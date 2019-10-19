Пошли не с той карты. Неудачный старт Туктамышевой и Щербаковой в Лас-Вегасе

НЕДОКРУТЫ ИЗ НИОТКУДА

Столица игорного бизнеса принимает фигуристов прямо в зале казино «Орлеанс», и в первый вечер удача была явно не на стороне российских одиночниц. Особенно обидная история приключилась с Анной Щербаковой, которая, уже выполнив все основные элементы, упала, что называется, на ровном месте – по ходу дорожки шагов.

Хотя вполне возможно, что место было не таким уж и ровным. Показалось, что Щербакова, двигаясь спиной вперед, просто угодила коньком в выбоину, оставшуюся от кого-то из предшественниц. Последних, кстати, хватало – ведь россиянка замыкала первую разминку. А чуть позже выяснилось, что кроме падения судьи записали ей весьма спорный недокрут на ритбергере.

Туктамышева начала с фирменно-чистого тройного акселя, а вот от флипа, за который недавно в Финляндии она схлопотала «неправильное» ребро, решила отказаться – вернулась к упрощенному каскаду из двух тулупов. Однако такой вариант тоже подвел, выезд получился грязным, «на минус». И опять: помимо одной очевидной ошибки у нашей фигуристки в протоколе обнаружилась вторая-неочевидная – якобы недоделанная четверть оборота на тройном лутце.

Прилежно пересмотрев записи обоих российских прокатов, я, хоть убейте, так и не понял, где они там эти недокруты увидели. Если не верите, можете сами поискать – на видео с сайта Первого канала. Эй, господин крупье! У вас респектабельное казино или мухлежная лавочка с шулерами?!

Так или иначе, мой вчерашний призыв к Туктамышевой и Щербаковой «не пропустить рывок от Брэди Теннелл или Каори Сакамото», оказался пророческим. Американка с японкой, надо отдать им должное, сами не ошибались. Просто отрыв Теннелл от наших, уместившихся в интервал всего 0,32, мог бы вместо солидных семи с половиной баллов быть где-то около законных четырех. Ну, а как можно музыкальной Щербаковой, у которой программа состоит из сплошных связок без единой паузы, ставить компоненты ниже, чем Вакабе Хигучи, сильно напоминающей бочонок на коньках, это вообще за гранью моего понимания.

ЩЕРБАКОВА ГОТОВИТ ДВА ЧЕТВЕРНЫХ

В общем, прижали наших как следует. Но не будем бить тревогу раньше времени. Турнир только начался, и в воскресенье утром россиянкам вполне по силам отыграться, ведь в произвольной программе ставки резко возрастут. Кроме уже привычных двух туктамышевских трикселей, в заявке на завтра у Щербаковой значится не один, а сразу два четверных лутца! Такие мощные козыри даже Лас-Вегасу крыть будет нечем – нужно только, чтобы хоть один из них сыграл. В расписании «Гран-при США» женская произвольная стоит последней. Туктамышева выйдет на лед в 8.03 по московскому времени, Щербакова – в 8.26.

В трех остальных видах катания российские фигуристы идут вторыми. Очень хорош был Дмитрий Алиев, блестяще исполнивший каскад «4+3» и едва не обыгравший «по технике» самого Нэтана Чена – помешала помарка на приземлении со второго четверного прыжка. Правда, с выводами я здесь тоже не спешил бы. Уж слишком часто за последнее время бывало, что Алиеву хватало сил на короткую программу – но не потом на произвольную.

Почти на два балла улучшили личный рекорд молодые Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, не допустившие ни одной, даже маленькой ошибочки. Наконец, открыли сезон Александра Степанова с Иваном Букиным, месяц с лишним не выступавшие из-за травмы партнерши. Совладать с хозяевами льда Хаббелл/Донохью нашим не удалось, но такой результат – как вообще большинство результатов в танцах – был, если честно, ожидаемым. Для первого раза сгодится вполне.

Гран-при. 1-й этап. Лас-Вегас (США)

Женщины. Короткая программа

1. Брэди Теннелл (США) – 75,10

2. Каори Сакамото (Япония) – 73,25

3. Вакаба Хигути (Япония) – 71,76

4. Анна Щербакова (Россия) – 67,60

5. Елизавета Туктамышева (Россия) – 67,28

…11. Станислава Константинова (Россия) – 48,27

Мужчины. Короткая программа

1. Нэтан Чен (США) – 102,71

2. Дмитрий Алиев (Россия) – 96,57

3. Киган Мессинг (Канада) – 96,34

4. Джейсон Браун (США) – 83,45

5. Михал Бржезина (Чехия) – 81,11

…7. Чжун Хван Ча (Корея) – 78,98

…12. Роман Савосин (Россия) – 57,92

Пары. Короткая программа

1. Чэн Пэн / Ян Цзинь (Китай) – 72,73

2. Дарья Павлюченко / Денис Ходыкин (Россия) – 71,25

3. Эшли Кэйн / Тимоти Ледюк (США) – 68,20

Танцы. Короткая программа

1. Мэдисон Хаббелл / Захари Донохью (США) – 83,45

2. Александра Степанова / Иван Букин (Россия) – 80,46

3. Лоуренс Фурнье Бодри / Николай Соренсен (Канада) – 77,85

5. Тиффани Загорски / Джонатан Гуррейро (Россия) – 70,49

12. Софья Шевченко / Игорь Еременко (Россия) – 66,10

Оставшиеся виды

19 октября, суббота

23:09 – 0:27 (мск). Пары. Произвольная программа

20 октября, воскресенье

1:00 – 2:49. Мужчины. Произвольная программа

4:52 – 6:23. Танцы. Произвольная программа

7:01 – 8:50. Женщины. Произвольная программа