Сергей Шахрай: Судьи не правы – Павлюченко и Ходыкин катались лучше китайцев - Советский спорт
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19 октября 2019 14:18Фигурное катаниеВолохов Юрий

Сергей Шахрай: Судьи не правы – Павлюченко и Ходыкин катались лучше китайцев

Серебряный призер Олимпиады, чемпион мира и Европы Сергей Шахрай специально для «Советского спорта» подвел итоги короткой программы на первом этапе Гран-при по фигурному катанию в Лас-Вегасе.

Сергей Семенович много лет прожил в Австралии, но уже три года живет и работает в Москве. Он любезно согласился стать экспертом нашего издания, которое в этом году исполняется 95 лет.

«ЩЕРБАКОВА УПАЛА, ТУКТАМЫШЕВА ОШИБЛАСЬ, НО ВСЕ МОЖНО ОТЫГРАТЬ»

Этот Гран-при стал 25-м, юбилейным. Но считаю, что место проведения соревнований выбрано не очень удачно. Город Ла-Вегас совершенно не подходит для проведения спортивных состязаний. Этот город создан для развлечений и для отдыхаю Люди сюда приезжают не для того, чтобы полюбоваться выступлениями фигуристов.

Теперь о первом дне Гран-при. Начнем с наших девочек, которые в последние годы захватили лидирующие позиции в мире. Увы, в короткой программе не все у них получилось. Могу это объяснить волнением перед первым стартом сезона и длительным перелетом через океан.

Что же не получилось конкретно? У Ани Щербаковой случилось падение в дорожке шагов и не совсем уверенно она сделала каскад прыжков. Ане судьи поставили за компоненты оценку ниже, чем японке Вакабе Хигути. Но это неудивительно, арбитры в компонентах, как правило, слегка занижают оценки юниоркам, только что пришедшим во взрослое катание.

Елизавета Туктамышева справилась с очень сложным прыжком – тройным акселем, но допустила ошибки в каскаде. Кроме этого была небольшая ошибка на выезде из лутца, что не осталось без внимания судей.

И совсем неудачно выступила Станислава Константинов - она просто провали короткую программу.

Заслуженно лидирует американка Брэди Теннелл. У нее интересная программа, откатала она ее чисто.

Тоже самое можем сказать про японку Каори Сакамото - справилась со всеми элементами и занимает свое место.

Но мы знаем, что наши девочки сильны в произвольной программе, так что у них есть возможность все наверстать.

«АЛИЕВ ПРЕКРАСНО СМОТРЕЛСЯ НА ФОНЕ ЧЕНА»

Теперь перейдем к парному катанию, этому виду я отдал всю свою карьеру. Меня очень порадовала наша молодая пара Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин. Они прекрасно справились с короткой программой, уверенно выполнили все сложные элементы и совершенно объективно могли рассчитывать на первое место. Ребята, по мнению арбитров, немного проиграли китайкой паре Чэн Пэн / Ян Цзинь, но это вопрос спорный – на мой взгляд, они катались лучше китайцев. Отставание от китайской пары совсем небольшое, в произвольной программе все это можно отыграть.

Приятно удивил и порадовал Дмитрий Алиев. В последнее время мы не ждем от наших ребят высоких результатов. Но в Лас-Вегасе Алиев отлично справился со всеми сложными элементами и прекрасно смотрелся на фоне чемпиона мира Нэтана Чена. Дима заслуженно занимает второе место. Остается пожелать ему удачно откатать произвольную программу. Прошлый сезон у Алиева сложился неудачно, поэтому держим за него кулаки.

У Александры Степановой в последнее время были проблемы со здоровьем. Но несмотря на это, пара Степанова-Букин достойно откатали свою программу. У них очень интересный короткий танец. Единственное замечание к костюмам: они довольно громоздкие, не соответствуют их стилю катания.

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