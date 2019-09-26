Была зеленая - стала черная. Туктамышева показала новую короткую программу - Советский спорт
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26 сентября 2019 12:56Фигурное катаниеТигай Лев

Была зеленая - стала черная. Туктамышева показала новую короткую программу

Экс-чемпионка мира Елизавета Туктамышева легко выиграла короткую программу на этапе Кубка Санкт-Петербурга – с новой музыкой и очень высокими оценками.

Ответ на вопрос, зачем одна из сильнейших фигуристок мира заявилась на маленький внутренний турнир, стал очевиден, как только Туктамышева выехала на лед и зазвучали первые музыкальные такты. Оказывается, после «челленджера» в Бергамо, где Лиза уступила Анне Щербаковой, они с тренером Алексеем Мишиным решили поменять короткую программу. Вместо зеленого платья – черное, взамен лирической мелодии Астора Пьяццоллы – нечто куда более ритмичное, энергичное, с элементами рока. Признаться, мне не хватило меломанской эрудиции, чтобы с ходу опознать исполнительницу этой песни.

Прежняя постановка действительно вызвала немало споров, она многих разочаровала. И чтобы опробовать новую перед поездкой на турнир в Финляндию (11-13 октября), а потом на этап Гран-при в Лас-Вегас (18-19 октября), Туктамышева воспользовалась питерским Кубком. Благо, ехать ради него ей никуда не требовалось.

Утверждать, что новое музыкальное сопровождение на порядок лучше старого, лично я не возьмусь. По-моему, тут вопросов тоже хватает, хотя судите сами. Зато с технической точки зрения прокат получился отменным. За чистый тройной аксель Туктамышева получила высоченные надбавки (сплошные «+4») и в дальнейшем обошлась без серьезных погрешностей. Правда, судьи все-таки записали ей «неясное ребро» на флипе и поставили лишь второй уровень за дорожку шагов, но это, что называется, копейки. Итоговые 80,60 даже на шесть сотых выше личного рекорда, который Лиза установила в апреле на командном ЧМ и который является третьим результатов в мире после Рики Кихиры и Алины Загитовой (83,97 и 82,08 соответственно).

Любопытно, что в Бергамо за старую короткую Туктамышевой поставили 73,66. С грязноватым, на небольшой минус выездом с акселя, но без придирок к другим элементам - например, дорожка там была максимального, четвертого уровня. Главное же различие - конечно, в оценках за компоненты. На «девятки», как сегодня в родном Петербурге, Туктамышевой в Лас-Вегасе рассчитывать вряд ли приходится. С другой стороны, для промежуточного лидерства (или предельной близости к нему) на любом турнире и 75-77 баллов вполне достаточно.

Женская произвольная программа на Кубке Петербурга состоится утром в пятницу. Туктамышева будет кататься где-то в начале двенадцатого. Поглядим: а вдруг она и там приготовила какие-нибудь сюрпризы?

Кубок Санкт-Петербурга. 1-й этап
Женщины. Короткая программа

1. Елизавета Туктамышева – 80,60
2. Серафима Саханович – 67,33
3. Елизавета Нугуманова – 66,87

Мужчины. Короткая программа

1. Александр Акимов – 80,63
2. Андрей Зубер – 80,53
3. Леонид Свириденко – 80,36
…5. Андрей Лазукин – 75,78

Пары. Сумма двух программ

1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов - 206,54
2. Ника Осипова/Дмитрий Бушланов – 184,49

Была зеленая - стала черная. Туктамышева показала новую короткую программу Экс-чемпионка мира Елизавета Туктамышева легко выиграла короткую программу на этапе Кубка Санкт-Петербурга – с новой музыкой и очень высокими оценками. 26.09.2019 12:56 Фигурное катание Тигай Лев
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