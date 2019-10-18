Туктамышева и Щербакова будут кататься ночью в казино. Анонс турниров уик-энда

ЛЕДОВАЯ РУЛЕТКА

И не просто Лас-Вегас, а его самая святая святых: зал на почти восемь тысяч мест, где пройдет «Гран-при США», расположен прямо в казино «Орлеанс», которое, как принято в мировой столице игорного бизнеса, включает в себя фешенебельную гостиницу, рестораны и массу всего другого. Здесь уже бывали бои боксеров, рестлеров, матчи по баскетболу, хоккею, теннису, мини-футболу и бог знает чему еще, но фигуристы в Лас-Вегасе прежде не появлялись. Интересно, устоят ли они перед соблазном сделать ставочку-другую? Ведь спортсмены - азартный народ. Не спустил бы кто-нибудь тут же, не выходя на улицу, тысячитолько что завоеванных призовых на рулетке или за карточным столом.

Впрочем, рулетки там и на катке будет достаточно. Особенно ровным и непредсказуемым выдался состав участников у мужчин, где кроме двукратного чемпиона мира Нэйтана Чена будет пять-шесть звезд второго эшелона – тех самых, кому предстоит яростная борьба на грани выхода-невыхода в финальную шестерку. В такой компании можно и 13 зачетных очков на старте хапнуть,а можно, наоборот, грохнуться в конец первой десятки и распрощаться с мечтами о декабрьской поездке в Турин окончательно. Нашим Дмитрию Алиеву с Романом Савосиным выжить в этой мясорубке, боюсь, будет трудновато. Хотя чем черт не шутит, а вдруг повезет?..

САМАРИН «РОДИЛ» И ЛУТЦ, И ФЛИП

Кстати о мужском везении. Вчера в Санкт-Петербурге на Мемориале Панина свершилось,наконец, то, во что уже перестали верить самые отпетые «большевики»: Александр Самарин сделал-таки в короткой программе четверные лутц и флип. Первый прыжок, правда, ему пришлось спасать, но выехал парень достойно, и судейские «минус один-два», на мой скромный вкус, были посправедливее, чем «минус три-четыре», также присутствовавшие в протоколе. Ну, а флип в каскаде с тройным тулупом Самарин выдал уже на хороший плюс. За прокат он получил 97,61 и, разумеется, вышел в лидеры. Хотя Андрей Мозалев, недавно ставший финалистом юниорского Гран-при, - совсем рядом, в полутора баллах. Так что сегодня, в последний день питерского турнира, ставки там тоже будут высоки.

Но вернемся в Лас-Вегас и перейдем к самому российскому из видов фигурного катания – женскому. Пожалуй, только здесь мы за первые два месяца нового сезона видели в деле всех серьезных звезд, причем многих - по два-три раза. Вполне достаточно, чтобы составить текущий рейтинг и судить по нему о реальном соотношении сил.

Обратите внимание на две детали. Во-первых, я не исключал из списка юниорок, дабы не искажать главную перспективу - ведь и Камила Валиева, и Алиса Лю через два с лишним года могут выступить на Олимпиаде. А во-вторых, фигуристки расположены в порядке их лучших результатов в произвольной программе, а не по сумме. Из-за Алины Загитовой, которая этой осенью с судьями короткую еще не исполняла, и тех же юниорок, связанных в этой, первой программе жесткими ограничениями.

Лучшие оценки мирового сезона-2019/20 в женском одиночном катании

Произвольная Сумма 1 Александра Трусова (Россия) 163,78 238,69 (1) 2 Алена Косторная (Россия) 157,59 234,84 (2) 3 Алина Загитова (Россия) 154,41 - 4 Анна Щербакова (Россия) 150,47 218,20 (5) 5 Камила Валиева (Россия)* 148,39 221,95 (4) 6 РикаКихира (Япония) 145,98 224,16 (3) 7 Евгения Медведева (Россия) 142,29 217,43 (6) 8 Ю Юн (Корея) 141,25 200,89 (13) 9 Ксения Синицына (Россия)* 140,93 215,58 (7) 10 Елизавета Туктамышева (Россия) 140,72 214,38 (8) 11 Алиса Лю (США)* 138,99 208,10 (9) 12 Мэрайя Белл (США) 136,68 205,13 (10) 13 СатокоМияхара (Япония) 134,94 204,30 (11) 14 Каори Сакамото (Япония) 134,45 194,42 (17) 15 Ли Ха Ин (Корея)* 134,11 203,40 (12) 16 Виктория Васильева (Россия) 131,75 198,79 (14)

* Юниорки, не имеющие права выступать во «взрослых» международных турнирах этого сезона.

ВСЕ ЗАВИСИТ ОТ ОДНОГО ПРЫЖКА

Как видите, картина получается сколь приятная (сплошные наши!), столь и наглядная. Не хватает разве что Брэйди Теннелл, которая, как и Загитова, каталась только на шоу-турнире JapanOpen, но, в отличие от россиянки, не показала там толком ничего, даже до 125 баллов не дотянула. И было это совсем недавно, 5 октября. С другой стороны, не удивлюсь, если в завтрашне-утреннем казино мы с вами увидим совсем другую, прежнюю Теннелл. Что ее, что японку Каори Сакамото опасаться нужно обязательно.

Но - только в том случае, если Елизавете Туктамышевой и Анне Щербаковой не удастся «сделать свое». При успешных прокатах двух россиянок вмешаться в их разборки за золото вряд ли кому по силам. Которая из наших девушек - фаворит? Здесь все зависит от одного элемента: щербаковского четверного лутца. Прыгнет - трудно будет ее сдержать, нет - все сразу окажется в руках Туктамышевой. Ведь ее не менее высокая суммарная сложность хитро разложена по «корзинам» трех тройных акселей.

Не забудем и о парных видах. Именно в Лас-Вегасе начнут сезон вице-чемпионы Европы Александра Степанова и Иван Букин, чья танцевальная дуэль с хозяевами льда Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью обещает борьбу за каждую десятую. Ну, а первыми из россиян на «зеленое сукно»Гран-при-2019 выпало выезжать юным Дарье Павлюченко с Денисом Ходыкиным. Их пятое место на январско-дебютном ЧЕ-2019 - это было хорошо, но давно, пора двигаться дальше. Например, брать гроссмейстерский барьер «двести за две программы».

Итак, встречаемся ночью в казино. Жен-мужьев-детишек не брать, перед выходом - не есть-не пить, если вдруг трясучка нервная случится - быстро таблетку под язык - и все равно вперед. Это ж Гран-при, оно никого ждать не будет.

ТУРНИРЫ УИК-ЭНДА: ОСНОВНЫЕ УЧАСТНИКИ И РАСПИСАНИЕ

Серия Гран-при. 1-й этап. Лас-Вегас (США)

Женщины: Елизавета Туктамышева, Анна Щербакова, Станислава Константинова (все – Россия), Каори Сакамото (Япония), Брэйди Теннелл (США), Лим Ын Су (Корея)

Мужчины: Дмитрий Алиев, Роман Савосин (оба – Россия), Нэйтан Чен, Джэйсон Браун (оба - США), БоянЦзинь (Китай), Киган Мессинг (Канада), Чжун Хван Ча (Корея), Михал Бржезина (Чехия)

Пары: Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (Россия), Чен Пен/Ян Цзинь (Китай), Эшли Кейн/Тимоти Ледюк (США)

Танцы: Александра Степанова/Иван Букин, Тиффани Загорски/Джонатан Гуррейро, Софья Шевченко/Игорь Еременко (все – Россия), Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью (США), Лоренс Фурнье-Бодри/Николай Соренсен (Канада)

18 октября, пятница

23.00-0.07 (мск). Пары. Короткая программа

19 октября, суббота

0.26-1.59. Мужчины. Короткая программа

5.05-6.24. Танцы. Короткая программа

7.00-8.33. Женщины. Короткая программа

23.09-0.26. Пары. Произвольная программа

20 октября, воскресенье

1.00-2.49. Мужчины. Произвольная программа

4.52-6.23. Танцы. Произвольная программа

7.01-8.50. Женщины. Произвольная программа

Серия «Челленджер». 7-й этап. Минск (Белоруссия)

Женщины: Софья Самодурова (Россия), Екатерина Рябова (Азербайджан), Ким Хан Уль (Корея)

Мужчины: Артем Ковалев (Россия), Даниэль Грассль (Италия)

Танцы: Аннабель Морозова/Андрей Багин (Россия), Сара Уртадо/Кирилл Халявин (Испания)

18 октября, пятница

13.30. Танцы. Короткая программа

15.45. Женщины. Короткая программа

19 октября, суббота

11.00. Мужчины. Короткая программа

13.45. Женщины. Произвольная программа

19.15. Танцы. Произвольная программа

20 октября, воскресенье

12.00. Мужчины. Произвольная программа