Чарли Чаплин мог бы позавидовать. Взять хоть самаринскую камаринскую, которая открылась классным четверным лутцем и продолжилась… двумя «бабочками» подряд. И, через мастерски мхатовскую паузу, достигла апогея на «плюхе» с акселя. Картина маслом.

Проблема в том, что российские фигуристы малюют эти картинки уже не первый год, хотя их никто не купит даже на деревенском блошином рынке. Неделю назад в Бергамо Алиев выиграл произвольную, но провалил короткую. А теперь в Братиславе вышло ровно наоборот. Теперь можно устроить тотализатор, как будет в следующий раз: так, сяк или наперекосяк. Только на вариант с двумя кряду хорошими прокатами ставки принимать не советую. Разве что сто к одному.

Алиев в Братиславе все равно выиграл? Не смешите мои тапочки! По меркам мировой элиты это не прокаты и не оценки. А за шесть часов до Алиева на том же катке 15-летняя кроха Саша Трусова с тремя чистейшими четверными саданула два женских мировых рекорда и получила не 153, а 163. Невзирая на заведомый 20-процентный гандикап по компонентам (там коэффициенты специальные, не берите в голову). И кто из них теперь, пардон, настоящий мужчина?

Действующий вице-чемпион Европы Самарин проиграл Трусовой не «десятку», а 25, целый «четвертак». А неоднократный чемпион страны Михаил Коляда вслед за Братиславой снялся и со следующего «челленджера» в Финляндии. И единственным из россиян, кто хоть как-то мог сегодня заочно соперничать с Трусовой был… Даниил Самсонов, первенствовавший на юниорском этапе Гран-при в Гданьске и получивший за произвольную всего на 0,6 меньше Чудо-Саши.

Самсонов, кстати, еще младше ее, ему в июле всего 14 стукнуло. Тренируются они вместе, у Этери Тутберидзе. И я все больше убеждаюсь вот в чем: если кто и способен вытянуть наше мужское катание из нынешнего «лотерейного болота», то это не алиевы-коляды-самарины, а именно самсоновы.

Хотя один достойный человек со мной не согласится точно. Его зовут Сергей Воронов, через две недели ему исполнится 32, и в своем несогласии он будет отчасти прав. Просто общей картины это все равно не изменит.

Серия «Челленджер». 4-й этап. Братислава (Словакия)
Мужчины
Произвольная программа

1. Маттео Риццо (Италия) – 156,83
2. Дмитрий Алиев (Россия) – 153,83
3. Дмитрий Васильевс (Латвия) – 150,21
…5. Александр Самарин (Россия) – 138,89

Сумма двух программ

1. Дмитрий Алиев (Россия) – 255,32
2. Маттео Риццо (Италия) – 232,70
3. Денис Васильевс (Латвия) – 229,97
4. Александр Самарин (Россия) – 218,45

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