Загитова и Трусова в одной упряжке. Анонс событий недели

МЕДВЕДЕВА ПОПОЛАМ С ШОРТ-ТРЕКОМ

Грядет уик-энд азиатских шоу. В Китае Евгении Медведевой и фигуристам предстоит делить лед с мастерами шорт-трека. Представители двух видов спорта будут состязаться по очереди (хорошо хоть, что не друг с другом) три дня подряд. «Кубок Шанхая» станет для Медведевой вторым турниром нынешней осени. Напомню, что в сентябре она с двумя чистыми прокатами взяла серебро на «челленджере» в Канаде, уступив только Рике Кихире, причем не без борьбы. Теперь же россиянке предстоит встреча с вице-чемпионкой мира-2019 Элизабет Турсынбаевой из Казахстана, пропустившей самое начало сезона и только-только восстановившейся после травмы.

Судя по видео с шанхайской тренировки, Медведева собирается прыгать там «3+3» из флипа с ритбергером, а не с тулупом, как делала раньше. Это должно дать ей прибавку по «базе» в 0,7 балла, что для короткой программы не так уж мало. Правда, первое исполнение нового каскада на китайском льду получилось неудачным.

В Шанхае выступят и другие звезды, включая наших. Однако самым впечатляющим по составу в этот уик-энд все-таки будет Japan Open. Шутка ли: впервые на одном зарубежном катке сойдутся лицом к лицу Алина Загитова с Александрой Трусовой!

Хотя не совсем так. По регламенту турнира в Сайтаме, проходящему в таком формате с 2006 года, здесь соперничают не спортсмены, а сборные, причем Загитовой и Трусовой предстоит вместе защищать цвета одной из них – европейской. В каждой команде – две женщины и двое мужчин, исполняются только произвольные программы, места распределяются по суммам судейских баллов, полученных сборными за четыре своих проката.

Последний раз европейцы выигрывали Japan Open два года назад, когда победу им обеспечил тандем Загитовой и Медведевой. Нынешнее сочетание с Трусовой выглядит не хуже, хотя соперники тоже очень сильны: у американцев – Нэйтан Чен, у японцев Сема Уно плюс та же Кихира. Турнир в Сайтаме постоянно собирает если не всех сильнейших, то большинство из них, чему способствует солидный призовой фонд в 180 тысяч долларов – ровно такой же, как на этапах Гран-при. Только там победители получают по $ 18 000, а места ниже пятого – вообще ничего, в то время как на Japan Open и в худшей из трех сборных каждому полагается 10 тысяч. Гонорар чемпионов – вдвое больше. Неудивительно, что даже Хавьер Фернандес, в январе объявивший о завершении карьеры, сделал для Сайтамы исключение. Здесь испанец будет кататься седьмой раз подряд.

НОВЫХ РЕКОРДОВ НЕ БУДЕТ

Что же до Загитовой и Трусовой, то при всем их партнерстве сравнений, разумеется, не избежать. Особенно после того, как Саша две недели назад отобрала у Алины два мировых рекорда. Побить их вновь в предстоящую субботу не суждено ни той, ни другой – на Japan Open подобные достижения не фиксируются. Загитова знает об этом лучше других: год назад она именно здесь превзошла свой, теперь уже бывший, рекорд в произвольной, получив 219,18. Однако в официальные рейтинги ISU результат включен не был.

Рекорды рекордами, а для Загитовой это прежде всего стартовый турнир сезона. Пока мы видели ее только на контрольных прокатах в начале сентября, где Алина смотрелась прекрасно. Но хватит ли этого против суперпрыжков Трусовой и – не советую забывать – Кихиры? Чемпионка мира и Олимпийских игр плюс обладательницы всех мировых рекордов – более звездной компании, ей-богу, не придумаешь.

ТРУСОВА – ЗАГИТОВА: ПОКА 2:1

И последнее. До Сайтамы Загитова с Трусовой пересекались на внутренних соревнованиях только трижды. И если их последнюю встречу на чемпионате России в Саранске помнят все, то первое «свидание» состоялось куда раньше и известно куда меньше. Дело было в феврале 2016-го на юниорском первенстве Москвы, где обе… провалились. 12-летняя Саша заняла 9-е место, 14-летняя Алина – и вовсе 12-е. А победила тогда Виктория Васильева, которая до сих пор выступает в юниорских турнирах и сейчас балансирует на грани выхода-невыхода в «младший» финал Гран-при. Кстати, ее судьба тоже решится в ближайший уик-энд – на последнем отборочном этапе в итальянской Энье.