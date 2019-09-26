Зачем Туктамышевой Кубок Санкт-Петербурга? Анонс событий уик-энда - Советский спорт
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26 сентября 2019 10:05Фигурное катаниеТигай Лев

Зачем Туктамышевой Кубок Санкт-Петербурга? Анонс событий уик-энда

Центральным турниром этой недели по идее должен стать юниорский этап Гран-при в Загребе. Но оказалось, что и у «взрослых» ожидается кое-что крайне интересное.

Серия «челленджер», привлекавшая основное внимание в сентябре (одни мировые рекорды Александры Трусовой чего стоят!), не прерывается, но уж больно слабеньким получился состав участников турнира в Оберстдорфе. Из россиян в Германию отправились только пара Алиса Ефимова/Александр Коровин да одиночник Макар Игнатов. И обилия зарубежных звезд там тоже не предвидится.

Зато звезда, причем наша, обнаружилась в совершенно неожиданном месте: на этапе Кубка Санкт-Петербурга. Турнир начался еще во вторник, и в стартовом листе женской короткой программы под №6 (то есть, жеребьевка уже была) значится не кто иная, как Елизавета Туктамышева. Если верить этому протоколу, в 10.43 утра в четверг экс-чемпионка мира лично выплывет на каток одной из питерских спортшкол. Х-м, что бы это значило?..

Между прочим, Туктамышева еще заявилась на «челленджер» в Финляндии 11-13 октября, а уже 18-19-го ее ждет Гран-при в далеком Лас-Вегасе. Ничего себе график! Видимо, профессор тренерского цеха Алексей Мишин после поражения от Анны Щербаковой в Бергамо две недели назад, решил, что его подопечной не хватает «игровой практики», и теперь нагружает ее по полной программе.

Соперничать на домашнем Кубке Туктамышева будет с землячками из Северной столицы: Аленой Леоновой, Серафимой Саханович, Марией Талалайкиной и двумя Анастасиями Губановой и Гуляковой. Хотя главная борьба предстоит не столько с ними, сколько с собой – и,конечно, с тремя тройными акселями, которые Туктамышева намерена исполнять в новом сезоне. На московских контрольных прокатах в начале месяца все триксели удались ей блестяще, а вот в Бергамо получилось не ахти. Без падений, но и без единого чистого выезда.

Должен кататься в Петербурге и туктамышевский бойфренд Андрей Лазукин, также тренирующийся у Мишина. После чего они все вместе отправятся в финский Эспо.

Что же до юниорского Гран-при, где борьба за места в финале достигла пика, то можете сами поизучать текущее положение в отборочном зачете и прикинуть шансы наших фигуристов поехать в Турин. Если описывать турнирную ситуацию вкратце, то я сильно удивлюсь, если хоть в одном виде шестерка финалистов не окажется российской минимум наполовину.

Особое внимание в Загребе советую обратить на мужчин - там ожидается серьезная битва с участием Андрея Мозалева и Артура Даниэляна, причем от ее исхода зависит судьба и Даниила Самсонова. Плюс парное катание Дианы Мухаметзяновой с Ильей Мироновым - напомню, что эти дебютанты имеют наглость вставлять в произвольную программу два самых дорогих параллельных прыжка: тройной лутц и тройной же флип.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТУРНИРЫ ЭТОЙ НЕДЕЛИ: ОСНОВНЫЕ УЧАСТНИКИ И РАСПИСАНИЕ

Серия «Челленджер». 5-й этап. Оберстдорф (Германия)

Женщины: Мэрайя Белл (США), Ким Е Лим (Корея)

Мужчины: Макар Игнатов (Россия), Алексей Быченко (Израиль)

Пары: Алиса Ефимова/Александр Коровин (Россия), Кирстен Мур-Тауэрс/Майкл Маринаро (Канада)

Танцы: Кэтлин Хавайек/Жан-Люк Бэйкер (США)

26 сентября, четверг

12.00-15.05 (мск). Мужчины. Короткая программа

15.45-17.35. Пары. Короткая программа

19.30-22.50. Женщины. Короткая программа

27 сентября, пятница

12.20-14.50. Танцы. Короткая программа

15.15-19.00. Мужчины. Произвольная программа

20.30-22.35. Пары. Произвольная программа

28 сентября, суббота

11.00-14.50. Женщины. Произвольная программа

15.15-17.50. Танцы. Произвольная программа

Гран-при. Юниоры. 6-й этап. Загреб (Хорватия)

Женщины: Анна Фролова, Дарья Усачева (обе – Россия)

Мужчины: Артур Даниэлян, Андрей Мозалев (оба – Россия), Стефен Гоголев (Канада)

Пары: Юлия Артемьева/Михаил Назарычев, Диана Мухаметзянова/Илья Миронов, Анна Щеглова/Илья Калашников (все – Россия)

Танцы: Светлана Лизунова/Александр Вахнов, Софья Тютюнина/Александр Шустицкий (все – Россия)

26 сентября, четверг

11.30-14.40. Мужчины. Короткая программа

15.10-17.25. Пары. Короткая программа

17.50-22.35. Женщины. Короткая программа

27 сентября, пятница

12.00-14.30. Танцы. Короткая программа

15.00-17.30. Пары. Произвольная программа

18.00-21.30. Мужчины. Произвольная программа

28 сентября, суббота

13.15-16.00. Танцы. Произвольная программа

16.25-21.45. Женщины. Произвольная программа

Положение в отборочном зачете Гран-при

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* У фигуристов, которые еще не провели два этапа, указано, где они будут выступать: Х – 6-й этап в Хорватии, И – 7-й, заключительный, этап в Италии через неделю.

Зачем Туктамышевой Кубок Санкт-Петербурга? Анонс событий уик-энда Центральным турниром этой недели по идее должен стать юниорский этап Гран-при в Загребе. Но оказалось, что и у «взрослых» ожидается кое-что крайне интересное. 26.09.2019 10:05 Фигурное катание Тигай Лев
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