Медведева в Шанхае: первый провал сезона и… первое место

При всей неофициальности китайского турнира, где классическое фигурное катание соседствует с синхронным и даже с шорт-треком, интерес местной публики достаточно велик. Еще в четверг на нижнем ярусе огромного, 18-тысячного зала свободных мест почти не было. Из зарубежных участников Евгению Медведеву принимали наиболее восторженно. С «обожательными» плакатами на русском и градом игрушек по окончании проката.

Парочку плюшевых сувениров Женя тогда захватила с собой и, едва усевшись на диван рядом с тренером Брайаном Орсером, тут же с улыбкой «уставилась» двумя симпатичными котятами прямо в телекамеру, чем вызвала новую волну оваций. Хотя оценки россиянку порадовали не вполне – из-за выдуманного судьями недокрута на тройном лутце, о котором я уже имел честь вам докладывать накануне.

Сегодня народу, плакатов и игрушек было еще больше. А вот поводов для радости у Медведевой с Орсером – наоборот. Выиграть-то они выиграли, но это, чего уж скрывать, был худший прокат россиянки в новом сезоне. Она ни разу и не решилась на каскад «3+3» и наделала массу разнообразных ошибок. Начиная с привычного «неправильного» ребра, продолжая недокрутами (даже на двойном тулупе!) и заканчивая почти падением с акселя, которого удалось избежать лишь уперевшись руками в лед. Неудивительно, что за такую произвольную дали на 23 балла меньше, чем три недели назад на канадском «челленджере». Кстати, там Медведева была второй после Рики Кихиры, но иногда серебро бывает покруче иного золота.

Когда прокат в Шанхае закончился, она долго стояла в центре ледовой площадки, согнувшись пополам. То ли держалась руками за колени (болят?), то ли просто не могла отдышаться из-за усталости. Как известно, в конце сентября Женя температурила. Что ж, будем надеяться, что дело в последствиях этой болезни и только.

Назвать это шанхайское первое место победой, уж извините, никак нельзя. Просто соперницы оказались еще слабее. Например, вице-чемпионка мира-2019 Элизабет Турсынбаева упала дважды. Ни о каком четверном сальхове, который фигуристка из Казахстана скручивала весной, сейчас речи нет. После недавней травмы она еще элементарно не готова.

А Медведева? Да кто ж ее угадает-разберет?! Едва мы осмелились поверить, что там все налаживается, как бах – снова-здорово. В общем, лотерея продолжается, и бежать, сломя голову, за билетами очередного тиража, лично я бы поостерегся. Лучше завтрашне-субботним утром последить за другим азиатским шоу-турниром Japan Open. Там за сборную Европы должны кататься Алина Загитова и Александра Трусова.

Шанхай (Китай). Shanghai Trophy

Женщины

Произвольная программа

1. Лим Ын Су (Корея) – 121,77

2. Евгения Медведева (Россия) – 119,62

3. Элизабет Турсынбаева (Казахстан) – 116,85

Сумма двух программ

1. Евгения Медведева (Россия) – 191,78

2. Элизабет Турсынбаева (Казахстан) – 186,09

3. Лим Ын Су (Корея) – 184,64

Пары

Произвольная программа

1. Чен Пен/Ян Цзинь (Китай) – 132,63

2. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) – 126,23

Сумма двух программ

1. Чен Пен/Ян Цзинь (Китай) – 209,75

2. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) – 203,16

Мужчины

Короткая программа

1. Маттео Риццо (Италия) – 87,76

2. Александр Самарин (Россия) – 84,66

3. Брендан Керри (Австралия) – 78,45

4. Михал Бржезина (Чехия) – 74,94

5. Боян Цзинь (Китай) – 70,71

5 октября, суббота

9.00-9.45 (мск). Танцы. Произвольная программа

10.00-14.54. Мужчины. Произвольная программа