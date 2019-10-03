Медведева в Китае: Турсынбаеву обходим, Загитова - в уме

Накануне по интернету разлетелась видеозапись тренировки, где Медведева пробует«на зуб» (ну, или на зубцы коньков) редкий каскад «3+3» из флипа с ритбергером. Такой элемент россиянка на соревнованиях еще не исполняла, и ее первая атака на негов Шанхае тоже не удалась. Но уже на следующей тренировке оба прыжкабыли сделаны чисто.
Напомню, что в этом году Медведева еще с зимы с переменным успехом пыталась цеплять тройной ритбергер то к акселю, то к сальхову. Однако те варианты изначально приносили больше хлопот, чем бонусов. Сейчас постараюсь объяснить почему.
Как известно, все фигуристки завершают двойные каскады тулупом или ритбергером. Остальные прыжки просто не стыкуются по кинетике, у них, что называется, «не подходит разъем». Тройной ритбергер сложнее тулупа и, соответственно, дороже – 4,9 и 4,2 балла базовой стоимости соответственно. Но если в короткой программе с ее единственным каскадом вся разница исчерпывается этими семью десятыми, то в произвольной она становится ощутимо больше.
По правилам в произвольной программе можно повторять максимум два типа тройных прыжков. Соответственно, если ты владеешь каскадами только с тулупом, то обречен завершать им оба двойных каскада. То есть, одним из «парных» прыжков приходится делать самый дешевый.
Появление ритбергера дает возможность ограничиться одним тройным тулупом. Хотя это - опять же «плюс 0,7», не более. Существенную прибавку дают только те варианты, где ритбергер сочетается содним из двух самых сложных прыжков -лутцем (как у Алины Загитовой) или флипом. Лишь тогда фигуристка может включить в произвольнуюдва лутца и два флипа, собрав тем самым максимально высокую «базу».Такую, выше которой - только космос трикселей и четверных.
В конкретном случае с Медведевой, это уже не ритбергер вместо тулупа, а второй флип вместо тулупа, что означает «+1,1». Добавляем сюда небольшой рост надбавки за исполнение, а также 0,7 из короткой программы (см. выше) - и получаем скачок на два балла, а то и на три. Которыена дороге точно не валяются. Суть же в следующем:с этим каскадом Медведева догонит по технической сложности Загитову. Впервые в карьере!
Но хватит математики - а то, у вас, боюсь, уже руки чешутся огреть меня чем-нибудь увесистым по чему-нибудь чувствительному. Тем более, что в Шанхае ивеселухи хватало. Взять хоть соседство на китайском турнире фигурного катания с… шорт-треком. Причем у конькобежцев состав участников тоже получился весьма звездным, и я даже обнаружил в нем нашего олимпийского чемпиона Семена Елистратова.
Вернемся к Медведевой, чьи заготовки, как выяснилось, ещене выходят за пределы тренировочного катка. Хотя короткую программу она сегодня все равно выиграла. Со старым каскадом «флип-тулуп» и с испорченным лутцем, где судьи зафиксировали не только «неясное ребро» (это у Жени дело обычное), но и недокрут. А в остальном, прекрасная маркиза…
Cдругой стороны, посмотрев несколько раз видео, я совершенно не понял, гдетам судьи нашли недостачу в четверть оборота. Ау, ребята, вы что?!
В итоге Медведевой дали 72 с копейками. Это на три балла ниже ее личного рекорда, установленного в Канаде три недели назад. Не плохо и не хорошо, а так, серединка-наполовинку. Но, так или иначе, достаточно, чтобы опередить Элизабет Турсынбаеву, с которой они минувшей весной стояли рядом на пьедестале чемпионата мира. Тогда фигуристке из Казахстана, тренирующейся у бывшей жениной наставницы Этери Тутберидзе, досталось серебро, Медведевой – бронза, и обе, при разнице меньше балла в итоговом протоколе, остались результатом вполне довольны.
А сейчас - наоборот. И в плане расстановки, и в плане «довольности». Турсынбаева свой лутц в Шанхае тоже недокрутила, причем «по чесноку», без вопросов. Правда, она только-только после травмы. А Медведева накануне признавалась в интервью китайскому ТВ, что в конце сентября пропустила неделю тренировок из-за высокой температуры. В общем, все сложно, жизнь бурлит, течет и меняется. Завтра днем будет произвольная, где в арсенале у Турсынбаевойможет появится четверной сальхов, который она уже делала на мартовском ЧМ.
Если к Медведевой судьи в Китае придрались, то нашему танцевальному дуэту Виктория Синицина/Никита Кацалапов вдруг насыпали от щедрот под 87, второй результат на планете за год с лишним действия новых правил. Еще в начале марта это был бы мировой рекорд! Впрочем, я не сильно удивлен: новый короткий танец нашего дуэта под музыку из фильма «Поющие под дождем» очень элегантен.
В парном катании отлично выступили молодые Александра Бойкова с Дмитрием Козловским. Они лишь чуть-чуть уступают именитым китайцам – и, по-моему, лишь из-за того, что турнир проходит именно в Китае. А в пятницу к процессу подключаются мужчины, включая Александра Самарина.
ShanghaiTrophy. Шанхай (Китай)
Женщины. Короткая программа
1. Евгения Медведева (Россия) - 72,16
2. Элизабет Турсынбаева (Казахстан) - 69,24
3. ЛимЫн Су (Корея) - 62,87
Танцы. Короткая программа
1. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) – 86,77
2. Лила Фир/Льюис Гибсон (Великобритания) - 76,43
Пары. Короткая программа
1. Чен Пен/Ян Цзинь (Китай) – 77,12
2. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) – 76,93