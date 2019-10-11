Косторная против Туктамышевой: первый раунд – за Аленой - Советский спорт
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11 октября 2019 23:00Фигурное катаниеТигай Лев

Косторная против Туктамышевой: первый раунд – за Аленой

В Финляндии стартовал турнир серии «Челленджер». В короткой программе Алена Косторная опередила другую россиянку – Елизавету Туктамышеву.

Круг действующих звезд российского женского фигурного катания, наконец, замкнулся. Мы уже видели в деле этой осенью Медведеву и Трусову, Загитову и Туктамышеву, Валиеву и Щербакову. Не хватало только Алены Косторной – и вот в Эспо она тоже открыла сезон.

Причем не без переполоха: вчера на тренировке Косторная скрутила пару тройных акселей, и видео моментально разлетелось по сети. Народ зашумел, предвкушая лакомое зрелище: Алена со свежим трикселем против признанной специалистки как раз по таким прыжкам Елизаветы Туктамышевой – это должно быть нечто.

Жеребьевка «Кубка Финляндии» сократила ожидание, насколько могла: Косторной, не выступавшей из-за травм аж с февраля, в короткой программе достался стартовый №1. Однако никаких тройных акселей мы не увидели. Как и новой постановки: Алена повторила вариант из прошлого сезона под музыку из сериала «Оставленные». Что ж, в первый «взрослый» сезон такое считается в порядке вещей. Вспомним хотя бы Алину Загитову с ее золотым-олимпийским «Дон Кихотом».

В остальном мы тоже увидели прежнюю Косторную. С элегантным скольжением, чистыми прыжками и т.д. и т.п. В награду 16-летней фигуристке достался личный рекорд, на 0,93 выше прежнего. В мировом рейтинге лучших оценок за короткую Алена переместилась с пятого места на четвертое, обойдя японку Каори Сакамото.

Но Туктамышева-то в этом рейтинге стоит третьей и у нее тройной аксель точно есть – едва ли не лучший в мире. Что Лиза и подтвердила в самом начале финского проката. Правда, ждать ее 17-го номера после Косторной пришлось больше двух часов.

Очевидных ошибок Туктамышева вроде бы избежала. Однако у судей было свое мнение на сей счет: они поставили подопечной Алексея Мишина почти на пять баллов меньше, чем Косторной. И если вы думаете, что разрыв между россиянками образовался за счет «артистических» компонентов, то ошибаетесь. Наоборот: «попрыгунья» Лиза именно по «технике» проиграла юной «катальщице» Алене 3,39. Ну и дела…

Секрет раскрылся с опубликованием судейского протокола. Оказалось, что Туктамышевой зарезали каскад из тройных флипа с тулупом – из-за так называемого «неправильного» ребра на первом прыжке. Это стоило фигуристке тех самых трех с лишним баллов. Ну, а довершили дело гигантские надбавки Косторной за качество исполнения элементов. У нее даже «+2» ни разу не встречается, сплошные «три-четыре-пять». А еще говорят, что катающимся в начале оценки придерживают…

Туктамышева отреагировала на вердикт арбитров ироничной улыбкой и оттопыренным пальцем правой руки. Нет, не тем, о котором вы, может быть, подумали, а большим, – мол, здорово сработано, господа хорошие.

Не возьмусь рассуждать о правильности коньковых ребер (упаси бог!), но возьму на себя смелость утверждать другое: великолепный туктамышевский триксель точно заслуживал большего, чем «плюс два». Кто не верит – посмотрите видео.

Впрочем, это совершенно не умаляет заслуг Косторной. Уж она-то свои 77 заслужила на все сто. И послезавтра их дуэль с Туктамышевой непременно продолжится, ее исход по-прежнему неясен. Ведь у Лизы в произвольной – не один тройной аксель, а сразу два. Хотя и Алена может расчехлить в ответ свою тренировочную заготовку. Ведь для чего-то она ее в Финляндии делала, а?..

Все зарубежные соперницы – далеко позади. В воскресенье наши выступают в самом конце: Туктамышева должна выйти на лед в 18.01 по московскому времени, Косторная – семью с половиной минутами позже.

Эспо (Финляндия). Серия «Челленджер». 6-й этап

Женщины. Короткая программа

1. Алена Косторная (Россия) – 77,25
2. Елизавета Туктамышева (Россия) – 72,66
3. Юхана Йокои (Япония) – 65,09

Мужчины. Короткая программа

1. Сота Ямамото (Япония) – 92,81
2. Сема Уно (Япония) – 92,28
3. Роман Садовский (Канада) – 86,34
4. Сергей Воронов (Россия) – 79,48
5. Андрей Лазукин (Россия) – 75,59

Пары. Короткая программа

1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) – 74,99
2. Алиса Ефимова/Александр Коровин (Россия) – 69,12
3. Любовь Илюшечкина/Шарль Билодо (Канада) – 68,07

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