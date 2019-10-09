Япония, отдай Трусову. Почему шоу-турниры проходят там, а не в России?

На эту мысль меня навели два момента. Во-первых, призовой фонд вроде бы суперзвездного Japan Open, который оказался не так уж велик: ровно те же 180 тысяч долларов, что разыгрываются на каждом этапе Гран-при. А потом я увидел трансляцию турнира на японском ТВ, которая шла не в прямом эфире, а с пятичасовым опозданием (зато в самый прайм-тайм), и поразился не столько переполненному 20-тысячному залу, сколько огромному количеству рекламы. Ее крутили по несколько минут после выступления каждой следующей фигуристки!

ЗАЧЕМ ВОЛОЧКОВА, ЕСЛИ ЕСТЬ ЗАГИТОВА?

На официальных соревнованиях ISU такой «разгул коммерции» невозможен из-за жесткого регламента. А в Сайтаме из трех часов общей продолжительности ледового вечера собственно фигурное катание (с учетом времени на выставление оценок) заняло лишь половину. Все остальное – гарнир, чистый доход. И это не считая билетной выручки, которая, уверен, вышла шести, а то и семизначной.

Конечно, японцы с их обожанием фигурки – случай особый. И в плане платежеспособности нам до них еще пилить и пилить. Но ведь и в России за последние пару лет интерес к этому виду спорта подскочил как следует. Термин «фигурномания», введенный в оборот «Советским спортом», уверяю вас, взялся не с потолка.

А какие у нашего зрителя возможности утолить свой растущий аппетит? Спектакли в постановках Ильи Авербуха, Евгения Плющенко и Татьяны Навки? Так они и раньше были. «Ледниковый период» из телевизора? Тоже не новость. И какой смысл притягивать за уши и насильно ставить на коньки Волочкову с Галустяном, если Загитова, Трусова и Медведева теперь знамениты не меньше? А катаются, как вы понимаете, слегка покачественнее. Нет, ребята, тут чистого шоу нам уже мало, нужен еще и спорт.

БИЛЕТНАЯ ЛИХОРАДКА

К сожалению, спорта нам в фигурном катании явно не хватает. Из серьезных соревнований Россия за год принимает чемпионат страны да московский Гран-при. Ну и изредка, в порядке немаленькой «живой очереди» получает первенство мира или Европы. Правда, с этого сезона еще добавился юниорский Гран-при в Челябинске – и весьма показательно, что он моментально собрал аншлаг в семитысячном дворце. В то время как остальные этапы серии идут по всему миру при пустых трибунах, а порой вообще толком без трибун.

В Челябинске билеты расхватали по цене от 900 рублей (это на юниоров), а на столичный «взрослый» этап, что будет в ноябре, сейчас бойко торгуют в диапазоне до десяти с лишним тысяч. Там была небольшая доля дешевых мест по 150 рэ, но их, считайте, уже след простыл. А за средний-нормальный обзор берут по 2-4 тысячи. Несложно прикинуть, что общая выручка от трехдневного действа в «Мегаспорте» с его 10 000 мест должна зашкалить за половину, а то и за целый миллион. Не «деревянными» – зелеными. И это не считая телевидения (транслирует Первый канал) и всяких мелочей вроде бортовой рекламы вокруг катка, пользующейся отменным спросом у тех же японцев.

И ведь это рядовой этап Гран-при, где выступают далеко не все сильнейшие. Десяток-полтора звезд – при множестве статистов, занимающих большую часть времени. Таков закон: раз уж все официально, то спортивные принципы должны быть соблюдены от и до.

А теперь представьте, что в Москве, как в Сайтаме, у организаторов появляется полная свобода: что за турнир проводить, по каким правилам, кого туда приглашать и т.д. Вот все, что душе угодно и что взбредет в голову.

ДАЕШЬ МАТЧ «РОССИЯ – ОСТАЛЬНОЙ МИР»!

Как вам, например, идея матча между сборными мира и России? Хотите по сумме всех видов, как на Олимпиаде, хотите только женский – как пожелаем, так и сделаем. Или, скажем, «команда Загитовой» против «команды Медведевой», Тутберидзе против Орсера, да хоть пчелы против меда! Только чтоб непременно с нормальными оценками, судьями из разных стран, все честь по чести.

Что скажете? Пойдет наш народ на такое ноу-хау?

Я вот думаю, что нет, не пойдет… Потому что он туда побежит бегом! И к телевизорам прилипнет, как миленький. Заодно, кстати, и ТВ-права японцам продадим – сами, без «официального» ISU, да еще втридорога. А на достойный призовой фонд деньги, как мы уже выяснили, нужны вполне сносные, как на Гран-при. И место в календаре найти – совершенно не проблема. Японцы же находят? Так какого лешего Трусова творит свои чудеса у них, куда надо тащиться через полмира, да на всяких «челленджерах», где ее видят полтора словака и в зале можно кричать «ау»?

Таких шоу-турниров у нас никогда не было? И что же? Такого психоза вокруг фигурки тоже не было, разве нет? Хотя попытки организовать нечто подобное в других видах спорта иногда случались.

Мне прежде всего вспоминаются легкоатлетический «Вызов России» «нулевых» годов, пытавшийся оседлать волну побед Исинбаевой, Борзаковского и других тогдашних корифеев, и биатлонная «Гонка чемпионов» в начале «десятых». Да, оба проекта заглохли, у них не получилось. В легкой атлетике, со всеми ее дальнейшими допинг-подвигами, получиться, боюсь, просто не могло. Да и биатлон российский тоже в последнее время ощутимо подсдулся. Зато у фигуристов никакими спадами не пахнет, они идут только вверх. Здесь условия для экспериментов – великолепные.

Так что дерзайте, господа желающие. Чтобы Саша Трусова крутила свои исторические четыре четверных не в сайтамофукуоках, о которые язык недолго сломать, а дома, прямо за углом. На глазах всей восхищенной России.

Турниры с необычным регламентом, проходящие в Японии

Japan Open

Периодичность: ежегодно

Месяц: октябрь

Статус: неофициальный

Призовой фонд: $ 180 000

Состав участников: сборные Европы, Америки и Японии, в каждой команде – по два участника в мужском и женском одиночном катании.

Система: исполняются только произвольные программы, итоговый результат каждой команды – сумма судейских баллов за выступления четырех фигуристов.

Победитель-2019: Европа (Хавьер Фернандес, Денис Васильевс, Александра Трусова, Алина Загитова).

Командный чемпионат мира

Периодичность: раз в два года

Месяц: апрель

Статус: официальный

Призовой фонд: $ 1 000 000

Состав участников: сборные 6 стран, в каждой команде – по два участника в мужском и женском одиночном катании, по одному дуэту в парном катании и в танцах.

Система: и в короткой, и в произвольной программах фигуристы и дуэты в зависимости от занятого места приносят своим командам от 1 до 12 очков, которые затем суммируются.

Победитель-2019: США (Нэйтан Чен, Винсент Чжоу, Брэйди Теннелл, Мэрайя Белл, Эшли Кейн/Тимоти Ледюк, Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью).