1/4 до мирового рекорда. Косторная разгромила Туктамышеву в Финляндии - Советский спорт
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13 октября 2019 19:47Фигурное катаниеТигай Лев

1/4 до мирового рекорда. Косторная разгромила Туктамышеву в Финляндии

16-летняя Алена Косторная на первом же своем «взрослом» турнире прыгнула тройной аксель и победила с высоченными оценками.

Всю субботу продолжали бурлить страсти вокруг короткой программы, где судьи дали Елизавете Туктамышевой за технику на 3,39 меньше, чем Косторной. Кроме «неправильного» ребра на флипе и весьма сдержанных надбавок за отменный тройной аксель поклонники Лизы углядели у одного из арбитров совсем уж абсурдный «ноль» за исполнение тройного лутца, который у Туктамышевой считается едва ли не эталонным.

Хотя эта оценка в зачет все равно не пошла, и остальная бригада прыжок отплюсовала нормально. Интересно другое: жадина-судья №4 по имени Саара Эхальт оказалась местной, то есть, финкой. И тут мне вдруг вспомнилось, что год назад в начале сезона у Лизы тоже был какой-то мини-скандал с трикселем.

Полез в результаты прошлой осени и вскоре нашел. Действительно, на одном из «челленджеров» осени 2018-го у Туктамышевой в короткой программе случился жуткий разброс оценок на этом прыжке: от «плюс двух» до «минус трех». И знаете, что самое любопытное? Турнир был тот тоже, что и сейчас, в Эспо!

Х-м, это что еще за «финский заговор» такой? Чем им досадила фигуристка из соседнего, считай, Санкт-Петербурга?..

Впрочем, не будем увлекаться конспирологией и переоценивать значение разминочных, в общем, соревнований из второстепенной серии. Тем более, что год назад обошлось без дальнейших эксцессов - уже через несколько дней после казуса в Эспо Туктамышева преспокойно выиграла канадский этап Гран-при.

ВАМПИРША-УБИЙЦА

Косторная, с недавних пор тоже активно тренировавшая аксель в три с половиной оборота, поставить его в короткую программу не рискнула, но тут же пообещала в интервью, что в воскресенье премьера суперпрыжка непременно состоится. Может одного, а может и сразу двух, как пойдет.

А пошло у Алены о-го-го как! Сначала в каскаде с двойным тулупом, а потом и отдельно. Хотя во втором случае недокрут был, и судьи его прилежно зафиксировали. Только это уже были все равно мелочи, частности. Косторная с двумя (или дальше с тремя?) трикселями - это, я вам доложу, оружие совершенно атомного масштаба! Ведь катается она по-прежнему блестяще, словно по облаку. И все «обычные» прыжки делает легко-надежно, как из пушки.

Плюс еще новая убийственная постановка - с сиреневым платьем, усыпанным красно-кровавыми пятнами. Как только зазвучала музыка из киносаги «Сумерки», привычная Ангел Алена превратилась в жуткую тигрицу-вампиршу – показалось, что у нее и ногти втрое длиннее сразу выросли. Эта программа совершенно убойная, и зал это моментально почувствовал, минуты две он непрерывно аплодировал в такт. А потом зажгли оценки, и даже глазищи новоиспеченной «кровопийцы» Косторной от изумления округлились еще вдвое!

И округливаться там было от чего. Если б не недоделанная «четвертушка» на втором акселе, Алена Косторная сегодня в финском городке Эспо побила бы, ни много ни мало, мировой рекорд. Да-да! Совсем свеженький, только что установленный Королевой четверных Александрой Трусовой – и это было бы сделано без всяких четверных.

Трусова в сентябрьской Братиславе получила за две программы 238,69. А у Косторной при втором трикселе на «+3» было бы ровно столько же, с точностью до сотой! Такого совпадения случиться, конечно, не могло, но я, как вы понимаете, не об этом. С сегодняшнего дня Саша Трусова уже не может быть уверенна в том, что именно она – новый лидер мирового женского катания. Про Алину Загитову даже не говорю, ее дело швах.

Ну, и как вам эта «новая революция»?

К ТУКТАМЫШЕВОЙ ПРЕТЕНЗИЙ НЕТ

Туктамышева – молодец, постаралась на совесть. Оба трикселя классно скрутила и 140 за произвольную получила. Только сегодня никакого преимущества над молодой соперницей по сложности у Лизы уже не было. Наоборот, она сама сдвоила в финальных каскадах и сальхов, и тулуп. Если Туктамышева только по «базе» проигрывает Косторной восемь баллов в произвольной, все дальнейшие разговоры по их дуэли становятся совершенно бессмысленными.

Тогда о чем говорить? Ну, например, о том, что сегодня мы, возможно, видели рождение новой олимпийской чемпионки. Как, подходит такой вариант?

Серия «Челленджер». 6-й этап. Эспо (Финляндия)

Женщины
Произвольная программа

1. Алена Косторная (Россия) – 157,59
2. Елизавета Туктамышева (Россия) – 139,87
3. Юхана Йокои (Япония) – 126,81

Сумма двух программ

1. Алена Косторная (Россия) – 234,84
2. Елизавета Туктамышева (Россия) – 212,53
3. Юхана Йокои (Япония) – 191,90

Танцы
Произвольная программа

1. Мэдисон Чок/Ивэн Бэйтс (США) – 119,46
2. Ван Шиюэ/Лю Синью (Китай) – 111,41
3. Бетина Попова/Сергей Мозгов (Россия) – 103,13
…5. Анастасия Шпилевая/Григорий Смирнов (Россия) – 97,77

Сумма двух программ

1. Мэдисон Чок/Ивэн Бэйтс (США) – 198,26
2. Ван Шиюэ/Лю Синью (Китай) – 183,09
3. Бетина Попова/Сергей Мозгов (Россия) – 175,24
…6. Анастасия Шпилевая/Григорий Смирнов (Россия) – 165,81

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