Дон Кихот Самарин и его четверные мельницы. Обзор турниров уик-энда

Кроме подвигов Александры Трусовой и Алины Загитовой, уже описанных здесь подробней некуда, про Japan Open в Сайтаме говорить нечего. Зато на другом азиатском шоу-турнире хватало любопытного и без Евгении Медведевой – благо, российский десант в Шанхае был достаточно обширен.
Наши лучшие танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов сдержали обещание подчистить сыроватые новые программы. Они получили на 15 баллов больше, чем на «челленджере» в Братиславе, и на 11 улучшили рекорд мирового сезона. С таким результатом можно спокойно ждать старта серии Гран-при.
Молодой спортивный дуэт Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, в начале года ворвавшийся в тройку призеров «взрослого» ЧЕ, на равных боролся за победу с маститыми китайцами, но проиграл. Отчасти из-за домашнего судейства, хотя вина самих россиян тоже налицо. Не упади Бойкова с прыжкового каскада, и никакие фокусы арбитров (вроде базового уровня на тодесе) хозяев льда нипочем не спасли бы.
Александр Самарин продолжает играть в орлянку с четверными прыжками. На сей раз вышло получше, чем на старте сезона: лутц и тулуп в шанхайской произвольнойроссиянин вытянул «на плюс», подвел только флип. Ападение приключилось уже потом, на обычном каскаде. Программу Самарин выиграл, но по сумме остался вторым.
Что тут сказать…Я вот не поленился и раскопал: последний турнир, где у него было меньше трех грубых ошибок, это январский чемпиона Европы в Минске.Если помните, там Александр удивил всех. Вел борьбу за золото, меньше двух баллов уступил Хавьеру Фернандесу – и именно тогда все заговорили о Самарине всерьез.Мол, появился, наконец, в российском мужском катании настоящий молодой мужик, ура-ура!
Ра-ра… Вот ждем мы с тех самых пор от него подтверждения-продолжения, да что-то никак не дождемся. Парень, надо отдать ему должное, в честной пахоте осваивает новые элементы, без оглядки пихает их в свои программы (сейчас четверных там уже пять штук - два в короткой и три в произвольной), а потом выходит на лед и падает, падает, падает… Словно Дон Кихот с ветряными мельницами, ей-бог. Пора дарить ему шлем Мамбрина.
В Италии завершился последний отборочный этап юниорского Гран-при. Из 24 мест в финалах Россия получила на одно больше, чем год назад, - 15, то есть, почти две трети. Могло быть и 16, но Петр Гуменник упал с четверного сальхова и не справился с хозяином катка Даниэлем Грасслем. Стань Гуменник первым, и он вывел бы в финал не только себя, но и другого россиянина Артура Даниэляна. А так в начале декабря в Турине наших будет трое, не четверо. Впрочем, и это неплохо: в предыдущем финале Гуменник представлял Россию один.
У девушек порадовала Ксения Синицына: 215 - это, на секундочку, шестая сумма мирового сезона. Чуть позади Щербаковой и Медведевой, но впереди Туктамышевой, Лю и много кого еще. При том, что подопечная Светланы Пановой не делает прыжков категории ультра-си, а берет четкостью и безошибочностью. В протоколах Эньи у Синициной не найдешь ни минусов, ни нулей – сплошь высокий плюс. А ведь ей только что исполнилось 15. Интересная может быть «засада» для признанных звезд на декабрьском чемпионате России в Красноярске.
Кстати, то же самое можно сказать и о другой нашей финалистке Гран-при-2019 - Виктории Васильевой из ЦСКА. Ей скоро 16, тоже подзадержалась вроде бы в юниорах, зато теперь надежна как танк. Ну, или как Софья Самодурова из прошлого сезона, взлетевшая в нем на самый верх пьедестала минского ЧЕ.
Что ж, юниоры свое откатали, на носу - старт «взрослого» Гран-при. Хотя он будет не в ближайший уик-энд, а «через остановку». А что прямо сейчас?
А «Челленджер» в Финляндии, где ожидается большой наплыв фигуристов из России. Во-первых, там катается Сергей Воронов, способный показать пример Дону Самарину. Во-вторых, чемпионы «всего, что можно» в юниорских парах Анастасия Мишина и Александр Галлямов. В-третьих, новоиспеченная Королева тройных акселей Елизавета Туктамышева. Хотя лично я с наибольшим интересом буду следить за одной из ее соперниц по Эспо.
Именно в Финляндии начнет свой первый «взрослый» сезон поразительная Алена Косторная. Единственная фигуристка в мире, умудрявшаяся без суперпрыжков обыгрывать на крупных турнирах Александру Трусову.
Shanghai Trophy. Шанхай (Китай). Сумма двух программ
Мужчины
1. Маттео Риццо (Италия) – 248,53
2. Александр Самарин (Россия) – 246,36
3. Боян Цзинь (Китай) – 232,17
4. Михал Бржезина (Чехия) – 218,48
Женщины
1. Евгения Медведева (Россия) – 191,78
2. Элизабет Турсынбаева (Казахстан) – 186,09
3. Лим Ын Су (Корея) – 184,64
Пары
1. Чен Пен/Ян Цзинь (Китай) – 209,85
2. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) – 203,16
Танцы
1. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) – 213,54
2. Лила Фир/Льюис Гибсон (Великобритания) – 193,80
Гран-при. Юниоры. 7-й этап. Энья (Италия). Сумма двух программ
Мужчины
1. Даниэль Грассль (Италия) – 241,53
2. Петр Гуменник (Россия) – 232,39
3. Иван Шмуратко (Украина) – 221,44
4. Илья Яблоков (Россия) – 213,40
Женщины
1. Ксения Синицына (Россия) – 215,58
2. Анна Фролова (Россия) – 176,21
3. АлессияТорнаги (Италия) – 175,93
Танцы
1. Елизавета Худайбердиева/Андрей Филатов (Россия) – 164,92
2. Натали Д’Алессандро/Брюс Уоделл (Канада) – 152,76
3. Ангелина Лазарева/Максим Прокопьев (Россия) – 148,71
Отборочный зачет Гран-при. Итог
Мужчины
Очки
Места
1
2
3
4
5
6
Андрей Мозалев (Россия)
Юма Кагияма (Япония)
Петр Гуменник (Россия)
Даниэль Грассль (Италия)
Даниил Самсонов (Россия)
СунСато (Япония)
30
28
28
26
26
26
1+1
1+2
1+2
1+3
1+3
1+3
7
…9
…10
…18
…22
…45
Артур Даниэлян (Россия)
Алья Яблоков (Россия)
Глеб Лутфуллин (Россия)
Андрей Кутовой (Россия)
Егор Рухин (Россия)
Матвей Ветлугин (Россия)
26
20
20
11
9
1
2+2
3+4
3+4
3
4
10
Женщины
Очки
Места
1
2
3
4
5
6
Камила Валиева (Россия)
Алиса Лю (США)
Ли Ха Ин (Корея)
Ксения Синицына (Россия)
Дарья Усачева (Россия)
Виктория Васильева (Россия)
30
30
30
28
26
24
1+1
1+1
1+1
1+2
2+2
2+3
7
…9
…11
Анна Фролова (Россия)
Анастасия Тараканова (Россия)
Майя Хромых (Россия)
24
22
20
2+3
3+3
3+4
Пары
Очки
Места
1
2
3
4
5
6
Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов (Россия)
Юлия Артемьева/Михаил Назарычев (Россия)
Ксения Ахантьева/Валерий Колесов (Россия)
Диана Мухамедзянова/Илья Миронов (Россия)
Анника Хоке/Роберт Кюнкель (Германия)
Алина Пепелева/Роман Плешков (Россия)
30
28
28
24
22
20
1+1
1+2
1+2
2+3
3+3
3+4
7
8
…11
КэйтФинстер/Балаш Наги (США)
Анна Щеглова/Илья Калашников (Россия)
Станислава Вислобокова/Алексей Брюханов (Россия)
18
16
9
2+6
4+5
4
Танцы
Очки
Места
1
2
3
4
5
6
ЭвонлиНгуен/Вадим Колесник (США)
Елизавета Шанаева/Дэвид Нарижный (Россия)
Елизавета Худайбердиева/Андрей Филатов (Россия)
Мария Казакова/Георгий Ревия (Грузия)
ЛуисияДемужо/Тео ЛеМерсье (Франция)
Диана Дэвис/Глеб Смолкин (Россия)
30
30
30
28
26
26
1+1
1+1
1+1
1+2
2+2
2+2
7
…9
…16
…27
…34
Софья Тютюнина/Александр Шустицкий (Россия)
Екатерина Каташинская/Александр Васькович (Россия)
Ангелина Лазарева/Максим Прокопьев (Россия)
Тамара Жукова/Даниил Карпов (Россия)
Светлана Лизунова/Александр Вахнов (Россия)
24
22
11
5
3
2+3
3+3
3
6
8
Представительство стран в финале Гран-при
Мужчины
Женщины
Пары
Танцы
Всего
1
Россия
3
4
5
3
15
2-3
США
-
1
-
1
2
2-3
Япония
2
-
-
-
2
4-8
Германия
-
-
1
-
1
4-8
Грузия
-
-
-
1
1
4-8
Италия
1
-
-
-
1
4-8
Корея
-
1
-
-
1
4-8
Франция
-
-
-
1
1
Всего
6
6
6
6
24