Мастер-класс на дорожку. Туктамышева разгромила соперниц в Петербурге

Между двумя питерскими прокатами тренер Туктамышевой Алексей Мишин объяснил: почему они заменили музыку в короткой программе. Оказывается, хореограф из Канады Ше-Линн Бурн изначально ставила ее для 22-летней российской фигуристки как раз на песню Drumming Song группы Florence and The Machine, под которую в четверг Лиза впервые каталась на публике. По словам Мишина, которого цитирует Nevasport, поначалу программа давалась Туктамышевой с трудом, так как требовала очень быстрого ритма шагов. И они решили какое-то время осваивать постановку Бурн под плавную, лирическую мелодию Астора Пьяццоллы – именно она звучала две недели назад на «челленджере» в Бергамо. Только сейчас Лиза почувствовала себя достаточно уверенно, чтобы вернуться к основному варианту музыки.

C произвольной под нью-йоркский джаз-бэнд «Горячие сардины» у них с Мишиным, слава богу, все ясно, понятно - и куда более привычно по стилю. Как и в Италии, Туктамышева сегодня каталась в брюках и белой рубашке. Только добавила к наряду черную жилетку со стразами.

Тройные аксели в начале программы пошли на ура - что называется, «как дети в школу»: оба на «+3»! Напомню, что накануне Туктамышева получила за триксель даже на «плюсик» больше. Так что с главным элементом ультра-си у нее полный ажур.

Оставалось доделать неглавные, и здесь фигуристку поджидала мелкая неприятность на последнем каскаде «двойной аксель-тройной тулуп»: недокрут с падением. Это стоило Туктамышевой четырех-пяти баллов, включая штрафной. Хотя оценки все равно получились очень высокими - под 150 за прокат и почти 230 по сумме.

Весной на командном чемпионате мира Лизе доводилось получать и побольше (153 и 234), но там, в конце сезона, и программы были заметно отлаженнее, и ошибки отсутствовали совсем. А для осени результат в Питере показан более, чем достойный. С отрывом «+36» от ближайшей землячки-преследовательницы. На международных соревнованиях нового сезона лучше выступала только сокрушительница мировых рекордов Александра Трусова. В то время как Рика Кихира, к примеру, недавно обыгрывала Евгению Медведеву в Канаде с суммой 224. И пусть дома судят более лояльно, на последнем чемпионате России Трусова с Анной Щербаковой вообще-то боролись за золото в районе тех же 229, что сейчас у Туктамышевой.

В общем, все у Лизы о’кей. Можно со спокойной душой собираться на следующий «челленджер» в Финляндию и на стартовый этап Гран-при в Лас-Вегас (11-13 и 18-19 октября соответственно).

Кубок Санкт-Петербурга. 1-й этап

Женщины

Произвольная программа

1. Елизавета Туктамышева – 148,52

2. Серафима Саханович – 125,76

3. Анастасия Губанова – 122,94

Сумма двух программ

1. Елизавета Туктамышева – 229,12

2. Серафима Саханович – 193,09

3. Анастасия Губанова – 188,57

Мужчины

Произвольная программа

1. Леонид Свириденко – 157,65

2. Андрей Лазукин – 151,17

3. Андрей Зубер – 150,75

Сумма двух программ

1. Леонид Свириденко – 238,01

2. Андрей Зубер – 231,28

3. Андрей Лазукин – 226,95