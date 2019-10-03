Медведева в Китае: Турсынбаеву обходим, Загитова - в уме - Советский спорт
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03 октября 2019 18:00Фигурное катаниеТигай Лев

Медведева в Китае: Турсынбаеву обходим, Загитова - в уме

На турнире в Шанхае Евгения Медведева выиграла короткую программу. При спорном судействе не в ее пользу и - не решившись исполнить новый элемент.

Накануне по интернету разлетелась видеозапись тренировки, где Медведева пробует«на зуб» (ну, или на зубцы коньков) редкий каскад «3+3» из флипа с ритбергером. Такой элемент россиянка на соревнованиях еще не исполняла, и ее первая атака на негов Шанхае тоже не удалась. Но уже на следующей тренировке оба прыжкабыли сделаны чисто.

Напомню, что в этом году Медведева еще с зимы с переменным успехом пыталась цеплять тройной ритбергер то к акселю, то к сальхову. Однако те варианты изначально приносили больше хлопот, чем бонусов. Сейчас постараюсь объяснить почему.

ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА

Как известно, все фигуристки завершают двойные каскады тулупом или ритбергером. Остальные прыжки просто не стыкуются по кинетике, у них, что называется, «не подходит разъем». Тройной ритбергер сложнее тулупа и, соответственно, дороже – 4,9 и 4,2 балла базовой стоимости соответственно. Но если в короткой программе с ее единственным каскадом вся разница исчерпывается этими семью десятыми, то в произвольной она становится ощутимо больше.

По правилам в произвольной программе можно повторять максимум два типа тройных прыжков. Соответственно, если ты владеешь каскадами только с тулупом, то обречен завершать им оба двойных каскада. То есть, одним из «парных» прыжков приходится делать самый дешевый.

Появление ритбергера дает возможность ограничиться одним тройным тулупом. Хотя это - опять же «плюс 0,7», не более. Существенную прибавку дают только те варианты, где ритбергер сочетается содним из двух самых сложных прыжков -лутцем (как у Алины Загитовой) или флипом. Лишь тогда фигуристка может включить в произвольнуюдва лутца и два флипа, собрав тем самым максимально высокую «базу».Такую, выше которой - только космос трикселей и четверных.

В конкретном случае с Медведевой, это уже не ритбергер вместо тулупа, а второй флип вместо тулупа, что означает «+1,1». Добавляем сюда небольшой рост надбавки за исполнение, а также 0,7 из короткой программы (см. выше) - и получаем скачок на два балла, а то и на три. Которыена дороге точно не валяются. Суть же в следующем:с этим каскадом Медведева догонит по технической сложности Загитову. Впервые в карьере!

ЭЙ, ГДЕ ТУТ НЕДОКРУТ?!

Но хватит математики - а то, у вас, боюсь, уже руки чешутся огреть меня чем-нибудь увесистым по чему-нибудь чувствительному. Тем более, что в Шанхае ивеселухи хватало. Взять хоть соседство на китайском турнире фигурного катания с… шорт-треком. Причем у конькобежцев состав участников тоже получился весьма звездным, и я даже обнаружил в нем нашего олимпийского чемпиона Семена Елистратова.

Вернемся к Медведевой, чьи заготовки, как выяснилось, ещене выходят за пределы тренировочного катка. Хотя короткую программу она сегодня все равно выиграла. Со старым каскадом «флип-тулуп» и с испорченным лутцем, где судьи зафиксировали не только «неясное ребро» (это у Жени дело обычное), но и недокрут. А в остальном, прекрасная маркиза…

Cдругой стороны, посмотрев несколько раз видео, я совершенно не понял, гдетам судьи нашли недостачу в четверть оборота. Ау, ребята, вы что?!

В итоге Медведевой дали 72 с копейками. Это на три балла ниже ее личного рекорда, установленного в Канаде три недели назад. Не плохо и не хорошо, а так, серединка-наполовинку. Но, так или иначе, достаточно, чтобы опередить Элизабет Турсынбаеву, с которой они минувшей весной стояли рядом на пьедестале чемпионата мира. Тогда фигуристке из Казахстана, тренирующейся у бывшей жениной наставницы Этери Тутберидзе, досталось серебро, Медведевой – бронза, и обе, при разнице меньше балла в итоговом протоколе, остались результатом вполне довольны.

А сейчас - наоборот. И в плане расстановки, и в плане «довольности». Турсынбаева свой лутц в Шанхае тоже недокрутила, причем «по чесноку», без вопросов. Правда, она только-только после травмы. А Медведева накануне признавалась в интервью китайскому ТВ, что в конце сентября пропустила неделю тренировок из-за высокой температуры. В общем, все сложно, жизнь бурлит, течет и меняется. Завтра днем будет произвольная, где в арсенале у Турсынбаевойможет появится четверной сальхов, который она уже делала на мартовском ЧМ.

СИНИЦИНА С КАЦАЛАПОВЫМ ПОКОРИЛИ СУДЕЙ

Если к Медведевой судьи в Китае придрались, то нашему танцевальному дуэту Виктория Синицина/Никита Кацалапов вдруг насыпали от щедрот под 87, второй результат на планете за год с лишним действия новых правил. Еще в начале марта это был бы мировой рекорд! Впрочем, я не сильно удивлен: новый короткий танец нашего дуэта под музыку из фильма «Поющие под дождем» очень элегантен.

В парном катании отлично выступили молодые Александра Бойкова с Дмитрием Козловским. Они лишь чуть-чуть уступают именитым китайцам – и, по-моему, лишь из-за того, что турнир проходит именно в Китае. А в пятницу к процессу подключаются мужчины, включая Александра Самарина.

ShanghaiTrophy. Шанхай (Китай)

Женщины. Короткая программа

1. Евгения Медведева (Россия) - 72,16

2. Элизабет Турсынбаева (Казахстан) - 69,24

3. ЛимЫн Су (Корея) - 62,87

Танцы. Короткая программа

1. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) – 86,77

2. Лила Фир/Льюис Гибсон (Великобритания) - 76,43

Пары. Короткая программа

1. Чен Пен/Ян Цзинь (Китай) – 77,12

2. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) – 76,93

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