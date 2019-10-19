Пошли не с той карты. Неудачный старт Туктамышевой и Щербаковой в Лас-Вегасе - Советский спорт
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19 октября 2019 11:57Фигурное катаниеТигай Лев

Пошли не с той карты. Неудачный старт Туктамышевой и Щербаковой в Лас-Вегасе

В США начался первый этап Гран-при-2019. Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева после короткой программы занимают лишь четвертое и пятое места.

НЕДОКРУТЫ ИЗ НИОТКУДА

Столица игорного бизнеса принимает фигуристов прямо в зале казино «Орлеанс», и в первый вечер удача была явно не на стороне российских одиночниц. Особенно обидная история приключилась с Анной Щербаковой, которая, уже выполнив все основные элементы, упала, что называется, на ровном месте – по ходу дорожки шагов.

Хотя вполне возможно, что место было не таким уж и ровным. Показалось, что Щербакова, двигаясь спиной вперед, просто угодила коньком в выбоину, оставшуюся от кого-то из предшественниц. Последних, кстати, хватало ведь россиянка замыкала первую разминку. А чуть позже выяснилось, что кроме падения судьи записали ей весьма спорный недокрут на ритбергере.

Туктамышева начала с фирменно-чистого тройного акселя, а вот от флипа, за который недавно в Финляндии она схлопотала «неправильное» ребро, решила отказаться вернулась к упрощенному каскаду из двух тулупов. Однако такой вариант тоже подвел, выезд получился грязным, «на минус». И опять: помимо одной очевидной ошибки у нашей фигуристки в протоколе обнаружилась вторая-неочевидная – якобы недоделанная четверть оборота на тройном лутце.

Прилежно пересмотрев записи обоих российских прокатов, я, хоть убейте, так и не понял, где они там эти недокруты увидели. Если не верите, можете сами поискать на видео с сайта Первого канала. Эй, господин крупье! У вас респектабельное казино или мухлежная лавочка с шулерами?!

Так или иначе, мой вчерашний призыв к Туктамышевой и Щербаковой «не пропустить рывок от Брэди Теннелл или Каори Сакамото», оказался пророческим. Американка с японкой, надо отдать им должное, сами не ошибались. Просто отрыв Теннелл от наших, уместившихся в интервал всего 0,32, мог бы вместо солидных семи с половиной баллов быть где-то около законных четырех. Ну, а как можно музыкальной Щербаковой, у которой программа состоит из сплошных связок без единой паузы, ставить компоненты ниже, чем Вакабе Хигучи, сильно напоминающей бочонок на коньках, это вообще за гранью моего понимания.

ЩЕРБАКОВА ГОТОВИТ ДВА ЧЕТВЕРНЫХ

В общем, прижали наших как следует. Но не будем бить тревогу раньше времени. Турнир только начался, и в воскресенье утром россиянкам вполне по силам отыграться, ведь в произвольной программе ставки резко возрастут. Кроме уже привычных двух туктамышевских трикселей, в заявке на завтра у Щербаковой значится не один, а сразу два четверных лутца! Такие мощные козыри даже Лас-Вегасу крыть будет нечем нужно только, чтобы хоть один из них сыграл. В расписании «Гран-при США» женская произвольная стоит последней. Туктамышева выйдет на лед в 8.03 по московскому времени, Щербакова – в 8.26.

В трех остальных видах катания российские фигуристы идут вторыми. Очень хорош был Дмитрий Алиев, блестяще исполнивший каскад «4+3» и едва не обыгравший «по технике» самого Нэтана Чена помешала помарка на приземлении со второго четверного прыжка. Правда, с выводами я здесь тоже не спешил бы. Уж слишком часто за последнее время бывало, что Алиеву хватало сил на короткую программу но не потом на произвольную.

Почти на два балла улучшили личный рекорд молодые Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, не допустившие ни одной, даже маленькой ошибочки. Наконец, открыли сезон Александра Степанова с Иваном Букиным, месяц с лишним не выступавшие из-за травмы партнерши. Совладать с хозяевами льда Хаббелл/Донохью нашим не удалось, но такой результат – как вообще большинство результатов в танцах – был, если честно, ожидаемым. Для первого раза сгодится вполне.

Гран-при. 1-й этап. Лас-Вегас (США)
Женщины. Короткая программа

1. Брэди Теннелл (США) – 75,10
2. Каори Сакамото (Япония) – 73,25
3. Вакаба Хигути (Япония) – 71,76
4. Анна Щербакова (Россия) – 67,60
5. Елизавета Туктамышева (Россия) – 67,28
…11. Станислава Константинова (Россия) – 48,27

Мужчины. Короткая программа

1. Нэтан Чен (США) – 102,71
2. Дмитрий Алиев (Россия) – 96,57
3. Киган Мессинг (Канада) – 96,34
4. Джейсон Браун (США) – 83,45
5. Михал Бржезина (Чехия) – 81,11
…7. Чжун Хван Ча (Корея) – 78,98
…12. Роман Савосин (Россия) – 57,92

Пары. Короткая программа

1. Чэн Пэн / Ян Цзинь (Китай) – 72,73
2. Дарья Павлюченко / Денис Ходыкин (Россия) – 71,25
3. Эшли Кэйн / Тимоти Ледюк (США) – 68,20

Танцы. Короткая программа

1. Мэдисон Хаббелл / Захари Донохью (США) – 83,45
2. Александра Степанова / Иван Букин (Россия) – 80,46
3. Лоуренс Фурнье Бодри / Николай Соренсен (Канада) – 77,85
5. Тиффани Загорски / Джонатан Гуррейро (Россия) – 70,49
12. Софья Шевченко / Игорь Еременко (Россия) – 66,10

Оставшиеся виды

19 октября, суббота

23:09 – 0:27 (мск). Пары. Произвольная программа

20 октября, воскресенье

1:00 – 2:49. Мужчины. Произвольная программа
4:52 – 6:23. Танцы. Произвольная программа
7:01 – 8:50. Женщины. Произвольная программа

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