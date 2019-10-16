Илья Авербух: Я не могу научить Медведеву прыгать четверные - Советский спорт
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16 октября 2019 20:30Фигурное катаниеВолохов Юрий

Илья Авербух: Я не могу научить Медведеву прыгать четверные

В пятницу в Лас-Вегасе стартует первый этап Гран-при. Призер Олимпиады, чемпион мира, а ныне продюсер ледовых шоу рассказал о возможных раскладах стартующего сезона.

Наши лучшие фигуристки в серии Гран-при как бы разбились на три пары – в каждой по одной опытной спортсменке и по одной молодой. Елизавета Туктамышева с Анной Щербаковой будут соперничать на этапах в США и Китае, Александра Трусова с Евгенией Медведевой – в Канаде и Москве, а Алина Загитова с Аленой Косторной выступят на этапах во Франции и Японии.

– Начнем с первой пары. Что может противопоставить Медведева четверным прыжкам Саши Трусовой? – вопрос Илье Авербуху.
– Объективно сейчас четверным Трусовой никто ничего не может противопоставить. Жене нужно кататься в свою силу, выжимать максимум и бороться с самой собой. То, что сейчас показывает Трусова, это запредельная высота. Если она откатается чисто, без ошибок, то соперничать с ней очень сложно.

– У Медведевой свои плюсы – опыт, грациозность. Возможно, ей не надо гнаться за сложными прыжками.
– Ну как не гнаться за прыжками? Понятно, что вторая оценка у Жени немного выше, но это преимущество не компенсирует первую оценку.

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– Но в финал Евгения все же должна проходить? Для этого ведь не обязательно занимать первые места.
– Все будут бороться. Необходимо трезво смотреть на нынешнюю ситуацию. Трусова, как я уже сказал, технически показывает запредельный уровень. Есть Аня Щербакова, также владеющая четверными. Блестяще выступила Алена Косторная, прыгнувшая тройной аксель. Алина Загитова демонстрирует высокий уровень катания. Думаю, Медведевой нужно стабильно катать короткую и произвольную и усложнять программу.

– К одной ее программе вы тоже приложили руку.
– Мы работали над короткой, но я же не могу научить ее прыгать. Хотя Женя работает над усложнением, сам видел.

– Еще одна дуэль: Елизавета Туктамышева с Анной Щербаковой. Здесь что скажете?
– Лиза – большая умница. У нее были разные сезоны, но вот уже второй год подряд она очень хорошо выступает. В этой паре будет серьезная борьба. У Щербаковой сложнее прыжки, но вторая оценка у Лизы немного выше, плюс опыт на ее стороне. Тут очень важно откататься без ошибок.

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– И последняя пара: Алина Загитова – Алена Косторная. Обе занимаются у Этери Тутберидзе. Обе друг друга прекрасно знают, видят каждый день на тренировках.
– Косторная здорово выступила. И Алина очень хорошо выглядела на контрольных прокатах. Обе девочки обладают очень приличной второй оценкой. Это будет серьезное противостояние. Если обе откатают чисто, я бы отдал предпочтение Алине. Она сильно заматерела в последнее время.

– В прошлом году в финале Гран-при была российско-японская дуэль «три на три». Это может повториться?
– Вряд ли. Здорово, что у нас и опытные девочки продолжают кататься, и молодые пришли. Но есть молодая сильная американка Алиса Лю. У нее пока отстает вторая оценка, однако в будущем она тоже может составить конкуренцию.

– Про наших ребят пару слов. От них чего-то можно ждать?
– Скажу так: нужно дождаться, когда подрастут наши юниоры. Там есть сильные ребята, которые способны выйти на очень высокий уровень.

– То есть, на нынешних вряд ли стоит рассчитывать?
– Я видел Диму Алиева в начале сезона – очень прилично выглядел. Александр Самарин, если добьется стабильности, тоже может быть конкурентоспособным на европейском уровне.

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– Про танцевальные дуэты. Вы же ставили новую программу Александре Степановой и Ивану Букину….
– Ребята сложно входили в сезон. Были определенные проблемы, которые не позволяли им обкатать свои программы. Но я видел выступление Саши и Вани, они в очень хорошей форме. То же самое касается Виктории Синициной и Никиты Кацалапова. Обе пары основательно подошли к сезону. Будет конкуренция не только с американцами, но и между двумя нашими парами.

– А с Габриэллой Пападакис и Гийомом Сизероном конкуренция тоже будет?
– Пока вряд ли.

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