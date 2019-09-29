Мозалев вывел в финал Гран-при и себя, и Самсонова. Обзор турниров уик-энда

По итогам хорватского турнира в финальные шестерки попали Дарья Усачева, Андрей Мозалев, Даниил Самсонов, а также четыре российских дуэта: три спортивных и один танцевальный. Заключительный, 7-й отборочный этап состоится 3-5 октября в итальянской Энье. Парного катания там не будет (там отбор завершен), но наши должны добыть еще три-четыре путевки в Турин. Таким образом, представительство России в юниорском финале Гран-при будет не менее внушительным, чем год назад, когда из 24 мест на нашу долю пришлось 14. Кроме того, сейчас наши уже имеют не меньше двух финалистов во всех четырех видах, а через неделю их, думаю, станет минимум по три. То есть, идем ровно по всем фронтам, нигде не проседаем.

16-летний Мозалев, тренирующийся в Санкт-Петербурге у Кирилла Давыденко, в Загребе одержал уже вторую победу в нынешней серии и заработал максимальные 30 зачетных очков. Повторить этот результат у мужчин теперь может только другой россиянин Петр Гуменник. В субботу Мозалев исполнял произвольную программу последним и приятно удивил крепостью характера: приземлил оба четверных тулупа, в том числе один (в каскаде) – на хороший «плюс». Если не видели, непременно посмотрите вот это видео из трансляции Первого канала.

Мозалев гарантировал выход в финал и себе, и 14-летнему соотечественнику Самсонову, поразившему всех на предыдущем этапе в Гданьске. А вот Артур Даниелян после загребской «бабочки» на сальхове (были заявлены четыре оборота) остается в подвешенном состоянии, и будет ждать вестей из Эньи. Кроме Гуменника его там могут обойти Илья Яблоков или сильный итальянец Даниэль Грассль.

Единственный «челленджер» прошедшего уик-энда состоялся в Германии и особых откровений, как и ожидалось, не принес – уж слишком средненьким был состав участников турнира. Например, Макар Игнатов, проваливший короткую программу, в произвольной взлетел с седьмого места на первое благодаря не только двум четверным, но и многочисленным ошибкам соперников. Выступай россиянин не в Оберстдорфе, а в Загребе, с такими оценками он проиграл бы и Мозалеву, и Даниеляну, а ведь Игнатов заметно старше, ему 19.

Из других результатов Оберстдорфа выделяется разве что подозрительный взлет канадских танцоров, которые катаются давным-давно (партнеру уже 30 лет), никогда не добивались ничего серьезного и вдруг одним махом впервые в карьере одолели рубежи и 190 баллов, и гроссмейстерских двухсот.

Вот, пожалуй, и все. Если бы не внеплановое выступление в Питере Елизаветы Туктамышевой, неделя вышла бы довольно скучной. Зато теперь она позади – и в обозримом будущем подобных «дырок» в календаре не предвидится. В четверг и пятницу в Шанхае на лед выйдут Евгения Медведева с Элизабет Турсынбаевой, а в субботу в Сайтаме открывает сезон олимпийская чемпионка Пхенчхана Алина Загитова. Да как открывает! На необычном командном турнире Japan Open ее партнерами по сборной Европы будут Хавьер Фернандес и Алесандра Трусова, только что отобравшая у Загитовой два мировых рекорда.

Загреб (Хорватия). Гран-при. Юниоры. 6-й этап. Сумма двух программ

Женщины

1. Ли Ха Ин (Корея) – 203,40

2. Дарья Усачева (Россия) – 197,19

3. Анна Фролова (Россия) – 181,96

Мужчины

1. Андрей Мозалев (Россия) – 236,44

2. Артур Даниелян (Россия) – 223,82

3. Сун Сато (Япония) – 219,69

…5. Стефен Гоголев (Канада) – 212,46

Пары

1. Юлия Артемьева/Михаил Назарычев (Россия) – 179,83

2. Диана Мухаметзянова/Илья Миронов (Россия) – 177,58

3. Анника Хоке/Роберт Кюнкель (Германия) – 156,31

4. Анна Щеглова/Илья Калашников (Россия) – 149,67

Танцы

1. Мария Казакова/Георгий Ревия (Грузия) – 169,22

2. Софья Тютюнина/Александр Шустицкий (Россия) – 154,39

3. Эмми Бронсар/Аисса Буарагуйя (Канада) – 149,97

…8. Светлана Лизунова/Александр Вахнов (Россия) – 141,39

Отборочный зачет Гран-при

Женщины

Мужчины

Танцы

Пары. Итог

* ? – фигуристы, которые сохраняют шансы попасть в финал в случае успешного выступления на 7-м, заключительном отборочном этапе – 3-5 октября в Италии.

Оберстдорф (Германия). Серия «Челленджер». 5-й этап. Сумма двух программ

Мужчины

1. Макар Игнатов (Россия) – 220,51

2. Коширо Симада (Япония) – 214,98

3. Алексей Быченко (Израиль) – 214,70

Женщины

1. Мэрайя Белл (США) – 205,13

2. Ким Е Лим (Корея) – 186,27

3. Николь Шотт (Германия) – 177,76

Пары

1. Кирстен Мур-Тауэрс/Майкл Маринаро (Канада) – 210,35

2. Алекса Симека/Крис Нерим (США) – 202,41

3. Рым Тэ Ок/Ким Чжу Сик (КНДР) – 183,02

…7. Алиса Ефимова/Александр Коровин (Россия) – 171,46

Танцы

1. Лоран Фурнье-Бодри/Николай Соренсен (Канада) – 201,00

2. Кэтлин Хавайек/Жан-Люк Бэйкер (США) – 192,47

3. Кристина Каррейра/Энтони Пономаренко (США) – 190,35