Диана Дэвис, читающая по губам. Дочь Тутберидзе будет танцевать в финале Гран-при

Загрузка...

СУПЕРТРЕНЕР В НОЧЛЕЖКЕ ДЛЯ НИЩИХ

Она родилась в США, куда ее будущая мама в начале 90-х отправилась на заработки, но угодила там в катастрофический переплет. Из-за нестыковок с оформлением документов, 18-летняя девушка вместо контракта с заокеанским ледовым шоу очутилась без работы и средств к существованию в чужой стране. Какое-то время ей пришлось мыкаться по ночлежкам для нищих.

Штука в том, что звали незадачливую эмигрантку Этери Тутберидзе, и сейчас она является едва ли не самым успешным тренером в мировом фигурном катании. Среди ее воспитанниц – Алина Загитова, Евгения Медведева, Александра Трусова, Юлия Липницкая и другие чемпионки последних лет.

Похоже, что железный характер Тутберидзе ковался как раз в годы ее скитаний по Америке. Постепенно ей удалось пробиться, получить тренерскую работу и выйти замуж. А потом на свет появилась Диана. Массовой публике до сих пор неизвестно, кто ее отец. Тутберидзе распространяться на эту тему категорически не желает, а официальное ФИО дочери допускает самые разные версии. Раз фамилия Дэвис, выходит, американка. Но тогда почему в ее паспорте стоит отчество «Сергеевна»? Что это за загадочный Сережа Дэвис – реальный человек или выдуманный фантом?

КАК КАТАТЬСЯ С ЧАСТИЧНОЙ ГЛУХОТОЙ

Так или иначе, Диана с мамой вскоре вернулись в Россию. Девочка мечтала заниматься синхронным плаванием, но Тутберидзе настояла на фигурке – просто для того, чтобы дочь была рядом. Начиналось все, как обычно, с одиночного катания. Однако вскоре Диана стала испытывать проблемы с координацией при исполнении сложных прыжков. Еще в детстве она как-то заболела и из-за неправильно назначенных лекарств случилось неприятное осложнение. Ей поставили диагноз «тугоухость», и все дальнейшие попытки избавиться от недуга, увы, не помогли.

Пришлось смириться. Все-таки речь шла не о полной глухоте, а лишь о частичной потере слуха. Плюс те самые проблемы с координацией, которые часто сопутствуют этой болезни и из-за которых Диана не смогла добиться успеха в женском катании. И вот в 13 лет они с мамой решают переключиться на танцы, где прыжков нет и где падают гораздо реже. Когда-то, из-за последствий тяжелой травмы, аналогичный переход был у самой Тутберидзе.

В танцах дела у Дианы пошли ощутимо лучше. Да, она не всегда может разобрать, что ей говорят, но для музыки, громко звучащей из динамиков вокруг катка, ее слуха вполне достаточно. Кроме того, Дэвис неплохо умеет «дочитывать» то, чего она не слышит, по губам. В московской школе «Самбо-70» все ее поддерживали, как могли. Медведева даже посвятила Диане одну из своих победных программ – под саундтрек из фильма «Жутко громко и запредельно близко».

СЫН АКТЕРА И ПЕРЕЕЗД К ШПИЛЬБАНДУ

Пара лет ушла на поиск методом проб и ошибок оптимального партнера. До тех пор, пока в 2018-м Диана не начала кататься с Глебом Смолкиным. Сын известного актера Бориса Смолкина (помните дворецкого из сериала «Моя прекрасная няня»?) старше Дэвис на четыре года, выше на целых 25 сантиметров и в 15 лет вообще собирался бросать фигурку ради футбола. Он даже сыграл несколько матчей за пляжный питерский «Локомотив», но потом все-таки вернулся на лед.

Несмотря на все различия, Глеб с Дианой отлично подошли друг другу. А перед нынешним сезоном случилось еще одно важное событие: дочь Тутберидзе вернулась в страну, где когда-то родилась, но уже не с мамой, а со Смолкиным – чтобы тренироваться у самого Игоря Шпильбанда. Бывший москвич, оставшийся в США во время гастролей тридцать лет назад, прославился прежде всего совместной работой с Мариной Зуевой: на Олимпиаде-2010 их ученики взяли в танцах золото и серебро, а год спустя заняли весь пьедестал на московском чемпионате мира. Однако в 2012-м тренерский тандем с Зуевой распался, сейчас они работают отдельно, и в группе Шпильбанда практически не осталось фигуристов экстра-класса.

БРЮНЕТКА ВМЕСТО БЛОНДИНКИ

Потребность Шпильбанда в новом вызове пришлась очень кстати для Дэвис и Смолкина. В новом сезоне их оценки заметно возросли, и вот российский дуэт уже в финале Гран-при. Кроме того, Диана летом основательно сменила имидж. Взгляните на видеозаписи с сайта 1tv.ru двух произвольных программ из сентября и февраля этого года. Не так-то просто признать в сегодняшней, сдержанно-темновосолой мисс Дэвис прежнюю блондинку с ярко накрашенными губами.

Конечно, 160 баллов – это не бог весть что, но ведь в танцах быстрых взлетов а-ля Трусова и не бывает, у ребят все впереди. Судя по интервью, которое они дали недавно в Челябинске пресс-атташе ФФККР Ольге Ермолиной, в тихом детройтском пригороде у Дианы с Глебом есть все условия для плодотворной работы.

И знаете, даже если им не суждено стать звездами мирового или российского масштаба – все равно не беда. Разве то, чего уже успела вопреки всему добиться Диана Сергеевна Дэвис, – это не победа?

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

ДИАНА ДЭВИС

Родилась 16 января 2003 года в Лас-Вегасе (США). Рост 160 см.

Фигурным катанием занимается с двух лет. Первым тренером была ее мать Этери Тутберидзе.

Сначала выступала в одиночном катании. Заняла 10-е место в юниорском финале Кубка России-2015.

С 2016 года перешла в танцы на льду. Каталась сначала с Денисом Пичужкиным, затем с Федором Варламовым. С сезона-2018/19 выступает в дуэте с Глебом Смолкиным.

Кроме Тутберидзе тренировалась у Светланы Алексеевой, Елены Кустаровой, Ольги Рябининой. С сезона-2019/20 тренируется в США под руководством Игоря Шпильбанда.

В 2018 году дебютировала со Смолкиным в юниорском Гран-при, заняв 3-е место на этапе в Чехии. В феврале 2019 года они стали серебряными призерами юниорского финала Кубка России, уступив Ирине Хаврониной и Дарио Чиризано всего 0,18 балла.

В нынешнем сезоне Дэвис и Смолкин стали серебряными призерами этапов юниорского Гран-при-2019 в Лейк-Плэсиде и Челябинске, что позволило им впервые выйти в финал серии.

Личные рекорды дуэта Дэвис/Смолкин в официальных международных соревнованиях: короткая программа – 64,79, произвольная программа – 98,05, сумма двух программ – 160,17 балла.