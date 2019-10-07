Дон Кихот Самарин и его четверные мельницы. Обзор турниров уик-энда - Советский спорт
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07 октября 2019 09:59Фигурное катаниеТигай Лев

Дон Кихот Самарин и его четверные мельницы. Обзор турниров уик-энда

О главных событиях недели в женском одиночном катании мы вам все уже рассказали. Теперь переходим к другим интересным историям минувших выходных.

Кроме подвигов Александры Трусовой и Алины Загитовой, уже описанных здесь подробней некуда, про Japan Open в Сайтаме говорить нечего. Зато на другом азиатском шоу-турнире хватало любопытного и без Евгении Медведевой – благо, российский десант в Шанхае был достаточно обширен.

Наши лучшие танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов сдержали обещание подчистить сыроватые новые программы. Они получили на 15 баллов больше, чем на «челленджере» в Братиславе, и на 11 улучшили рекорд мирового сезона. С таким результатом можно спокойно ждать старта серии Гран-при.

Молодой спортивный дуэт Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, в начале года ворвавшийся в тройку призеров «взрослого» ЧЕ, на равных боролся за победу с маститыми китайцами, но проиграл. Отчасти из-за домашнего судейства, хотя вина самих россиян тоже налицо. Не упади Бойкова с прыжкового каскада, и никакие фокусы арбитров (вроде базового уровня на тодесе) хозяев льда нипочем не спасли бы.

ПОРА НАДЕВАТЬ ШЛЕМ МАМБРИНА

Александр Самарин продолжает играть в орлянку с четверными прыжками. На сей раз вышло получше, чем на старте сезона: лутц и тулуп в шанхайской произвольнойроссиянин вытянул «на плюс», подвел только флип. Ападение приключилось уже потом, на обычном каскаде. Программу Самарин выиграл, но по сумме остался вторым.

Что тут сказать…Я вот не поленился и раскопал: последний турнир, где у него было меньше трех грубых ошибок, это январский чемпиона Европы в Минске.Если помните, там Александр удивил всех. Вел борьбу за золото, меньше двух баллов уступил Хавьеру Фернандесу – и именно тогда все заговорили о Самарине всерьез.Мол, появился, наконец, в российском мужском катании настоящий молодой мужик, ура-ура!

Ра-ра… Вот ждем мы с тех самых пор от него подтверждения-продолжения, да что-то никак не дождемся. Парень, надо отдать ему должное, в честной пахоте осваивает новые элементы, без оглядки пихает их в свои программы (сейчас четверных там уже пять штук - два в короткой и три в произвольной), а потом выходит на лед и падает, падает, падает… Словно Дон Кихот с ветряными мельницами, ей-бог. Пора дарить ему шлем Мамбрина.

215 БАЛЛОВ ОТ СИНИЦЫНОЙ

В Италии завершился последний отборочный этап юниорского Гран-при. Из 24 мест в финалах Россия получила на одно больше, чем год назад, - 15, то есть, почти две трети. Могло быть и 16, но Петр Гуменник упал с четверного сальхова и не справился с хозяином катка Даниэлем Грасслем. Стань Гуменник первым, и он вывел бы в финал не только себя, но и другого россиянина Артура Даниэляна. А так в начале декабря в Турине наших будет трое, не четверо. Впрочем, и это неплохо: в предыдущем финале Гуменник представлял Россию один.

У девушек порадовала Ксения Синицына: 215 - это, на секундочку, шестая сумма мирового сезона. Чуть позади Щербаковой и Медведевой, но впереди Туктамышевой, Лю и много кого еще. При том, что подопечная Светланы Пановой не делает прыжков категории ультра-си, а берет четкостью и безошибочностью. В протоколах Эньи у Синициной не найдешь ни минусов, ни нулей – сплошь высокий плюс. А ведь ей только что исполнилось 15. Интересная может быть «засада» для признанных звезд на декабрьском чемпионате России в Красноярске.

Кстати, то же самое можно сказать и о другой нашей финалистке Гран-при-2019 - Виктории Васильевой из ЦСКА. Ей скоро 16, тоже подзадержалась вроде бы в юниорах, зато теперь надежна как танк. Ну, или как Софья Самодурова из прошлого сезона, взлетевшая в нем на самый верх пьедестала минского ЧЕ.

ВНИМАНИЕ, ВЫХОДИТ КОСТОРНАЯ

Что ж, юниоры свое откатали, на носу - старт «взрослого» Гран-при. Хотя он будет не в ближайший уик-энд, а «через остановку». А что прямо сейчас?

А «Челленджер» в Финляндии, где ожидается большой наплыв фигуристов из России. Во-первых, там катается Сергей Воронов, способный показать пример Дону Самарину. Во-вторых, чемпионы «всего, что можно» в юниорских парах Анастасия Мишина и Александр Галлямов. В-третьих, новоиспеченная Королева тройных акселей Елизавета Туктамышева. Хотя лично я с наибольшим интересом буду следить за одной из ее соперниц по Эспо.

Именно в Финляндии начнет свой первый «взрослый» сезон поразительная Алена Косторная. Единственная фигуристка в мире, умудрявшаяся без суперпрыжков обыгрывать на крупных турнирах Александру Трусову.

Shanghai Trophy. Шанхай (Китай). Сумма двух программ

Мужчины

1. Маттео Риццо (Италия) – 248,53

2. Александр Самарин (Россия) – 246,36

3. Боян Цзинь (Китай) – 232,17

4. Михал Бржезина (Чехия) – 218,48

Женщины

1. Евгения Медведева (Россия) – 191,78

2. Элизабет Турсынбаева (Казахстан) – 186,09

3. Лим Ын Су (Корея) – 184,64

Пары

1. Чен Пен/Ян Цзинь (Китай) – 209,85

2. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) – 203,16

Танцы

1. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) – 213,54

2. Лила Фир/Льюис Гибсон (Великобритания) – 193,80

Гран-при. Юниоры. 7-й этап. Энья (Италия). Сумма двух программ

Мужчины

1. Даниэль Грассль (Италия) – 241,53

2. Петр Гуменник (Россия) – 232,39

3. Иван Шмуратко (Украина) – 221,44

4. Илья Яблоков (Россия) – 213,40

Женщины

1. Ксения Синицына (Россия) – 215,58

2. Анна Фролова (Россия) – 176,21

3. АлессияТорнаги (Италия) – 175,93

Танцы

1. Елизавета Худайбердиева/Андрей Филатов (Россия) – 164,92

2. Натали Д’Алессандро/Брюс Уоделл (Канада) – 152,76

3. Ангелина Лазарева/Максим Прокопьев (Россия) – 148,71

Отборочный зачет Гран-при. Итог

Мужчины

Очки

Места

1

2

3

4

5

6

Андрей Мозалев (Россия)

Юма Кагияма (Япония)

Петр Гуменник (Россия)

Даниэль Грассль (Италия)

Даниил Самсонов (Россия)

СунСато (Япония)

30

28

28

26

26

26

1+1

1+2

1+2

1+3

1+3

1+3

7

…9

…10

…18

…22

…45

Артур Даниэлян (Россия)

Алья Яблоков (Россия)

Глеб Лутфуллин (Россия)

Андрей Кутовой (Россия)

Егор Рухин (Россия)

Матвей Ветлугин (Россия)

26

20

20

11

9

1

2+2

3+4

3+4

3

4

10

Женщины

Очки

Места

1

2

3

4

5

6

Камила Валиева (Россия)

Алиса Лю (США)

Ли Ха Ин (Корея)

Ксения Синицына (Россия)

Дарья Усачева (Россия)

Виктория Васильева (Россия)

30

30

30

28

26

24

1+1

1+1

1+1

1+2

2+2

2+3

7

…9

…11

Анна Фролова (Россия)

Анастасия Тараканова (Россия)

Майя Хромых (Россия)

24

22

20

2+3

3+3

3+4

Пары

Очки

Места

1

2

3

4

5

6

Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов (Россия)

Юлия Артемьева/Михаил Назарычев (Россия)

Ксения Ахантьева/Валерий Колесов (Россия)

Диана Мухамедзянова/Илья Миронов (Россия)

Анника Хоке/Роберт Кюнкель (Германия)

Алина Пепелева/Роман Плешков (Россия)

30

28

28

24

22

20

1+1

1+2

1+2

2+3

3+3

3+4

7

8

…11

КэйтФинстер/Балаш Наги (США)

Анна Щеглова/Илья Калашников (Россия)

Станислава Вислобокова/Алексей Брюханов (Россия)

18

16

9

2+6

4+5

4

Танцы

Очки

Места

1

2

3

4

5

6

ЭвонлиНгуен/Вадим Колесник (США)

Елизавета Шанаева/Дэвид Нарижный (Россия)

Елизавета Худайбердиева/Андрей Филатов (Россия)

Мария Казакова/Георгий Ревия (Грузия)

ЛуисияДемужо/Тео ЛеМерсье (Франция)

Диана Дэвис/Глеб Смолкин (Россия)

30

30

30

28

26

26

1+1

1+1

1+1

1+2

2+2

2+2

7

…9

…16

…27

…34

Софья Тютюнина/Александр Шустицкий (Россия)

Екатерина Каташинская/Александр Васькович (Россия)

Ангелина Лазарева/Максим Прокопьев (Россия)

Тамара Жукова/Даниил Карпов (Россия)

Светлана Лизунова/Александр Вахнов (Россия)

24

22

11

5

3

2+3

3+3

3

6

8

Представительство стран в финале Гран-при

Мужчины

Женщины

Пары

Танцы

Всего

1

Россия

3

4

5

3

15

2-3

США

-

1

-

1

2

2-3

Япония

2

-

-

-

2

4-8

Германия

-

-

1

-

1

4-8

Грузия

-

-

-

1

1

4-8

Италия

1

-

-

-

1

4-8

Корея

-

1

-

-

1

4-8

Франция

-

-

-

1

1

Всего

6

6

6

6

24

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